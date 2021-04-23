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Под Екатеринбургом состоялась генеральная репетиция салюта Победы

Под Екатеринбургом состоялась генеральная репетиция салюта Победы (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 11:46
Сообщество : Военное
Метки: ЗИС-3   Победа   Россия   видео   екатеринбург   парад   репетиция   т-34   
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Личный состав спецподразделений артиллерии ЦВО провёл на полигоне под Екатеринбургом генеральную репетицию салюта по случаю 76-летия разгрома фашистских полчищ и окончания Великой Отечественной войны.

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Метки: ЗИС-3   Победа   Россия   видео   екатеринбург   парад   репетиция   т-34   
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4  комментария
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568
Сергей 23 минуты назад
вот же блин! гусеницами, без резиновых подушек, прямо по асфальту....
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755
Миша 4 минуты назад
А что, ветеранов ВОВ ещё не всех уморила родная страна, или это вроде помним, гордимся... Так парад с салютом это круто конечно, жалко что не везде, и не каждый год.
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