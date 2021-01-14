Подловили на обнаженку: разведчики добыли военные секреты Индии в обмен на женские фото

Пакистанским разведчикам даже не пришлось предлагать индийцу денег, пытать или применять шантаж. Разболтал все тайны, просто пустив слюну на "нюдсы".
Никогда еще секретная информация не обходилась столь дешево. 42-летний житель Индии продавал военные секреты пакистанцам в обмен на доверительную беседу и женские фото "ню". Во время допроса Сатьянараян Паливал сокрушался, что повелся на "обнаженку". Он объяснил, что общаясь с незнакомками в соцсетях, он сообщал им секретные сведения о передвижении армии в приграничных районах и на полигоне города Покран в обмен на фото. Поддельных женских аккаунтов, с которых действовали разведчики, было несколько, а именно этого мужчину выбрали как информатора, так как его город Джайсалмер находится неподалеку от Пакистана. И вот откуда у индийца взялись сведения и, главное, документы с секретными сведениями, сейчас выясняет полиция. Вот он, современный шпион! Никакого "облико-морале"!
Satyanarayan Paliwal, a resident of Jaisalmer, has been booked & arrested by CID (Special Branch) on charges of espionage. He has confessed to being in touch with an agent of Pakistan intelligence agency & possessing sensitive military information: Rajasthan Police pic.twitter.com/lkCx8f82hb— ANI (@ANI) January 10, 2021
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