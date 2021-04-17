Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями

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17 апреля 2021 07:01
На заре карьеры многие звезды еще не были популярны. Тем интереснее рассматривать кадры, сделанные в то время папарацци. Перед вами подборка с архивными фото знаменитостей, большинство из которых ранее не публиковались.
1. Юная Вайнона Райдер на съемках фильма
2. Арнольд Шварценеггр в 70-х
3. Леонардо Ди Каприо в молодости
4. Фредди Меркьюри и Мэри Остин
5. Бабушка пользователя Reddit с Альбертом Эйнштейном, 1945 год
6. Notorious BIG с владельцем магазина одежды в Детройте, штат Мичиган, 1996 год
7. Принц катается на роликах на теннисном корте своего дома, 1989 год
8. Милла Йовович отвечает на вопросы фанатов в онлайн-чате "AOL", 13 февраля 1995 год
9. Знакомство Рика Астли с принцессой Дианой, 1988 год
10. На концерте Beastie Boys в 1987 году
11. Кортни Кокс во время съемок сериала "Друзья", 1994 год
13. Чак Норрис на съемках фильма "Брэддок: пропал без вести III", конец 80-х
14. Дженис Джоплин на фестивале Вудсток, 1969 год
15. Марк Хэмилл и Кэрри Фишер в фотосессии 1977 года
16. Дэвид Боуи и Иман в Париже, 1992 год
17. Шер и Элтон Джон на премии "Rock Music Awards", 1975 год
18. Мать Мартина Скорсезе принесла поесть во время съемок фильма "Таксист", 1976 год
19. Фотосессия в честь выхода фильма "Криминальное чтиво", 1994 год
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