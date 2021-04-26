Деревья, которые можно есть

Ну что ж, начнем наш гастрономический древесный тур, друзья! Знаете ли вы, что существуют породы деревьев, которые можно употреблять в пищу?

Сегодня мы вас с ними познакомим.

Итак, блюдо первое. Саговая пальма.

Растет в Африке, Австралии и Юго-Восточной Азии.