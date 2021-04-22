На учениях "Панцири" продемонстрировали уничтожение бронетехники на ходу

Личный состав расчётов российских ЗРПК "Панцирь-С" справился с задачей по уничтожению бронетехники и беспилотников условного противника во время учений, проходивших на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Как сообщил источник со ссылкой на Минобороны РФ, контрольные стрельбы проводились в рамках проверки боеготовности экипажей и техники ЗРПК за зимний период.
На верхнем снимке можно увидеть титаническую работу личного состава "Панциря" ("Тунгуски") по набивке лент к 30-и мм зенитному спаренному автомату 2А38М, который с невероятной скоростью "поедает" боеприпасы, делая 5000 выстрелов в минуту (83 в секунду), для сравнения, скорострельность ЗУ-23-2, составляет 2000 выстрелов/мин.
Мишени обозначающие "беспилотники" противника были поражены зенитными управляемыми ракетами с радиокомандным наведением и инфракрасным слежением.
На вооружении «Панцирь-С1» находятся сверхзвуковые двухступенчатые твердотопливные ракеты 57Э6Е класса земля-воздух, способные поражать цель на высоте 15 и дальности до 20 км.
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Ракеты нашего ЗРПК, названного "партнёрами из НАТО" Greyhound, то есть "борзой" способны преподнести противнику гостинец в 5,5 кг взрывчатого вещества на скорости до 1300 м/с, для сравнения - обычная ручная граната Ф-1 (лимонка), содержит 0,2 кг ВВ.
При стрельбе снарядами экипажи "Панцирей" использовали танковый режим "Дорожка" двигаясь со скоростью до 10 км/ч, сосредоточив плотный огонь из 30-миллиметровых зенитных автоматов по наземным целям, которые имитировали бронетехнику и живую силу "врага".
Почти одномоментно из двух стволов вперёд ринулась туча 30 мм бронебойно-зажигательных снарядов, весом в 0,39 кг каждый, которые судя по записи видеофиксации результатов стрельбы - нашли цель.
Ранее командование ВМФ РФ опубликовало видеоматериалы учений со стрельбой из морской разновидности ЗРПК - «Панцирь-МЕ».
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"Одновременно" пишется слишком трудно.