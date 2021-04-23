Под Екатеринбургом состоялась генеральная репетиция салюта Победы

Личный состав спецподразделений артиллерии ЦВО провёл на полигоне под Екатеринбургом генеральную репетицию салюта по случаю 76-летия разгрома фашистских полчищ и окончания Великой Отечественной войны.
Артиллеристы ЦВО на полигоне под Екатеринбургом тренировались в синхронности работы батареи, чтобы залп не был похож на канонаду.
А также отрабатывали мастерство в работе с исторической военной техникой, дабы свести к минимуму вероятность задержек при стрельбе в ответственные моменты.
К репетиции были привлечены шесть расчётов 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года и их расчёты набранные из наиболее подготовленные военнослужащие по контракту, прошедших профильное обучение в центрах Министерства обороны.
Как сообщил источник, во время репетиции было выполнено несколько десятков залпов с интервалом 30 секунд между сериями. В День Победы будет произведено 30 залпов.
На снимке выше "салютомёт" на базе КАМАЗа: военнослужащий укладывает заряды и снаряды в жерла стволов.
В военное время такая установка может поставить дымовую завесу или на какое-то время превратить ночь над полем боя в день, сделав ПНВ противника бесполезными.
Также стало известно, что военнослужащие ремонтного подразделения бригады материального обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) подготовили танк Т-34 к параду Победы в Новосибирске. На данный момент доля оригинальных деталей в танке доведена до 99%, хотя ещё три года назад их было не более 30%.
А вот так под Екатеринбургом проходила подготовка в прошлом году.
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