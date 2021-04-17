Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями

На заре карьеры многие звезды еще не были популярны. Тем интереснее рассматривать кадры, сделанные в то время папарацци. Перед вами подборка с архивными фото знаменитостей, большинство из которых ранее не публиковались.

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1. Юная Вайнона Райдер на съемках фильма 0 Источник:

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2. Арнольд Шварценеггр в 70-х 0 Источник:

3. Леонардо Ди Каприо в молодости 0 Источник:

4. Фредди Меркьюри и Мэри Остин 0 Источник:

5. Бабушка пользователя Reddit с Альбертом Эйнштейном, 1945 год 0 Источник:

6. Notorious BIG с владельцем магазина одежды в Детройте, штат Мичиган, 1996 год 0 Источник:

7. Принц катается на роликах на теннисном корте своего дома, 1989 год 0 Источник:

8. Милла Йовович отвечает на вопросы фанатов в онлайн-чате "AOL", 13 февраля 1995 год 0 Источник:

9. Знакомство Рика Астли с принцессой Дианой, 1988 год 0 Источник:

10. На концерте Beastie Boys в 1987 году 0 Источник:

11. Кортни Кокс во время съемок сериала "Друзья", 1994 год 0 Источник:

12. Сигурни Уивер в 80-х 0 Источник:

13. Чак Норрис на съемках фильма "Брэддок: пропал без вести III", конец 80-х 0 Источник:

14. Дженис Джоплин на фестивале Вудсток, 1969 год 0 Источник:

15. Марк Хэмилл и Кэрри Фишер в фотосессии 1977 года 0 Источник:

16. Дэвид Боуи и Иман в Париже, 1992 год 0 Источник:

17. Шер и Элтон Джон на премии "Rock Music Awards", 1975 год 0 Источник:

18. Мать Мартина Скорсезе принесла поесть во время съемок фильма "Таксист", 1976 год 0 Источник: