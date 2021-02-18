20+ любопытных фактов о собаках, которые вы могли не знать

Собак тысячелетиями называли "лучшим другом человека". Для нас они становятся не просто друзьями, а членами семьи и частью жизни. А что интересного вы знаете о собаках из истории? Например, такс изначально вывели для борьбы с барсуками, а собаки породы басенджи совсем не лают. Посмотрим на другие любопытные факты о наших четвероногих любимчиках!
Тилламук Чеддер или Тилли - собака-художник. У нее было более 17 выставок, в том числе в Милане, Брюсселе и Амстердаме. Ее работы были выставлены в Национальном клубе искусств наравне с художниками-людьми
Собак-поводырей готовят в течение 18 месяцев со дня их рождения. Их обучают определять безопасность обстановки, деталям дорожного движения и другим вещам, которые помогут им сделать жизнь хозяина безопаснее
На самом деле, собаки не могут испытывать чувство вины. Однако, они покорны и могут сделать "пристыженный" вид, если чувствуют, что их ругают
Собака виляет хвостом сильнее вправо, когда она счастлива, и влево, когда она напугана или встревожена
В викторианском Лондоне людям платили за сбор собачьих какашек. Их использовали в процессе дубления кожи
Собака живет в среднем от 10 до 14 лет. Однако более мелкие породы, как правило, живут дольше, чем собаки крупнее. Собака, которая была стерилизована или кастрирована, также живет дольше
Салюки - древнейшая порода собак в мире. Они возникли в Египте около 329 года до нашей эры
Нос каждой собаки уникален, как отпечаток пальца человека - нет двух собак с одинаковым "отпечатком" носа. Кроме того, собаки имеют влажные носы, чтобы лучше улавливать запахи
Басенджи - единственная нелающая порода собак. Они почти не лают, а издают особые, свойственные только породе звуки, похожие на урчание
Чтобы собака не волновалась в разлуке с хозяином, достаточно оставить рядом с питомцем кусочек ткани или вещь с его запахом
Лайка - собака-космонавт, первое животное, выведенное на орбиту Земли. Ее запустили в космос 3 ноября 1957 года, и она погибла во время полёта через 5—7 часов после старта от перегрева
Собаки способны видеть не только оттенки черного и белого, но и оттенки синего и желтого. Собаки совсем не могут различать красный цвет
Билл Ирвин смог успешно пройти по Аппалачской тропе длиной около 3,5 тыс. км благодаря собаке-поводырю, немецкой овчарке по кличке Ориент. Он стал первым слабовидящим человеком, совершившим этот поход
В Древней Греции люди надевали на собак ошейники с шипами, чтобы защитить их от нападения волков
Собаки могут страдать почечной недостаточностью от употребления винограда или изюма. Для них также очень вредны шоколад, вареный лук, орехи макадамии и кофеин
В Испании есть наскальные рисунки, изображающие собак, и датированные примерно 10 000 годом до нашей эры. Это - одни из самых ранних изображений собак, найденные в Европе
Благодаря своей водостойкой шерсти и перепончатым лапам, ньюфаундленды - самые сильные пловцы из всех пород
Хубилай, хан Монгольской империи, побил все рекорды как хозяин большого количества собак. У него было 5000 мастифов!
Обоняние собаки в 10 000 раз сильнее, чем у человека. Бладхаунды, например, могут улавливать запахи, которым более 300 часов
Зорба - английский мастиф, который был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая тяжелая и самая высокая собака в мире. Его высота в холке - 94 см, а весил он 155,6 кг
Источник:
- Ученые выяснили: сон с собакой полезен для человека
- Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса
- Ученые выяснили, когда появились первые домашние собаки
- Американец попал в тюрьму, отказавшись вернуть собаку работодателю
- Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас"
Понравилось23
Могут. Собаки много чего могут. Даже врать могут.
"Салюки - древнейшая порода собак в мире"
Хы... Ксоло - от 3000 до 5000 лет...
"Басенджи - единственная нелающая порода собак. Они почти не лают, а издают особые, свойственные только породе звуки"
Звуки они издают свойственные многим. И, как сказал один известный эксперт-кинолог - "Лучше б они лаяли, чем так "молчат"!"
"Чтобы собака не волновалась в разлуке с хозяином, достаточно оставить рядом с питомцем кусочек ткани или вещь с его запахом"
Чушь. В доме ВСЕ пропитано запахом хозяина.
"Норвежский лундехунд - единственная собака, у которой по шесть пальцев на каждой лапе"
Чушь. Прибылые пальцы не так уж редко встречаются.
"Изначально такс вывели для борьбы с барсуками"
А лаек для борьбы с белками и прочими медведями. Борзых для борьбы с зайцами и волками.
И т.д.