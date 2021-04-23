В селе Горьковка Тюменского района в полицию обратился местный житель, который заявил, что неизвестный снял с его забора 110 профлистов. О том, чтобы его не опознали, злоумышленник позаботился с помощью охотничьего ружья. Ущерб нанесённый потерпевшему оценивается в сумму более 80 тысяч рублей.
Полицией задержан мужчина, который уже дал признательные показания в том, что выстрелом из охотничьего ружья убрал потенциального свидетеля в лице камеры наблюдения, для того чтобы похитить забор на дачном участке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Подозреваемый 36-летний житель села Горьковка ранее не был судим. Следствие выяснило, как мужчина подогнал к огороженному участку потерпевшего транспортное средство, чтобы с помощью шуруповёрта снять 110 листов профнастила, однако заметив прибор видеонаблюдения на столбе "пошёл другим путём". Чтобы не быть узнанным, мужчина произвёл по видеокамере несколько выстрелов из охотничьего ружья, а уже затем совершил задуманное. Похищенные листы увёз к себе с целью использования на своём участке.
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Правоохранители настигли нарушителя по месту его жительства. Листы настила вернули хозяину, а ружьё направили на экспертизу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант отпущен домой под подписку о невыезде.
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Этож сколько нужно иметь мозгов, чтоб у соседа спиз...ить забор с целью вкорячить его себе, типа никто не догадается)))))))
Каждый второй, с радостью спи.з.дит все что угодно у ближнего своего, а виноват как всегда сами знаете кто....
Гребаный стыд.