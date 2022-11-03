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Ветеринар назвал 9 пород собак и кошек, которые никогда бы не купил

Ветеринар назвал 9 пород собак и кошек, которые никогда бы не купил

Автор:
03 ноября 2022 21:27
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   ветеринары   домашние животные   животные   кошки   породы   породы кошек   породы собак   собаки   факты   
914
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У многих любителей животных есть любимые породы, которые они не променяют на другие. Ветеринарный хирург по имени Бен (Ben the Vet) рассказал, какие 5 пород собак и 4 породы кошек он никогда бы не приобрёл себе. Узнаем, почему.
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Источник:

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Метки: Питомцы   ветеринары   домашние животные   животные   кошки   породы   породы кошек   породы собак   собаки   факты   
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9  комментариев
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5k
A 8 часов назад
Сейчас из- за бездумного разведения, так называемых " заводчиков", практически у все х пород собак и кошек есть серьёзные заболевания и проблемы со здоровьем.
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14k
Александр Час назад
Собаки, должны походить на волка. Всё что не похоже, это извращение.
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17k
Dr.CrAzY 6 часов назад
какое отношение этот талпаёп имеет к ветеринарии как к призванию?..
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3k
Едондер пуп 7 часов назад
А я бы не купил породу... да никакую бы! Чистая генетическая линия - это и есть издевательство над природой. Ко мне кошка сама пришла - всех мастей дворянка)) Был, правда, пёс, похожий на фокса, но раза в полтора крупнее, потому, видать, и здоровый.
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7k
KonstantinLeirov 8 часов назад
Характер своенравный, да. Уже давно не котенок, но охотится за всем, чем можно и чем нельзя)
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161
Тамара Витальевна KonstantinLeirov 7 часов назад
Красавец. Но,кошка без характера - этоне кошка.
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