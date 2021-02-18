20+ любопытных фактов о собаках, которые вы могли не знать

Собак тысячелетиями называли "лучшим другом человека". Для нас они становятся не просто друзьями, а членами семьи и частью жизни. А что интересного вы знаете о собаках из истории? Например, такс изначально вывели для борьбы с барсуками, а собаки породы басенджи совсем не лают. Посмотрим на другие любопытные факты о наших четвероногих любимчиках!