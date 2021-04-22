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Тайны трёх древних библиотек

Тайны трёх древних библиотек (4 фото)

Автор:
22 апреля 2021 09:25
Сообщество : Факты
Метки: библиотека   интересно   познавательно   факты   фото   
364
4
Сегодня мы редко пользуемся услугами библиотек и уж точно не испытываем такого трепета, посещая их, как человек в прежние века.
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Метки: библиотека   интересно   познавательно   факты   фото   
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