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9 забавных и необычных рекордов, которые побили собаки

9 забавных и необычных рекордов, которые побили собаки

Автор:
07 марта 2023 21:28
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   забавно   интересное   познавательно   рекорды   рекорды гиннеса   собака   собаки   факты   
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Все собаки уникальны по-своему. Но некоторые из них обогнали своих сородичей кое в чём, и стали мировыми рекордсменами. У многих собак есть таланты, и благодаря их хозяевам о них узнал весь мир. Посмотрим на девять самых забавных и необычных рекордов из Книги рекордов Гиннесса, которые побили собаки.

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Один из новых рекордов в Книге рекордов Гиннесса - самый длинный собачий язык. Обладателем самого длинного языка в мире стал пёс по кличке Бисби из Аризоны, США. Длина его языка - 9,49 см. Во время активных прогулок, когда пёс начинает дышать с открытым ртом, его язык предстаёт во всей красе.

Борзая по кличке Перо из США установила мировой рекорд Гиннесса за "самый высокий собачий прыжок" в 2018 году. Она преодолела препятствие высотой 191 см. По словам хозяйки, она разглядела талант собаки, увидев, как та прыгнула так высоко, что ударилась о потолок их подвала. Затем она начала тренировать питомицу - так они пришли к рекорду.

Пёс породы ирландский волкодав по кличке Кион - обладатель самого длинного в мире собачьего хвоста. Его длина составляет 76,7 см. Пса занесли в Книгу рекордов Гиннесса в 2015 году, после того, как его хозяйка подала заявку. Кион живёт в городе Вестерло, Бельгия.

В 2011 году немецкий дог по имени Зевс из Мичигана, США, получил титул самой высокой собаки в мире. Его рост - 1,1 м в холке, и 2,23 м при стойке на задних лапах. Он побил предыдущий рекорд другого пса, тоже немецкого дога, на три сантиметра. По словам хозяйки Зевса, он такой огромный, что дети даже принимали его за лошадь. Кстати, пёсик весом 70 кг съедал по 14 кг собачьего корма в день. К сожалению, в 2014 году 6-летний пёс скончался, но в прошлом году новым рекордсменом стал другой немецкий дог - и его тоже зовут Зевс.

Новый титул - "Самая высокая собака из ныне живущих", - получил пёс по кличке Зевс ростом 1,05 м в холке. Этот пёс живёт в Техасе, и съедает по 12 мисок собачьего корма в день. По словам хозяев, держать такую собаку недёшево.

Оги, золотистый ретривер из Техаса, в 2003 году побила необычный и забавный рекорд по количеству теннисных мячей во рту. Собака смогла одновременно держать в пасти пять теннисных мячей стандартного размера. Новый рекордсмен появился в 2020 году. Другой золотистый ретривер по кличке Финли смог держать во рту целых шесть мячей. Увы, пока что пёс не выполнил требований, необходимых для официального признания представителями Книги рекордов Гиннесса.

Пёс по кличке Норман стал рекордсменом, быстрее всех преодолев расстояние в 30 метров на самокате. Пёс породы бриар из США преодолел эту дистанцию за 20,75 секунды. Он также умел крутить педали велосипеда с тренировочными колесами и кататься на скейтборде.

В 2004 году бладхаунд по кличке Тиггер официально стал обладателем самых длинных собачьих ушей в истории. Длина ушей составила 34,9 см и 34,2 см. К сожалению, пса не стало в 2009 году, но он остаётся главным держателем рекорда. В 2021 году назвали собаку с самыми длинными ушами из ныне живущих - ей оказалась енотовая гончая по кличке Лу. Длина её ушей - 34 см.

Австралийский келпи по кличке Эбби побила рекорд по самой длинной волне, пройденной собакой на доске для серфинга. Длина волны, которую преодолела собака, составила 107,2 м. Рекорд был установлен на пляже в Сан-Диего, США, в 2011 году. Хозяин спас собаку ещё маленькой, и начал часто водить на пляж. Со временем собака начала запрыгивать на доску для серфинга своего хозяина, и он понял, что питомице нравится кататься. Помимо рекорда, собака участвовала в соревнованиях по серфингу среди собак.

В 2017 году дрессировщица Рэйчел Гриллс и её джек-рассел-терьер по кличке Джессика побили мировой рекорд по количеству прыжков на скакалке за одну минуту. Вместе они сделали 59 прыжков. По словам хозяйки, они тренировались с тех пор, как её питомица была щенком, и занимались по 15 минут в день. Когда пара установила рекорд, собаке было 8 лет.



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Метки: домашние животные   животные   забавно   интересное   познавательно   рекорды   рекорды гиннеса   собака   собаки   факты   
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