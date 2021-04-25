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Как в СССР создавали леса в форме слов

Как в СССР создавали леса в форме слов (11 фото)

Автор:
25 апреля 2021 08:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   интересно   лес   познавательно   слова   факты   фото   
859
11
СССР уже почти три десятилетия нет, а эти послания из Советского Союза все еще сохранились.
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Метки: СССР   интересно   лес   познавательно   слова   факты   фото   
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6  комментариев
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4k
livaneth Час назад
Такие вещи делаются не деревьями посреди поля а деревьями одной породы в лесу другой. И не ёлками в березняке. А вот эта свастика реально видна только неделю в году. Остальное время неразличима. Поэтому, наверное она и существует до сих пор.
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4k
Ыукп 5 минут назад
Есть рассказ. Название подзабылось.
В городе, занятом немцами, комендант решил окультурить территорию около комендатуры. Никто из жителей не соглашались, кроме одного пожилого мужчины-садовника. Он принялся окультуривать участок и высаживать цветы. Ясен пень, что жители его невзлюбили, пытались вредить. Выставили охрану.
Все открылось совершенно случайно, когда комендант решил выйти на балкон попить кофе. Его взору предстала слово "Ленин", высаженое из цветов. Приказал найти и наказать садовника. Но жители уже надёжно его укрыли.
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8k
Вася 57 минут назад
я вырос в районе, где в 70х из пятиэтажек хрущёвок СССР был выложен, а из моего дома серп семнадцатиподъездный..
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