Тайна шпионских часов. Почему секундная стрелка всегда показывала 12?

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Вечером 15 июля 1977 года вице-консул посольства США (и агент ЦРУ) Марта Петерсон шла по Краснолужскому мосту через Москву-реку. Последние четыре часа она провела, пытаясь обнаружить слежку за собой: гуляла, ехала на велосипеде, ездила на автобусах и такси, стараясь запутать следы.
Часы для шпиона ЦРУ
В половину одиннадцатого Марта подошла к одной из каменных башен моста и оставила там большой камень. На самом деле это был муляж, заполненный деньгами и запиской, адресованной агенту по кличке Трианон.
Петерсон не знала, что Трианон был раскрыт КГБ. Закончить с тайником Петерсон не удалось - ее задержали сотрудники Госбезопасности.
Петерсон не знала, что Трианон был раскрыт КГБ. Закончить с тайником Петерсон не удалось - ее задержали сотрудники Госбезопасности.
Задержание было нервным - Петерсон, обладательница зеленого пояса по тэквондо, оказала серьезное сопротивление.
В ходе драки наручные часы Марты были повреждены, но когда шпионку привезли на Лубянку, оказалось, что на ее теле закреплен микрофон, а часы - на самом деле записывающее устройство фирмы Protona.
В ходе драки наручные часы Марты были повреждены, но когда шпионку привезли на Лубянку, оказалось, что на ее теле закреплен микрофон, а часы - на самом деле записывающее устройство фирмы Protona.
Немецкая компания Protona потрясла мир в 1951 году, представив Minifon Mi-51, самый маленький магнитофон в мире. Minifon легко помещался в кармане пальто или в сумочке.
В течение последующих лет компания выбросила на рынок микрофоны, адаптеры и… хронограф. Изящные часы с тахометром и тонкими золотыми стрелками продавались под маркой Hanhart. Это был тот самый диктофон.
В течение последующих лет компания выбросила на рынок микрофоны, адаптеры и… хронограф. Изящные часы с тахометром и тонкими золотыми стрелками продавались под маркой Hanhart. Это был тот самый диктофон.
Микрофон соединялся с «часами» тонким проводом, который пропускался через рукав одежды. Внутри корпуса не было часового механизма, кнопки не работали, а секундная стрелка была постоянно зафиксирована на отметке «12 часов».
В отличие от кассетных магнитофонов, диктофон Protona не записывал на магнитную ленту - фиксировал звук на тонкую никель-хромовую проволоку диаметром 0,005 мм.
В отличие от кассетных магнитофонов, диктофон Protona не записывал на магнитную ленту - фиксировал звук на тонкую никель-хромовую проволоку диаметром 0,005 мм.
Protona прекратила свою деятельность в 1967 году, но шпионские агентства по всему миру десятилетиями все еще использовали эти «часы». Их использовали немецкие агенты по обе стороны Берлинской стены, и особенно - американские шпионы. Такие как Марта Петерсон.
На следующий день после ареста СССР объявил ее персоной нон грата; Петерсен посадили на первый же рейс из Москвы, не позволив забрать вещи из квартиры.
На следующий день после ареста СССР объявил ее персоной нон грата; Петерсен посадили на первый же рейс из Москвы, не позволив забрать вещи из квартиры.
Тот самый "камень"
*
Сегодня шпионские часы от Protona можно купить на eBay. По крайней мере, попытаться. Несколько лет назад их продавали за $1300. Неплохая цена для настоящего шедевра технической мысли и памятника эпохи холодной войны.
PS. Петерсон умерла в 2019 году. Она написала мемуары "Вдова-шпионка", которые переведены на русский язык. И кстати, роман Юлиана Семенова "ТАСС уполномочен заявить" и одноименный сериал в некоторой степени связаны с историей Петерсон (только вместо Петерсон автор вывел в книге мужчину-шпиона).
*
Сегодня шпионские часы от Protona можно купить на eBay. По крайней мере, попытаться. Несколько лет назад их продавали за $1300. Неплохая цена для настоящего шедевра технической мысли и памятника эпохи холодной войны.
PS. Петерсон умерла в 2019 году. Она написала мемуары "Вдова-шпионка", которые переведены на русский язык. И кстати, роман Юлиана Семенова "ТАСС уполномочен заявить" и одноименный сериал в некоторой степени связаны с историей Петерсон (только вместо Петерсон автор вывел в книге мужчину-шпиона).
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И нахрена, нахрена ей был нужен магнитофон при закладке камня?