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Подловили на обнаженку: разведчики добыли военные секреты Индии в обмен на женские фото

Подловили на обнаженку: разведчики добыли военные секреты Индии в обмен на женские фото (2 фото)

Автор:
14 января 2021 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Военная тайна   выдал секрет   индия   не устоял   разведка   шпион   
2403
2
Пакистанским разведчикам даже не пришлось предлагать индийцу денег, пытать или применять шантаж. Разболтал все тайны, просто пустив слюну на "нюдсы".

Источник:

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Метки: Военная тайна   выдал секрет   индия   не устоял   разведка   шпион   
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−9
Hffggfdff 57 минут назад
Не за חизду, а за фото חизды
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3k
x3matic 16 минут назад
Так вот куда Митхун пропал.Попался все таки.
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11k
Kazanzaki 46 минут назад
А где те фотки ради которых можно и родину продпть?
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17k
Ватаку Накомоде Kazanzaki 39 минут назад
Друг интересуется?))
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8k
Кыся 48 минут назад
Подзюбил хоть?
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3k
Tuskub 50 минут назад
Кабаки и бабы доведут до цугундера даже индийца (хотя сомневаюсь, что он знал, что такое "цугундер", но все равно - довели) ))
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−9
Hffggfdff 57 минут назад
Или сливал дезу
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
За писду родину продал
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3k
ишты Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
Да ещё и нарисованную.
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13k
vikklu Час назад
Чтобы проследить передвижения войск, что-то мне подсказывает, не надо столь изощряться. Существуют более простые и надёжные способы при современных технологиях.
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