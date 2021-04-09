Питбуль пролил отбеливатель на футболку хозяйки, и стал звездой

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А вы знали, как стать крутым дизайнером за одну секунду? У питбуля по кличке Аполло получилось. Он просто случайно пролил бутылочку отбеливателя на футболку хозяйки. Неожиданно получился шедевр, который хозяйка теперь носит, не снимая.
6-летний питбуль по кличке Аполло (Apollo) живет с хозяйкой по имени Тори в Америке. Недавно пес неожиданно для себя и всех вокруг стал звездой соцсетей. Он всего лишь по неосторожности пролил в кучу белья бутылочку отбеливателя. Средство оставило на нескольких вещах мелкие пятна, а из одной футболки получился шедевр.
Хозяйке так понравился уникальный рисунок на футболке, что она поделилась им в соцсетях, и сейчас носит не снимая. Фото стильного шедевра собрали 50 тысяч лайков, а сам автор произведения стал популярным. "А он талантливый!", "Так это же сам Винсент ван Дог", "Как можно заказать у твоей собаки такую футболку?" - написали пользователи в комментариях.
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полноразмерного хищника а потом удивляются... ой! дом уничтожен!
хищник должен иметь свой ареал и гулять по нему (много гулять)
Если у тебя дома ребёнок(собака тоже ребёнок) и ты оставляешь щёлочь в легкодоступном месте,то ты просто ТВАРЬ!
А что бы хозяйка делала ,если бы попала эта срань в глаза?(Ой я так люблю животных ,что взяла собаку из приюта слепой!) И опять лайкодрочество!(А может и усыпила бы)