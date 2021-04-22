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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4816 постов • 661 подписчик подписаться
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Самый дорогой развод в мире стоимостью $39 миллиардов: как живет бывшая жена Джеффа Безоса

Самый дорогой развод в мире стоимостью $39 миллиардов: как живет бывшая жена Джеффа Безоса (8 фото)

Автор:
22 апреля 2021 13:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Amazon   Джефф Безос   звезды   знаменитости   развод   фото   шоу бизнес   
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Джефф Безос - самый богатый человек в мире. По данным Forbes, его капитал составляет 194,4 миллиарда долларов. Джефф - основатель интернет-компании Amazon.com, Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.
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Метки: Amazon   Джефф Безос   звезды   знаменитости   развод   фото   шоу бизнес   
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Седой Полчаса назад
Амазон хорошая потовыжималка, там люди пашут как лошади, миллиарды просто так ниоткуда не берутся.
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