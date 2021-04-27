Если подумать о самом недовольном существе, то кто это может быть? Восьмиклассник? Ты в 6 утра? Девушка, которой ты только что признался в симпатии? Если да, то им придётся немного подвинуться, потому что пьедестал заняла наша сегодняшняя героиня. Поприветствуем травяного кота, или пампасскую кошку!
Всем давно известно: чем выше горы, тем ниже приоры. Видимо, древнюю мудрость шерстяные охотники приняли на свой счёт. Во-первых, кот действительно забрался повыше да подальше от людей, облюбовав высокогорные степи Южной Америки. Взбираться там есть куда: пампасскую кошку (не)можно встретить на высоте до 5 километров над уровнем моря. Почему «(не)можно»? Потому что животина настолько скрытная, что мы до сих пор мало чего о ней знаем.
Во-вторых, завышенной кошку не назовёшь. Средние параметры кота 70 сантиметров длины и 9 кило веса. Да, шматок полосатой пушнины всё ещё больше домашней Мурки, но габариты у него не тигриные. В-третьих, его ассоциацию с приорой оспорить сложно, ибо перед нами настоящая машина!
Пусть вас не смущает то, что травяной кот не хватает звёзды с неба и падок на скромную еду вроде грызунов (морские свинки и вискаши), ящериц, птиц, змей и крупных насекомых. Машиной ночного добытчика делает не размер его жертвы, а вероятность удачной охоты, приближающаяся к 100%!
В отличие от других кошек, кот-горец не выжидает часами в засаде — он выматывает добычу погоней. Бег и без того штука крайне утомительная, но на высоте в 5 километров он и вовсе превращается в пытку. Но травяной кот на высокогорных марафонах чувствует себя отлично! Он быстренько нагоняет запыхавшуюся жертву двухметровыми прыжками.
Но люлей пампасская кошка раздаёт не только будущей еде, но и сородичам. Наша героиня — очень территориальная животина, а потому каждая стычка соседей по участку в своей зрелищности не уступает топовым боям MMA.
Окей, раз этот кот такой крутой, что ж мину такую сквасил? Не знаю, кто посмел огорчить котика, но он был недоволен ещё со времени своего открытия в 18 веке. Но всю жизнь дуться на окружающих — удел неудачников. Наш же герой ударился в саморазвитие.
Сделал он это так успешно, что 1 вид распался аж на 8 подвидов. Распознаются они по цвету шубки. У одних она песчаная с полосами, у других — коричневая с пятнами и т.д.
К слову, именно шубка стала для кота камнем преткновения в отношениях с сапиенсами: ради неё зверя истребляли тысячами. Густая шерстка отлично защищает кошака от пронизывающих до костей ветров. Это хорошо для выживания в горах, но плохо, когда на тебя обратили внимание человеки.
Добыча южноамериканской пушнины длилась вплоть до 1978 года, пока правительства стран не дали распоряжения прекратить охоту на животинку. Люди отступили, а привычки остались: травяной кот всё такой же отшельник, каким и был 50 лет назад.
О прелестях размножения котиков в дикой природе неизвестно ровным счётом ничего. Зато известно, что беременность длится аж 12 недель — это самый большой срок вынашивания среди малых кошек. По итогу на свет появляется 1-3 карапуза. Если всё у них всё пойдёт по плану, ко второму году жизни они станут взрослыми и сами смогут клепать себе подобных.
Заурядный внешний вид не восхищает, но её мастерство в охоте заставляет снять перед ней шляпу. А глядя на её фото, замечаешь во взгляде нечто, что напоминает тебя самого утром в маршрутке, и сам себе думаешь: «стоп это же не мем, это моя жизнь».
Источник:
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