Ветеринар назвал 9 пород собак и кошек, которые никогда бы не купил

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У многих любителей животных есть любимые породы, которые они не променяют на другие. Ветеринарный хирург по имени Бен (Ben the Vet) рассказал, какие 5 пород собак и 4 породы кошек он никогда бы не приобрёл себе. Узнаем, почему.
"Я ветеринар, и вот 4 породы кошек, которые я лично бы никогда не рассматривал для покупки. Если бы это было животное из приюта и оно нуждалось в доме, это другое дело. Но я имею ввиду именно целенаправленную покупку," - говорит ветеринар. Вот какие породы кошек он назвал, и почему:
Персидская кошка
"У персидских кошек плоские мордочки, а это может вызвать множество проблем со здоровьем и сложностей в повседневной кошачьей жизни. У них очень маленькие ноздри, и носовые проходы расположены нестандартно, из-за чего формируется длинное мягкое нёбо. Также, из-за формы головы и расположения глаз у них бывают глазные болезни. Они также предрасположены к сердечным заболеваниям и поликистозу почек (он него страдает 40% представителей породы)," - сказал ветеринар.
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Бенгальская кошка
"Бенгальские кошки - красивые, у них великолепная шерстка. Но немногие знают, что они появились в результате скрещивания дикой бенгальской (или дальневосточной) кошки с домашней кошкой. Поэтому они всё же немного дикие в плане темперамента и поведения. На приёме у ветеринара они могут быть агрессивными. Они очень умные, и им требуется постоянная умственная стимуляция. К сожалению, чаще всего их держат в неподходящих условиях," - говорит врач.
Сфинкс
"Ничего не имею против сфинксов, они красавцы. Просто для меня кошка - это всегда пушистое создание". Кроме того, факт: кошки этой породы зачастую не терпят одиночества, и очень привязаны к хозяевам.
Шотландская вислоухая кошка
Висячие ушки - главная особенность этих кошек. Но они появились у них в результате остеохондродисплазии - нарушения развития хрящевой ткани. Такая проблема у них встречается и с суставами по всему телу. Именно поэтому даже у молодых кошек этой породы зачастую обнаруживают артрит. Несколько рентгеновских снимков, где можно увидеть деформированные суставы шотландских вислоухих кошек:
Кавалер кинг-чарльз-спаниель
"Почти у всех собак этой породы встречается проблема с сердцем - заболевание митрального клапана. Многие из них в пожилом возрасте много кашляют, тяжело дышат и чрезмерно пускают слюни. Разводить собак с такой склонностью - просто жестоко для животного".
Чау чау
"Уверен, что это милые существа, но часто у них не очень хороший темперамент. Они могут вести себя отстранённо, и весьма агрессивно, например, на приеме у ветеринара. У этой породы очень часто встречаются глазные болезни".
Шарпей
"Среди шарпеев распространено одноименное генетическое заболевание - наследственная лихорадка шарпеев. Также, из-за слишком глубоких морщин они часто страдают от проблем с кожей. Во время осмотра у ветеринара именно шарпеи крайне агрессивны, и пытаются укусить".
Мопс и другие породы с плоскими мордочками
"Многие в обществе думают, что "хрюканье" этих собак - это весело, но на самом деле, это признак проблем с дыханием. Собаки с плоскими мордочками также подвержены заболеваниям позвоночника, проблемам с кожей и глазами. Тревожит и факт, что большинству собак этих пород показано кесарево сечение при рождении потомства".
Источник:
АНТИФИШКИ
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