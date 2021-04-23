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Чтобы украсть фрагмент забора, россиянин из ружья разделался со свидетелем: видео

Чтобы украсть фрагмент забора, россиянин из ружья разделался со свидетелем: видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 22:38
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   Тюмень   видео   видеокамера   забор   застрелил   криминал   ружьё   
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В селе Горьковка Тюменского района в полицию обратился местный житель, который заявил, что неизвестный снял с его забора 110 профлистов. О том, чтобы его не опознали, злоумышленник позаботился с помощью охотничьего ружья. Ущерб нанесённый потерпевшему оценивается в сумму более 80 тысяч рублей.

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Метки: Россия   Тюмень   видео   видеокамера   забор   застрелил   криминал   ружьё   
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9
VIJILANTE ( 2 часа назад
Дегенерат...
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89
AirflyAl 14 минут назад
Тупой и жадный ублюдок.
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755
Миша Полчаса назад
Что принимаете писатели, вредно это. Я как начал читать "в полицию обратился хозяин забора ... он же вроде как пристреленый свидетель" чуть пить не бросил. Оказывается камеру пристрелил этот вор-убивец... Я намедни тоже дверь ногой пнул, и не извинился, ох совестно то как...
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7k
djinn Час назад
Преступление века)))) 11 друзей Оушена отдыхают))))
Этож сколько нужно иметь мозгов, чтоб у соседа спиз...ить забор с целью вкорячить его себе, типа никто не догадается)))))))
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1k
Made In Ussr 2 часа назад
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2
Курильщик 2 часа назад
Я думал он человека или черножопого застрелил.
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199
Николай Курильщик 2 часа назад
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2
Курильщик Николай Час назад
А повар где?
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
Ай молодца!
Каждый второй, с радостью спи.з.дит все что угодно у ближнего своего, а виноват как всегда сами знаете кто....
Гребаный стыд.
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3k
Мих KOSTELLO 2 часа назад
Так нельзя же этих каждых вторых отстреливать на месте, вот и плодятся. Станет можно, и эти вторые закончатся через год, максимум полтора. Глядишь, тогда бы и камеры стали не нужны.
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Лавров аплодирует
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