Как в СССР создавали леса в форме слов

ти поздравления и восхваления из прошлого все еще можно разглядеть с высоты птичьего полета. Когда-то их можно было увидеть лишь находясь в вертолете или самолете, но сегодня с предоставлением такой панорамы прекрасно справляются дроны и космические спутники. До появления всемирной паутины об этих надписях знали лишь местные жители, но когда фото слов из деревьев стали появляться в Сети, о них узнал весь мир.



Такие гигантские надписи на земле получили название геоглифы. Подобные послания оставляли еще древние люди, например, самые известные из них ― геоглифы Наски. Есть разные способы оставить сообщение потомкам: выложить его из камней, прорыть ров или посадить деревья. К последнему способу в СССР питали особую любовь.