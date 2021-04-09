Питбуль пролил отбеливатель на футболку хозяйки, и стал звездой

Хозяйке так понравился уникальный рисунок на футболке, что она поделилась им в соцсетях, и сейчас носит не снимая. Фото стильного шедевра собрали 50 тысяч лайков, а сам автор произведения стал популярным. "А он талантливый!", "Так это же сам Винсент ван Дог", "Как можно заказать у твоей собаки такую футболку?" - написали пользователи в комментариях.