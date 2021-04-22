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Джефф Безос - самый богатый человек в мире. По данным Forbes, его капитал составляет 194,4 миллиарда долларов. Джефф - основатель интернет-компании Amazon.com, Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.
Последние несколько лет его имя появлялась в заголовках не за предпринимательские заслуги. Дело в том, что Джефф, после 26 лет брака, решил развестись с женой - Маккензи Скотт. Они познакомились в 1992 году, когда работали в компании на Манхеттене. Маккензи младше Джеффа на 6 лет: юная и активная помощница сразу приглянулась амбициозному Безосу. Так и начался их роман. Спустя год они поженились. Маккензи приняла активное участие в построении империи Безоса: она во всем поддерживала мужа, в первые годы даже была бухгалтером фирмы.
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Несмотря на активную помощь мужу и общественную деятельность, Маккензи большую часть жизни посвятила семье. В браке родились три сына, также супруги удочерили девочку из Китая. Во всех интервью Безос говорил о том, как важна семья, однако в 2019 брак распался.
Может, Безос просто боялся, что Маккензи по закону отнимет у него половину имущества, поэтому втайне встречался с другой женщиной еще до официального развода?
В результате самого дорогого развода в мире 51-летняя Маккензи стала богаче на $39 млрд. Она является одной из богатейших женщин мира, а ее состояние оценивают примерно 53 млрд долларов. Она уступила бывшему мужу все акции газеты Washington Post и космической компании Blue Origin, а также отказалась от 75% влияния в Amazon.
Разлучницей пары стала Лорен Санчес. Эта 51-летняя, дважды разведенная мать троих детей, успела примерить на себя разные роли: она и американская ведущая новостей, и репортер развлекательных программ, и актриса, и продюсер, и пилот, и предприниматель. Джефф и Лорен давно дружат, однако открыто в свет стали выходить, как пара, только в 2019 году, когда стало известно о разводе.
После развода Маккензи тоже не осталась в одиночестве. Ее избранником стал обычный школьный учитель - Дэн Джеветт. В 2021 году они сыграли скромную свадьбу, на которой не обошлось без благотворительности. Кто же такой Дэн Джеветт? Он работал в школе, куда ходили дети Безоса и Скотт, однако после того, как стало известно о его отношениях с миллиардершей, он уволился.
Чем еще занимается Маккензи? Изначально она планировала стать писательницей. Несмотря на то, что карьеру в литературе она не построила, книгу все-таки написала: в 2006 году даже получила награду "American Book Award" за свой роман "Испытание Лютера Олбрайта", в 2013 выпустила втору книгу "Ловушки". В 2014 году основала фонд "Bystander Revolution", который поднимает проблемы травли. Вместе с новым мужем планирует и дальше заниматься благотворительностью. В 2020 году Маккензи выделила $1,7 млрд 116-ти некоммерческим организациям разных сфер: здравоохранения, борьбы с расовым и гендерным неравенством и продвижения прав ЛГБТ-сообщества. После развода она раздала более 6 млрд долларов, став самым щедрым филантропом.
С бывшим супругом Маккензи тоже поддерживает отношения: у обоих есть личная жизнь, дело по душе и приличное состояние. Они продолжают общаться, совместно воспитывая детей
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