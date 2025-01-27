В Китае лишили премии корги-полицейского: спал на рабочем месте и мочился в миску с кормом

Фузай, который работает на китайскую полицию, еще молодой: он родился в августе 2023 года. На полицейской базе дрессировки щенок оказался, когда ему исполнилось всего два месяца. Туда Фузая передал его владелец.

В январе 2024 года корги получил первую официальную должность — «резервный оперативник по обнаружению взрывчатых веществ». И вскоре стал знаменитостью: на китайской платформе Weibo люди смотрели видео с ним десятки миллионов раз. Интерес к Фузаю поддерживали и государственные медиа, рассказывая, что, несмотря на юный возраст, он показывает результаты лучше, чем его псы-коллеги.

Уже в октябре 2024 года пса перевели из резерва на полноценную работу. А в январе 2025-го появился ролик, где полицейские благодарят Фузая за хорошую службу и награждают его игрушками и лакомствами. Также стало известно, что пес прошел «аттестацию четвертого уровня для полицейских собак».

