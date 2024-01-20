Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о походе в магазин.
Друзья, а теперь минутка познавательной информации в раннее субботнее утро. Наша страна стала лидером, да не абы каким, а мировым, по количеству введенных против нее санкций. Всего против организаций и физ лиц России было введено 18 772 санкции.
Продуктивнее всего трудились на ниве выдумывания санкций Швейцария, Евросоюз и Франция. Эта троица умудрилась за две недели ввести целый ворох санкций: Швейцария — 568, Евросоюз - 518 и 512 Франция.
Мы, конечно, всплакнули, доели последних ежей и благополучно об этом забыли, жизнь-то продолжается. Но вот иностранные граждане до сих пор не понимают, как же мы под гнетом страшных запретов и ограничений выживаем. Приезжают в Россию и совершают главную ошибку, заходят в магазины. А потом сильно удивляются, как этот ирландский бизнесмен.
Печально, это все, конечно, люди стараются, угнетают нас как могут, а мы так наплевательски к их трудам относимся.
Ну и вот вам еще инфографики по санкциям. Зачем вам это надо, понятия не имею, но живите теперь с этими знаниями.
Источник:
- 20+ фотоисторий из России, которые удивили иностранцев
- Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций
- Nike заявил о закрытии магазинов в России
- 25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам
- Иностранцы удивились ценам на продукты в России
Ни в Ашане, ни в Ленте, ни в Спаре.
Это какой-то магазинчик непонятный и непонятно где он находится.
Может вообще в аэропорту?!
В конце видео на экране сверху надпись CHEESE & CIDER