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Тайна шпионских часов. Почему секундная стрелка всегда показывала 12?

Тайна шпионских часов. Почему секундная стрелка всегда показывала 12? (6 фото + 1 видео)

Автор:
24 апреля 2021 07:42
Метки: секундная   стрелка   тайна   часы   шпион   
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Вечером 15 июля 1977 года вице-консул посольства США (и агент ЦРУ) Марта Петерсон шла по Краснолужскому мосту через Москву-реку. Последние четыре часа она провела, пытаясь обнаружить слежку за собой: гуляла, ехала на велосипеде, ездила на автобусах и такси, стараясь запутать следы.

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Метки: секундная   стрелка   тайна   часы   шпион   
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1k
Дмитрий 2 часа назад
4 часа каталась, заметала следы, но глупые агенты КГБ тупо сидели в месте закладки и ждали "клиента". В момент задержания заокеанское "тэквондо" нарвалось на "ах ты ж сука! Сопротивляется ещё!" Вопрос только один. Зачем она таскала с собой магнитофон? Если просто закладку делала? Что она записывала?
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3k
newegg Час назад
Гуляла, ездила на автобусе и такси - эт понятно. Но где она в Москве 77-го нашла прокат велосипедов?
И нахрена, нахрена ей был нужен магнитофон при закладке камня?

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40k
Александр 2 часа назад
а почему секундная стрелка всегда на 12?
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2k
lekha-fil Александр Час назад
Тема не раскрыта.
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17k
Anna Александр Полчаса назад
ну не на полшестого же
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4k
insaider 2 часа назад
Поймали голубушку с поличным!
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