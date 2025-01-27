В Китае лишили премии корги-полицейского: спал на рабочем месте и мочился в миску с кормом

В Китае наказали первую полицейскую собаку породы корги. Он потерял надбавку за эффективность после того, как его застукали, когда он спал на работе и мочился в миску с кормом.
Фузай, который работает на китайскую полицию, еще молодой: он родился в августе 2023 года. На полицейской базе дрессировки щенок оказался, когда ему исполнилось всего два месяца. Туда Фузая передал его владелец.
В январе 2024 года корги получил первую официальную должность — «резервный оперативник по обнаружению взрывчатых веществ». И вскоре стал знаменитостью: на китайской платформе Weibo люди смотрели видео с ним десятки миллионов раз. Интерес к Фузаю поддерживали и государственные медиа, рассказывая, что, несмотря на юный возраст, он показывает результаты лучше, чем его псы-коллеги.
Уже в октябре 2024 года пса перевели из резерва на полноценную работу. А в январе 2025-го появился ролик, где полицейские благодарят Фузая за хорошую службу и награждают его игрушками и лакомствами. Также стало известно, что пес прошел «аттестацию четвертого уровня для полицейских собак».
Тем не менее в карьере Фузая есть и репутационные провалы. В частности, из того же видео стало известно, что корги недавно решил поспать на рабочем месте, а еще напрудил в собственную миску для еды. Из-за этого его лишили «годовой премии» в виде лакомств и игрушек.
Люди в соцсетях тут же потребовали не забирать у Фузая хотя бы лакомства — и полицейские прислушались, выдав ему другие. Однако ситуация вызвала у людей из Китая бурю комментариев. «Бедняга Фузай, усердно работал весь годы, чтобы потом потерять премию в его конце. Я так его понимаю», — писал, к примеру, один пользователь. Были и те, кто заметили, что Фузай написал все-таки не в миску начальника, а в свою, поэтому его поступок не так уж плох.
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