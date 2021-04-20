15 удивительных секс-рекордов планеты

Обладателем самого большого в мире пениса считается американский актер и писатель Джона Фалкон. Его мужское достоинство имеет длину 24,13 см в спокойном состоянии и 34,29 см - в состоянии эрекции. Он прославился в 1999 году, когда о его выдающемся достоинстве почти одновременно рассказали в документальном фильме компании HBO и журнале Rolling Stone. После этого Фалкон не раз получал заманчивые предложения о съемках в порнофильмах, но неизменно отвечал на них отказом, заявляя, что такие съемки "не помогут встановлении актерской карьеры". В настоящее время Фалкон ведет блог об азартных играх.