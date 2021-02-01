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Дорожные рабочие помогли ребёнку, которого родители отправили в школу в два часа ночи

Дорожные рабочие помогли ребёнку, которого родители отправили в школу в два часа ночи (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 10:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Челябинская область   дорожные рабочие   златоуст   ночь   ребёнок   темнота   часы   школа   
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Мужчины убирали дорогу от снега, когда им на глаза попался школьник младших классов.

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Метки: Челябинская область   дорожные рабочие   златоуст   ночь   ребёнок   темнота   часы   школа   
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19  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Это семья дебилов или у них за окном белые ночи?
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33k
AGM Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
В 8 утра ещё темно как ночью
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961
Mikhail K 7 минут назад
Бедолага пацанчик, только уснул, а тут в школу разбудили. Странно, что родители не провожают ребенка, ведь темно же.
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49k
DonNerka 20 минут назад
Напомнило юмореску, в которой в день перевода стрелок часов все члены семьи умудрились перевести каждый на час назад. Заканчивалась примерно словами: "И в три часа ночи семья Пукиных дружно высыпала на улицу"
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11k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Я как то заснул зимним вечером. Просыпаюсь время около 8, в 8.20 занятия в школе начинаются. Дома ни кого. Быстро собрался и бегом в школу. Прибегаю в школу а там только уборщица. Понял что вечер. Пошел домой, а там уже мама с сестрой вернулись от бабушки и разыскивают меня с "фонарями"
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−70
Максим Климов Полчаса назад
Ха-ха, я как то в час ночи на работу ушёл, часы не работали, а вставал по радио, когда играл гимн. Услышал гимн и пошёл, а оказалось было 12 часов ночи. Выйдя из дома обнаружил, уж что то тихо на улице было, далеко не ушёл.
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1k
Михаил 43 минуты назад
Все недовольные, У ВАС ВСЁ ВПЕРЕДИ.
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1k
Sergiy Rambus 48 минут назад
Родители, двое взрослых людей.
Минимум два сотовых телефона. Оба телефона сбились? Компьютер-ноутбук, микроволновка, плюс я помню детей собирал в школу и включал фоном телевизор на одном из развлекательный каналов, в одно и тоже время были примерно одинаковые передачи. В конце концов, в домах напротив погасшие окна. Где-то кто-то звездит.
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1k
Михаил Sergiy Rambus 42 минуты назад
Вы просыпаясь сверяете все часы в доме и смотрите на окна соседних домов? Кто-то не включает телевизор для фона.
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7k
Акакий Sergiy Rambus 39 минут назад
ну не все к телефону в первую очередь лезут.
Ситуация вполне возможная.
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31k
Опаньки Час назад
Помню, как же кайфово было проснуться в панике в субботу или воскресение утром, думая что проспал школу, вспомнить, что выходной и лечь обратно...
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15k
Александр Час назад
Я пару раз в школу ходил, под ободряющее: "Одевайся теплее, на улице холодно" и возвращался обратно, потому что сторож мне говорил, что "В -47 школа не работает..." (классное было время)

Сложно представить, почему родители так завтыкали, но видимо, затмения головного мозга у всех происходят. Бывает, чО.
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789
patrik1313 Час назад
Филлипок. Начало.
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39k
Raush Час назад
Пару раз вставал в воскресенье, собирался и шел в школу... Благо жил рядом, метров двести от школы, доходил, дергал ручку, возвращался обратно. Ничего страшного же не произошло...
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1k
Роман Бумеров 2 часа назад
Один раз встал, собрался на работу, вышел на улицу, дошел до гаража. В машине сижу, непонимающе смотрю на часы... Час ночи. Пока шел домой, позвонила жена "ты где?". Была ночь воскресенья...
В общем временной скачок в голове бывает. Так, чтобы убедить в нем всю семью? Пес знает.
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13k
куджо 2 часа назад
Меня тоже в 4 утра отправили как то, в старые добрые времена, сторож был весьма удивлен.. Но тогда почти одни часы на всю квартиру были
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2k
Алекс 2 часа назад
Адекватные хоть мужики попались, в отличие от родителей. Трезвые, еще не показатель)
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