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Пампасская кошка: Эффективнее ягуара. Вечно недовольный кот убивает добычу почти в 100% случаев

Пампасская кошка: Эффективнее ягуара. Вечно недовольный кот убивает добычу почти в 100% случаев (11 фото)

Автор:
27 апреля 2021 08:51
Метки: интересно   коты   факты   
946
11

Если подумать о самом недовольном существе, то кто это может быть? Восьмиклассник? Ты в 6 утра? Девушка, которой ты только что признался в симпатии? Если да, то им придётся немного подвинуться, потому что пьедестал заняла наша сегодняшняя героиня. Поприветствуем травяного кота, или пампасскую кошку!

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Метки: интересно   коты   факты   
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 3 часа назад
Не знаю на счет Пампасской кошки, но у меня почти десять лет, членом семьи был "британец" вот эта падла была вечно чем то не доволен. До сих пор его не хватает!
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5k
ваня панкин 3 часа назад
интересно приручаются они или нет?..
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1k
b1r1da ваня панкин 3 часа назад
Скорее всего НЕТ. Так же как и манулы, камышовые коты и прочие дикие кошки.
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2k
OLDer ваня панкин Час назад
обычно практика одомашнивания диких животных эффективна при скрещивании с домашними видами
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