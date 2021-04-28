FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2131 пост • 386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Российский флаг убрали со стола прямо во время финала ЧМ по шашкам

Российский флаг убрали со стола прямо во время финала ЧМ по шашкам (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 11:52
Сообщество : Спорт
Метки: wada   Россия   видео   санкции   триколор   шашки   
1363
5
1

Поляки очень не вовремя вспомнили о санкциях WADA, чем вызвали удивление у чемпионки мира из России.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: wada   Россия   видео   санкции   триколор   шашки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
40
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
409
Kasper007 44 минуты назад
И фамилия у игрока чисто русская :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А Полминуты назад
Не фига вообще к таким шавкам ездить. Ну а если поехали, то готовьтесь, к очередному плевку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 2 минуты назад
Во первых,какого хрена поехала в Польшу?
Во вторых, у тебя на глазах сорвали флаг твоей страны,а тебе по херу.
Вывод.Пшеки все правильно сделали. Чмошники-спортсмены из РФ только о бабле и думают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Том Сойер 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мистер Фикс 5 минут назад
Я, конечно, понимаю, что не надо уподобляться этим пигмеям (в политическом контексте). Но сколько можно позволять всяким второсортным вассалам вытирать об Россию ноги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MakDag 6 минут назад
Как там по польский - ухи,ухи?!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Паша Эмильевич 7 минут назад
Крайнее неуважение со стороны организаторов...
Могли бы уже лицо и сохранить и не убирать флаг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Plan 8 минут назад
Издеваются, блин, как только могут. Хотелось бы к Западу относиться нормально, но это просто невозможно!!! Хочется просто набить им морду или пройтись бомбардировщиком!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
карлсон 12 минут назад
Я конечно извиняюсь, но - в шашках тоже есть допинг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад 15 минут назад
Никто не любит флаг беляков.
Хотят настоящий - Краснознаменный! Тот флаг снять обосрались бы
:D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
jan 20 минут назад
Надо снести бульдозером памятник в Катыни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Альберт Шавлаков 21 минуту назад
У меня один вопрос: а нашим спортсменам еще не надоело то, что об них ноги вытирают? Хотя, наверное, уже привыкли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Альберт Шавлаков 17 минут назад
А какой у них есть выбор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мистер Фикс Алексей 3 минуты назад
Игнорировать это дерьмо. Сделать свое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−43
радонеж 21 минуту назад
все правильно сделали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Красаучег) Полчаса назад
Польша это проходной двор, по которому Россия туда сюда воевать ходит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
911
gizmo gizmo Полчаса назад
блин, вроде взрослые люди... адские клоуны, по другому не назвать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KOSTELLO Полчаса назад
А чего только убрали, а не сожгли, в лучших традициях просвещенной Европы?
Вы же там так привыкли делать.
Флаги, книги, люди..........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
СергейПименов Полчаса назад
На мой взгляд это было сделано намеряно. Табличка изначально двойная. Сняв табличку там не было бы ни флага, НИ ФАМИЛИИ. А значит это было задумано заранее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
409
Kasper007 Полчаса назад
Минусующие забыли, что это сайт веселого настроения ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex Полчаса назад
А чего еще ждать от главной прост@тутки европы. В 4-й раз нужно польшу поделить, что бы перестала существовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksei Полчаса назад
А зачем шашкам WADA? Или они глицин допингом тоже считают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс 39 минут назад
Вот интересно, долго они будут дразнить русского медведя?
Нарвутся, рано или поздно, а там уж не до сантиментов будет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Наташа Ростова Алекс Полчаса назад
а что будет то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
workmen77 Алекс Полчаса назад
Ну Эрдоган же дразнит - и ничего. Уж сколько он раз втыкал "нож в спину".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео Под Екатеринбургом состоялась генеральная репетиция салюта Победы Под Екатеринбургом состоялась генеральная репетиция салюта Победы Чтобы украсть фрагмент забора, россиянин из ружья разделался со свидетелем: видео Чтобы украсть фрагмент забора, россиянин из ружья разделался со свидетелем: видео На учениях "Панцири" продемонстрировали уничтожение бронетехники на ходу На учениях "Панцири" продемонстрировали уничтожение бронетехники на ходу На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

335980



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Книга в картинках
10
91
Книга в картинках
Официальный клип на песню "Любимый город" в исполнении фронтмена Rammstein
7
201
Официальный клип на песню "Любимый город" в исполнении фронтмена Rammstein
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу
0
2
Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу
Авария дня. Смертельный наезд на велосипедистку в Беларуси
0
6
Авария дня. Смертельный наезд на велосипедистку в Беларуси
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#дтп#Россия#авто аварии#кино#шоу бизнес#факты#комментарии#полиция
#Юмор#прикол#подборка#красота#в мире#сша#знаменитости#Реакция#мемы#актеры
#интересно#люди#природа#аварии#картинки#фотографии#отдых#интересное#СССР#города

На что жалуетесь?

Вернуться