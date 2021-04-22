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На учениях "Панцири" продемонстрировали уничтожение бронетехники на ходу

На учениях "Панцири" продемонстрировали уничтожение бронетехники на ходу (6 фото + 2 видео)

Автор:
22 апреля 2021 12:25
Сообщество : Военное
Метки: МО РФ   Панцирь-С   Россия   видео   вмф рф   проверка   стрельбы   ттх   
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Личный состав расчётов российских ЗРПК "Панцирь-С" справился с задачей по уничтожению бронетехники и беспилотников условного противника во время учений, проходивших на полигоне Ашулук в Астраханской области.

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Метки: МО РФ   Панцирь-С   Россия   видео   вмф рф   проверка   стрельбы   ттх   
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4  комментария
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138
Chuchelo Patamkovoe 55 минут назад
Эрдогану не забудьте рассказать.
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Остап Бульба 42 минуты назад
В последнем ролике робот текст читает. Прикольно, но сильно заметно.
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9
Лютый вам Бетховен 45 минут назад
" одномоментно " Какое слово интересное.

"Одновременно" пишется слишком трудно.
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