FISHKINET
Сообщество Юмор 18246 постов • 3649 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России

Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России

Автор:
20 января 2024 07:27
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Россия   Юмор   ирландия   магазины   санкции   
939
2
1

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о походе в магазин.

Друзья, а теперь минутка познавательной информации в раннее субботнее утро. Наша страна стала лидером, да не абы каким, а мировым, по количеству введенных против нее санкций. Всего против организаций и физ лиц России было введено 18 772 санкции.


Продуктивнее всего трудились на ниве выдумывания санкций Швейцария, Евросоюз и Франция. Эта троица умудрилась за две недели ввести целый ворох санкций: Швейцария — 568, Евросоюз - 518 и 512 Франция.


Мы, конечно, всплакнули, доели последних ежей и благополучно об этом забыли, жизнь-то продолжается. Но вот иностранные граждане до сих пор не понимают, как же мы под гнетом страшных запретов и ограничений выживаем. Приезжают в Россию и совершают главную ошибку, заходят в магазины. А потом сильно удивляются, как этот ирландский бизнесмен.


Печально, это все, конечно, люди стараются, угнетают нас как могут, а мы так наплевательски к их трудам относимся.


Ну и вот вам еще инфографики по санкциям. Зачем вам это надо, понятия не имею, но живите теперь с этими знаниями.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Россия   Юмор   ирландия   магазины   санкции   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
353
deadDEVIL 6 минут назад
Ни в одном сетевом магазине я не видел такого выбора газировки и соков.
Ни в Ашане, ни в Ленте, ни в Спаре.
Это какой-то магазинчик непонятный и непонятно где он находится.
Может вообще в аэропорту?!
В конце видео на экране сверху надпись CHEESE & CIDER
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96833



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост доброго юмора о буддистах
Пост доброго юмора о буддистах
«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили их с мафией
«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и...
Набирающие популярность в сообществах
Немецкий самолет, который всего раз был сбит за годы войны
Немецкий самолет, который всего раз был сбит за годы войны
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё на мази

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#в мире#история#аварии#фильм#Ynews#Разное#забавно
#животные#автомир#Юмор#люди#ДТП#авто аварии#Китай#кот#Спасение#шоу бизнес
#машина#интересно#интересное#факты#кино#Автовсячина#позитив#полиция#съемка#Россия
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью 20+ фотоисторий из России, которые удивили иностранцев 20+ фотоисторий из России, которые удивили иностранцев Nike заявил о закрытии магазинов в России Nike заявил о закрытии магазинов в России Иностранцы удивились ценам на продукты в России Иностранцы удивились ценам на продукты в России Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций 25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам 25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам

На что жалуетесь?

Вернуться