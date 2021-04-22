Последние несколько лет его имя появлялась в заголовках не за предпринимательские заслуги. Дело в том, что Джефф, после 26 лет брака, решил развестись с женой - Маккензи Скотт. Они познакомились в 1992 году, когда работали в компании на Манхеттене. Маккензи младше Джеффа на 6 лет: юная и активная помощница сразу приглянулась амбициозному Безосу. Так и начался их роман. Спустя год они поженились. Маккензи приняла активное участие в построении империи Безоса: она во всем поддерживала мужа, в первые годы даже была бухгалтером фирмы.