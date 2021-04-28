Российский флаг убрали со стола прямо во время финала ЧМ по шашкам

Поляки очень не вовремя вспомнили о санкциях WADA, чем вызвали удивление у чемпионки мира из России.
В ходе чемпионата мира по международным шашкам в Польше произошел очередной неприятный инцидент с российским флагом. Прямо во время четвертого раунда между действующей чемпионкой мира по стоклеточным шашкам Тамарой Тансыккужиной из России и представительницей Польши Наталией Садовской к столу подошел мужчина и убрал с него российский флаг и стикер с триколором.
Российская обладательница шашечной короны была удивлена действиями организаторов, а им в свою очередь пришлось оправдываться. Оказалось, что организаторам турнира позвонили прямо во время партии шашисток и напомнили о санкциях в отношении российских спортсменов.
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«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг, хотя партия все еще продолжается. Я не знал, как отреагирует Тамара, но у нас нет выбора. Как польская сторона, мы не сделали ничего плохого, напротив, мы сделали больше, чем должны. FMJD (Всемирная организация шашек) проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из WADA (Всемирного антидопингового агентства)», - заявил экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий.
После четырех раундов Тамара Тансыккужина уступает своей сопернице из Польши. Матч состоит из 9-ти раундов, в каждом из которых разыгрывается по 12 очков. Победителем объявляется тот, кто заработает 54 балла. Сейчас Наталия Садовска ведет со счетом 32:16. Турнир продлится до 3 мая.
Скоро от вампиров можно будет не крестом отмахиваться, а триколором— Filipp VI (@FilippVI) April 28, 2021
Убрали кстати по решению WADA. Игроки по шашкам тоже употребляют доппинг? На ее месте я бы начал играть в Чапая.— Babay (@Babayka_nsk) April 28, 2021
Уже не знают, чем задеть... побольнее. Это разве законно во время матча? Сделать это "До" было нельзя?— Katerina (@Wlastka) April 28, 2021
Знаете, когда это выполнено заблаговременно - это одно, когда прямо во время матча - это другое. Но что тут скажешь, мир начал активно разделяться на людей и педрил.🙂— ФУТБОЛКА С УНИКОРН (@KIRILL_aka_KID) April 28, 2021
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Во вторых, у тебя на глазах сорвали флаг твоей страны,а тебе по херу.
Вывод.Пшеки все правильно сделали. Чмошники-спортсмены из РФ только о бабле и думают.
Могли бы уже лицо и сохранить и не убирать флаг.
Хотят настоящий - Краснознаменный! Тот флаг снять обосрались бы
:D
Вы же там так привыкли делать.
Флаги, книги, люди..........
Нарвутся, рано или поздно, а там уж не до сантиментов будет....