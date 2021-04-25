Как в СССР создавали леса в форме слов

859
11
СССР уже почти три десятилетия нет, а эти послания из Советского Союза все еще сохранились.
ти поздравления и восхваления из прошлого все еще можно разглядеть с высоты птичьего полета. Когда-то их можно было увидеть лишь находясь в вертолете или самолете, но сегодня с предоставлением такой панорамы прекрасно справляются дроны и космические спутники. До появления всемирной паутины об этих надписях знали лишь местные жители, но когда фото слов из деревьев стали появляться в Сети, о них узнал весь мир.
Такие гигантские надписи на земле получили название геоглифы. Подобные послания оставляли еще древние люди, например, самые известные из них ― геоглифы Наски. Есть разные способы оставить сообщение потомкам: выложить его из камней, прорыть ров или посадить деревья. К последнему способу в СССР питали особую любовь.
Такие гигантские надписи на земле получили название геоглифы. Подобные послания оставляли еще древние люди, например, самые известные из них ― геоглифы Наски. Есть разные способы оставить сообщение потомкам: выложить его из камней, прорыть ров или посадить деревья. К последнему способу в СССР питали особую любовь.
Первые геоглифы в СССР начали появляться в 1970-х годах: тогда в стране массово высаживали деревья. Например, одна из самых старых надписей была посвящена 30-летию Победы. Она находится в небольшом городке Благовещенск в Башкортостане, но сейчас уже практически неразличима. Спустя тридцать лет, несмотря на то, что Советского Союза уже не было, в городе решили продолжить традицию и посадили еще одну лесополосу, посвященную 60-летию Великой Победы.
×
И да, в Благовещенске определенно знают толк в таких посланиях, так как лес в виде слова здесь посвящен не только Дню Победы, но и Ленину:
Такие надписи обычно создавали к какому-то особому празднику: они могли быть посвящены дню рождения главного советского вождя, Октябрьской революции, круглым датам образования СССР или съездам партии. Их делали массово, и сегодня сохранилось больше пятидесяти таких поздравлений. Например, эту надпись до сих пор можно увидеть в селе Тогул Алтайского края:
Чаще всего геоглифы создавали именно с помощью деревьев: для того чтобы получились слово или фраза, необходимо было посадить тысячи, а то и десятки тысяч деревьев. К примеру, самая большая надпись была высажена в 1970 году в полутора часах езды от Кургана. Каждая ее буква сегодня «выросла» до 80 метров. Посвящена она была столетию со дня рождения Владимира Ленина, и для нее потребовалось больше 40 000 маленьких сосновых саженцев.
Самое интересное, что находясь в подобных лесных зонах, невозможно понять, что ты в самом центре послания. С земли кажется, что ты просто зашел в парк, где деревья высажены ровными рядками.
Многие из этих надписей видны из космоса: они были запечатлены именно на спутниковых снимках. Эти огромные послания еще раз доказывают, что Советский Союз питал особую любовь к монументальным творениям, которые могут простоять десятилетиями.
Но надписями советские граждане не ограничивались: высаживали они и знаки. Конечно, самым распространенным была звезда. Вот, например, в Тамбовской области советский символ был создан прямо посреди леса:
А иногда с помощью деревьев создавались целые картины. Например, в Красноярском крае есть небольшой городок Ужур, в котором располагается 62-я ракетная дивизия. И на подъезде к городу на холме, где растет березовый лес, можно увидеть танк, вертолет и подводную лодку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Что особенного в английском памятнике "Место встречи"?
- "Сегодня я узнал, что..": 20+ любопытных фактов обо всем на свете, которые пополнят копилку знаний
- Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены
- Чем занимались предшественники пионеров согласно указу последнего русского императора
- Тайны трёх древних библиотек
29
Понравилось29
Новости партнёров
В городе, занятом немцами, комендант решил окультурить территорию около комендатуры. Никто из жителей не соглашались, кроме одного пожилого мужчины-садовника. Он принялся окультуривать участок и высаживать цветы. Ясен пень, что жители его невзлюбили, пытались вредить. Выставили охрану.
Все открылось совершенно случайно, когда комендант решил выйти на балкон попить кофе. Его взору предстала слово "Ленин", высаженое из цветов. Приказал найти и наказать садовника. Но жители уже надёжно его укрыли.