9 забавных и необычных рекордов, которые побили собаки

В 2011 году немецкий дог по имени Зевс из Мичигана, США, получил титул самой высокой собаки в мире. Его рост - 1,1 м в холке, и 2,23 м при стойке на задних лапах. Он побил предыдущий рекорд другого пса, тоже немецкого дога, на три сантиметра. По словам хозяйки Зевса, он такой огромный, что дети даже принимали его за лошадь. Кстати, пёсик весом 70 кг съедал по 14 кг собачьего корма в день. К сожалению, в 2014 году 6-летний пёс скончался, но в прошлом году новым рекордсменом стал другой немецкий дог - и его тоже зовут Зевс.