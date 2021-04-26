Деревья, которые можно есть

Да не просто листья или шишки, а саму древесину!
Ну что ж, начнем наш гастрономический древесный тур, друзья! Знаете ли вы, что существуют породы деревьев, которые можно употреблять в пищу?
Сегодня мы вас с ними познакомим.
Итак, блюдо первое. Саговая пальма.
Растет в Африке, Австралии и Юго-Восточной Азии.
У едва зацветшей пальмы обдирают от коры и измельчают ствол, получая продукты, называемый саго. Он похож на крахмал и совершенно безвкусен. В Европе саго добавляют в соусы, чтобы загустить их, а в Азии, Африке и Австралии его разводят водой и уваривают. Из получившегося теста делают лапшу или пекут из него лепешки, варят суп. Однако из-за полного отсутствия вкуса специй в блюда из саго кладут очень много.
Блюдо второе. Береза бумажная.
Растет по всей территории России и в средней полосе Европы
Если снять с березы кору, обнажится влажный слизистый слой древесины, через который весной идет сок. Этот слой называется флоэма и он съедобен. Можно соскрести его ножом и есть сырым. Кроме заболони и сока, можно употреблять в пищу почки и молодые листья дерева, которые содержат до 23% белковых веществ и 12% жира.
Блюдо третье. Ива полярная.
Растет в Якутии, на Камчатке и в Норвегии.
Этот карликовый кустарник растет в тундре повсеместно и активно используется в пищу коренными народами. Едят у него цветущие «сережки», молодые, очищенные от земли корешки. Съедобны и молодые листья ивы, они в 10 раз богаче витамином С, чем апельсины. Да что там листья! Едят даже освобожденные от коры, хорошо отваренные и размолотые стволы, а внутренние части молодых, освобожденных от коры побегов съедобны даже в сыром виде,
Блюдо четвертое. Сосна Веймутова (восточная белая)
Растет в Канаде.
Сосна может предложить к столу пять годных в пищу частей: нераспустившиеся цветочные почки, молодые побеги, заболонь, шишки и, в. качестве витаминного напитка, хвою. Самое питательное – это, конечно, заболонь – молодой слой древесины, находящийся под корой. Ее можно есть и сырой, а можно высушить, измельчить в порошок и использовать вместо муки.
Блюдо пятое. Разнообразное
В принципе, заболонь можно есть у многих деревьев. Помимо перечисленных деревьев, питательной считается вторичная кора у клена, осины, лиственницы, ели, тополя.
Значительно улучшает вкусовые качества заболони продолжительная варка, во время которой она постепенно размокает, разбухает и превращается в однородную массу, которую, собственно, и едят. А если эту массу высушить, то получится нечто похожее на муку, которую можно долго хранить и из которой можно печь лепешки.
А еще у всех перечисленных деревьев, кроме лиственницы, съедобны почки и молодые побеги в сыром и проваренном виде. Питательны натеки испарившегося и загустевшего на стволах сока, напоминающего жевательную резинку.
Да, пища эта не свойственна организму человека и усваивается очень тяжело, но при отсутствии альтернативы поможет не умереть с голода.
А вам случалось пробовать дерево?
Источник:
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены
- Что особенного в английском памятнике "Место встречи"?
- Тайны трёх древних библиотек
- Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае
Понравилось32
===============
Прозвучало как-то двусмысленно...