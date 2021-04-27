Всем давно известно: чем выше горы, тем ниже приоры. Видимо, древнюю мудрость шерстяные охотники приняли на свой счёт. Во-первых, кот действительно забрался повыше да подальше от людей, облюбовав высокогорные степи Южной Америки. Взбираться там есть куда: пампасскую кошку (не)можно встретить на высоте до 5 километров над уровнем моря. Почему «(не)можно»? Потому что животина настолько скрытная, что мы до сих пор мало чего о ней знаем.