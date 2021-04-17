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Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями

Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями (20 фото)

Автор:
17 апреля 2021 07:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архивные кадры   архивные фото   звезды   знаменитости   интересно   соцсети   фото   шоу бизнес   
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На заре карьеры многие звезды еще не были популярны. Тем интереснее рассматривать кадры, сделанные в то время папарацци. Перед вами подборка с архивными фото знаменитостей, большинство из которых ранее не публиковались.
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Метки: архивные кадры   архивные фото   звезды   знаменитости   интересно   соцсети   фото   шоу бизнес   
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Петрович 24 минуты назад
Боуи всегда был эталоном стиля. Даже просто на улице, не то что нынешние звиздульки, которые рассекают в изжоповынутом тряпье.
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