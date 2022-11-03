Ветеринар назвал 9 пород собак и кошек, которые никогда бы не купил

"Бенгальские кошки - красивые, у них великолепная шерстка. Но немногие знают, что они появились в результате скрещивания дикой бенгальской (или дальневосточной) кошки с домашней кошкой. Поэтому они всё же немного дикие в плане темперамента и поведения. На приёме у ветеринара они могут быть агрессивными. Они очень умные, и им требуется постоянная умственная стимуляция. К сожалению, чаще всего их держат в неподходящих условиях," - говорит врач.