Подозреваемый 36-летний житель села Горьковка ранее не был судим. Следствие выяснило, как мужчина подогнал к огороженному участку потерпевшего транспортное средство, чтобы с помощью шуруповёрта снять 110 листов профнастила, однако заметив прибор видеонаблюдения на столбе "пошёл другим путём". Чтобы не быть узнанным, мужчина произвёл по видеокамере несколько выстрелов из охотничьего ружья, а уже затем совершил задуманное. Похищенные листы увёз к себе с целью использования на своём участке.