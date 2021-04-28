Российский флаг убрали со стола прямо во время финала ЧМ по шашкам

В ходе чемпионата мира по международным шашкам в Польше произошел очередной неприятный инцидент с российским флагом. Прямо во время четвертого раунда между действующей чемпионкой мира по стоклеточным шашкам Тамарой Тансыккужиной из России и представительницей Польши Наталией Садовской к столу подошел мужчина и убрал с него российский флаг и стикер с триколором.



Российская обладательница шашечной короны была удивлена действиями организаторов, а им в свою очередь пришлось оправдываться. Оказалось, что организаторам турнира позвонили прямо во время партии шашисток и напомнили о санкциях в отношении российских спортсменов.