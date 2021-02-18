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20+ любопытных фактов о собаках, которые вы могли не знать

20+ любопытных фактов о собаках, которые вы могли не знать (31 фото)

Автор:
18 февраля 2021 18:26
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питомцы   полезно   собака   собаки   факты   фото   
454
31

Собак тысячелетиями называли "лучшим другом человека". Для нас они становятся не просто друзьями, а членами семьи и частью жизни. А что интересного вы знаете о собаках из истории? Например, такс изначально вывели для борьбы с барсуками, а собаки породы басенджи совсем не лают. Посмотрим на другие любопытные факты о наших четвероногих любимчиках!

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Метки: домашние животные   животные   питомцы   полезно   собака   собаки   факты   фото   
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78
Юрий 54 минуты назад
В 90-е при всех неурядицах и проблемах, люди были добрее. И друг к другу и к собакам. Можно было с псами ехать в маршрутке и даже никто не ругался. А сейчас все злющие... Поэтому теперь только кошки. Да и застроили все, гулять негде, в скверике только на поводке, что это за прогулка собаке.
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18k
Abominog 4 минуты назад
Комментарий к фото
То, что вы выставили- НЕ Тилли, а просто разукрашенный щенок. Вот Тилли или Тillamook-cheddar - известный художник (это я поумничал и позанудствовал)
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13k
Corvus Corax 53 минуты назад
"собаки не могут испытывать чувство вины"
Могут. Собаки много чего могут. Даже врать могут.

"Салюки - древнейшая порода собак в мире"
Хы... Ксоло - от 3000 до 5000 лет...

"Басенджи - единственная нелающая порода собак. Они почти не лают, а издают особые, свойственные только породе звуки"
Звуки они издают свойственные многим. И, как сказал один известный эксперт-кинолог - "Лучше б они лаяли, чем так "молчат"!"

"Чтобы собака не волновалась в разлуке с хозяином, достаточно оставить рядом с питомцем кусочек ткани или вещь с его запахом"
Чушь. В доме ВСЕ пропитано запахом хозяина.

"Норвежский лундехунд - единственная собака, у которой по шесть пальцев на каждой лапе"
Чушь. Прибылые пальцы не так уж редко встречаются.

"Изначально такс вывели для борьбы с барсуками"
А лаек для борьбы с белками и прочими медведями. Борзых для борьбы с зайцами и волками.

И т.д.
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