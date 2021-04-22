Тайны трёх древних библиотек

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Сегодня мы редко пользуемся услугами библиотек и уж точно не испытываем такого трепета, посещая их, как человек в прежние века.
Это и понятно, например, в древности читать умели очень и очень немногие, а каждая книга была сокровищем в буквальном смысле слова. И не только из-за знаний и мудрости, хранящихся в ней. Предлагаем вам узнать о трех древних библиотеках и их секретах.
Библиотека Ашшурбанипала: я воровал, но вы не крадите
Никто не спорит, что любой грабеж — это плохо, тем более, когда он совершается во время военных действий. Правитель Ассирии Ашшурбанипал, если бы был жив, категорически возразил бы нам, что вопрос в том, что именно отнимается у покоренных. Потому что этот царь просто обожал книги и, даже разграбляя завоеванные территории, прежде всего беспокоился о пополнении своей коллекции, а не о других материальных благах. Потому что у Ашшурбанипала имелась отличная библиотека в древнем городе Ниневии на территории современного Ирака. Что забавно, книголюбивый царь очень беспокоился, что его богатое собрание научных и литературных трудов разграбят. Поэтому на многих текстах были найдены приписки, обещающие все земные кары тому, кто тронет труды из библиотеки. Кстати, развалины этого гигантского хранилища мудрости были найдены лишь в середине XIX века, а большая часть уцелевшего наследия хранится в Британском музее в Лондоне.
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Библиотека Пергама: раздражала Птолемеев, и не зря
Среди библиотек тоже случается конкуренция, как это ни странно прозвучит. Например, у Александрийской библиотеки, о которой мы уже писали ранее, была соперница — библиотека Пергама. Она была возведена в III в. до нашей эры по велению династии Атталидов и располагалась на просторах современной Турции. Количество хранимых в ней слитков просто поражает воображение, особенно для того времени — их было порядка 200 тысяч. Немаловажно, что библиотека находилась в ритуальном комплексе, который был построен в честь богини мудрости Афины. Там существовали не только хранилища книг, но и залы для научных диспутов, встреч образованных людей и банкетов. Растущий престиж и слава данной библиотеки очень раздражали династию Птолемеев. Так сильно, что они даже запретили поставлять в Пергам папирусы, надеясь, что так у Александрийской библиотеки будет больше шансов все же остаться лучшей в мире. Но нет худа без добра. В Пергаме начали производить папирусы самостоятельно, и впоследствии город стал развитым центром по его изготовлению.
Дом мудрости, куда стекались лучшие умы
На территории столицы современного Ирака, Багдада, когда-то стояла замечательная библиотека, которую называли очень красиво и правдиво — «Дом мудрости». Она появилась в начале IX века во времена правления династии Аббасидов. Количество трудов, хранящихся в ней, привело бы в экстаз любого человека, обожающего книги. Там были труды по всем отраслям знаний — астрономии, философии, математике, медицине и т. д. Что еще более важно — такое собрание книг невольно становилось словно магнитом для просвещенных умов того времени, которые стекались к нему со всех уголков за знаниями и ответами на свои вопросы. Ведущие ученые и мудрецы проводили в библиотеке много времени, науки развивались быстрыми темпами, здесь для этого были созданы действительно все условия. Часто приходили в Дом мудрости один из основателей алгебры аль-Хорезми и мыслитель аль-Кинди, который еще известен как философ арабов.
Но, к несчастью, расцвету науки в этой части мира было суждено закончиться. Монголы разграбили Багдад в 1258 году и совершенно бессовестно выбросили тысячи книг прямо в реку Тигр. По преданию, вода в ней приобрела черный цвет из-за смывшихся чернил. Печальное зрелище для любого просвещенного ума и колоссальная потеря для потомков.
А вы любите бродить в тишине библиотеки и долго выбирать книгу, которую хотели бы прочесть?
А вы любите бродить в тишине библиотеки и долго выбирать книгу, которую хотели бы прочесть?
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Метки: библиотека интересно познавательно факты фото
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