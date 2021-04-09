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Питбуль пролил отбеливатель на футболку хозяйки, и стал звездой

Питбуль пролил отбеливатель на футболку хозяйки, и стал звездой (7 фото)

Автор:
09 апреля 2021 16:29
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питбуль   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
541
7

А вы знали, как стать крутым дизайнером за одну секунду? У питбуля по кличке Аполло получилось. Он просто случайно пролил бутылочку отбеливателя на футболку хозяйки. Неожиданно получился шедевр, который хозяйка теперь носит, не снимая.

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Метки: домашние животные   животные   питбуль   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
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5  комментариев
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−22
Владимир Час назад
я х-у-е-ю с "хозяев" которые держат дома именно дома в квартире
полноразмерного хищника а потом удивляются... ой! дом уничтожен!

хищник должен иметь свой ареал и гулять по нему (много гулять)
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7k
Андрей А Владимир 38 минут назад
Как не странно-все питы и були, амстафы -все выведены как собаки-компаньоны, они не могут жить в клетке и тем более без человека(типа дворняг).
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20k
hebpat Час назад
интересно как на теле футболка смотрится
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1k
Broscan Час назад
Извиняйте,но буду ругаться!

Если у тебя дома ребёнок(собака тоже ребёнок) и ты оставляешь щёлочь в легкодоступном месте,то ты просто ТВАРЬ!

А что бы хозяйка делала ,если бы попала эта срань в глаза?(Ой я так люблю животных ,что взяла собаку из приюта слепой!) И опять лайкодрочество!(А может и усыпила бы
)
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2k
Natural Selection Broscan 44 минуты назад
собака у тебя ребенок? зоошиза детектед
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