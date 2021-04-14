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Вы слышали когда-нибудь, что у каждого человека на земле есть двойник? Возможно, он живет на другом конце планеты и вы с ним никогда не встретитесь. А вот звезды Голливуда умудряются найти свою копию прямо на съемочной площадке. Предлагаем посмотреть на похожих актеров и актрис, которых часто путают.
1. Брэд Питт - Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо часто называют двойником Брэда Питта. И если в молодости Бенисио Дель Торо и правда мог сойти за красавчика Брэда, то с годами (несмотря на то, что он на 3 года младше Питта) сходство сократилось до нуля: он поправился и сильно постарел.
2. Одри Хепберн - Лили Коллинз
Британскую звезду прошлого - Одри Хепберн - часто путают с 32-летней Лили Колинз. И хоть между девушками лежит огромная временная пропасть, общие черты у них все же есть.
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3. Брайс Даллас Ховард - Джессика Честейн
Звезда фильмов "Мир Юрского периода" - Брайс Даллас Ховард , как две капли воды похожа на другую рыжую красавицу - Джессику Честейн. Джессика известна по фильмам "Большая игра", "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун". Также актрисы вместе снялись в фильме "Прислуга".
3. Джеффри Дин Морган - Хавьер Бардем
Звезда сериалов "Ходячие мертвецы", "Анатомия страсти", "Сверхъестественное" - Джеффри Дин Морган - часто слышит, что похож на известного актера Хавьера Бардема. Последнего еще нередко сравнивают с Робертом Дауни Младшим.
4. Элайджа Вуд - Дэниэл Рэдклифф
И хотя актеры совершенно не похожи, их часто путают поклонники. Элайджа и Дэниэл часто жалуются, что к ним подбегают фанаты и просят сфотографироваться, принимая их за другого актера.
5. Зоуи Дешанель - Кэти Перри
Актрису Зоуи Дешанель и певицу Кэти Перри, действительно, просто перепутать, особенно если смотреть фото. Как будто один и тот же человек просто сменил цвет волос.
6. Уилл Феррелл - Чед Смит
Слева - Уилл Феррелл, справа - Чед Смит. Это актеры на программе "Вечернее шоу". Знаменитости так похожи, что зрители завалили их вопросами о родственных связях.
7. Геннадий Зюганов - Юрий Куклачев
Лидер КПРФ и артист цирка - точно не один и тот же человек? А то клоунов хватает в политике!
8. Джеймс Белуши - Билл Мюррей
Кому-то и эти звезды кажутся одинаковыми! Если вспомнить известные фильмы с Джеймсом Белуши ("Красная жара", "К-9", "Кудряшка Сью") и с Биллом Мюрреем ("День сурка", "Охотники за привидениями"), то становится очевидно, что роли играют совершенно разные актеры. Но что-то общее у них все-таки есть.
9. Натали Портман - Милли Бобби Браун
Натали Портман теперь сравнивают не только с Кирой Найтли. Нашли поклонники схожесть и с другой актрисой, но уже молодой: 17-летней Милли Бобби Браун, звездой сериала "Очень странные дела", которая явно выглядит старше своих лет.
10. Марго Робби - Эмма Маккей
Марго Робби, исполнительницу роли Харли Квинн, начали путать с восходящей звездой сериала про подростков на Нетфликс "Половое воспитание" - Эммой Маккей. Однажды ко мне подошел парень, чтобы сфотографироваться, и сказал: "Ты классно сыграла в том сериале!" - посмеялась Марго на одном из шоу.
11. Кейт Миддлтон - Дженнифер Коннелли
Нашли схожесть пользователи между Кейт Миддлтон, герцогиней Кембриджской, и актрисой Дженнифер Коннелли. Первой - 39 лет, а второй - 50, однако выглядят они как одногодки.
12. Николь Кидман - Эми Адамс
Молодую Николь Кидман сравнивают с Эми Адамс. С кудрявыми прическами они и правда очень даже похожи!
А вы когда-нибудь встречали человека очень похожего на вас?
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А вообще, когда в Союз только массово стали появляться Голливудские фильмы, путал Брюса Уиллиса, Кевина Костнера и Микки Рурка... Позже уже, когда просмотрел не один фильм с ними не мог понять, как я мог их путать, это ведь совсем разные люди.