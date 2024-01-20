Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России

Друзья, а теперь минутка познавательной информации в раннее субботнее утро. Наша страна стала лидером, да не абы каким, а мировым, по количеству введенных против нее санкций. Всего против организаций и физ лиц России было введено 18 772 санкции.

Продуктивнее всего трудились на ниве выдумывания санкций Швейцария, Евросоюз и Франция. Эта троица умудрилась за две недели ввести целый ворох санкций: Швейцария — 568, Евросоюз - 518 и 512 Франция.

Мы, конечно, всплакнули, доели последних ежей и благополучно об этом забыли, жизнь-то продолжается. Но вот иностранные граждане до сих пор не понимают, как же мы под гнетом страшных запретов и ограничений выживаем. Приезжают в Россию и совершают главную ошибку, заходят в магазины. А потом сильно удивляются, как этот ирландский бизнесмен.