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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4791 пост • 658 подписчиков подписаться
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Как две капли воды: знаменитости, которых часто путают из-за схожей внешности

Как две капли воды: знаменитости, которых часто путают из-за схожей внешности (13 фото)

Автор:
14 апреля 2021 07:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   звезды двойники   знаменитости   фото   шоу бизнес   
2152
13
Вы слышали когда-нибудь, что у каждого человека на земле есть двойник? Возможно, он живет на другом конце планеты и вы с ним никогда не встретитесь. А вот звезды Голливуда умудряются найти свою копию прямо на съемочной площадке. Предлагаем посмотреть на похожих актеров и актрис, которых часто путают.
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Метки: актеры   звезды   звезды двойники   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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60k
Viktor 50 минут назад
Есть целый сайт, можно залипнуть.

https://likeness.ru/https://likeness.ru/
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Serj81 6 минут назад
Портмен и Найтли я б вд... добавил
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3k
Секрет фирмы 6 минут назад
Как можно сравните Брэд Питт - Бенисио Дель Торо, они же совсем разные.
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1k
Павел Христенко 14 минут назад
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610
ekolog67 19 минут назад
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5k
pilgrimnl Полчаса назад
я этих постоянно путаю
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3k
Секрет фирмы pilgrimnl 7 минут назад
Как их можно путать?
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40k
Raush Полчаса назад
Ну Портман если и сравнивать, то только с Найтли...
А вообще, когда в Союз только массово стали появляться Голливудские фильмы, путал Брюса Уиллиса, Кевина Костнера и Микки Рурка... Позже уже, когда просмотрел не один фильм с ними не мог понять, как я мог их путать, это ведь совсем разные люди.
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40k
Александр 58 минут назад
К биллу Мюррею и белуши надо ещё добавить Форест гампа - как актера зовут не помню
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60k
Viktor Александр 20 минут назад
Том Хэнкс его зовут!

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