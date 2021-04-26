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Деревья, которые можно есть

Деревья, которые можно есть (8 фото)

Автор:
26 апреля 2021 09:51
Сообщество : Факты
Метки: в мире   деревья   интересно   кора   познавательно   факты   фото   
1341
8

Да не просто листья или шишки, а саму древесину!

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Метки: в мире   деревья   интересно   кора   познавательно   факты   фото   
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11  комментариев
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1k
GUSAR 55 минут назад
Я так понимаю Путин готовит Россию к худшим временам?

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42
Glassy GUSAR 48 минут назад
И казалось бы, причем тут Путин опять...
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1k
paranoik_ 4 минуты назад
готовят нас. дефицит бюджета всё-таки, но надо и военными мускулами помериться со странами первого мира
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18k
kamanch Полчаса назад
Книга о вкусной и здоровой пище под редакцией Кремля на 2021/2022 год?
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30k
KiploksAKS Час назад
Кроме саговой пальмы, всё перечисленное - не древесина. Да и у саговников едят, строго говоря, не древесину (ксилему), а разросшуюся сердцевину.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Хотелось бы узнать мнение бобров
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1k
bosayk 2 часа назад
где то в далекой Таскане в деревушке Коллоди прочитав эту новость заплакал правнук Пиноккио )
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720
likiloki 2 часа назад
По весеннему обострению всегда ем деревья. Обожаю ёлочные молодые хвойные кисточки: нежные, с кислинкой. В этом году хочу сварить варенье из молодой хвои.
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11k
Агент Безопасной Национальности likiloki 2 часа назад
"По весеннему обострению всегда ем деревья"
===============
Прозвучало как-то двусмысленно...
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