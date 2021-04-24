Тайна шпионских часов. Почему секундная стрелка всегда показывала 12?

Protona прекратила свою деятельность в 1967 году, но шпионские агентства по всему миру десятилетиями все еще использовали эти «часы». Их использовали немецкие агенты по обе стороны Берлинской стены, и особенно - американские шпионы. Такие как Марта Петерсон.



На следующий день после ареста СССР объявил ее персоной нон грата; Петерсен посадили на первый же рейс из Москвы, не позволив забрать вещи из квартиры.