Тайны трёх древних библиотек

Среди библиотек тоже случается конкуренция, как это ни странно прозвучит. Например, у Александрийской библиотеки, о которой мы уже писали ранее, была соперница — библиотека Пергама. Она была возведена в III в. до нашей эры по велению династии Атталидов и располагалась на просторах современной Турции. Количество хранимых в ней слитков просто поражает воображение, особенно для того времени — их было порядка 200 тысяч. Немаловажно, что библиотека находилась в ритуальном комплексе, который был построен в честь богини мудрости Афины. Там существовали не только хранилища книг, но и залы для научных диспутов, встреч образованных людей и банкетов. Растущий престиж и слава данной библиотеки очень раздражали династию Птолемеев. Так сильно, что они даже запретили поставлять в Пергам папирусы, надеясь, что так у Александрийской библиотеки будет больше шансов все же остаться лучшей в мире. Но нет худа без добра. В Пергаме начали производить папирусы самостоятельно, и впоследствии город стал развитым центром по его изготовлению.