Дорожные рабочие помогли ребёнку, которого родители отправили в школу в два часа ночи

Мужчины убирали дорогу от снега, когда им на глаза попался школьник младших классов.
Рабочие в городе Златоуст (Челябинская область) очень удивились, увидев маленького ребёнка с портфелем, идущего в школу в два часа ночи. Один из них повёл ребёнка домой, а второй записал видео.
Мужчина подписал, что когда его коллега привёл домой школьника, то родители очень удивились. Оказалось, что у них сбились часы. А рабочий, убедившись, что родители адекватные и трезвые, отдал им ребёнка.
"У ребенка даже телефона нет при себе. Случиться могло всякое: упал, сломал что-то, про педофилов тоже, наверное, наслышаны", – возмущены дорожные рабочие.
"У ребенка даже телефона нет при себе. Случиться могло всякое: упал, сломал что-то, про педофилов тоже, наверное, наслышаны", – возмущены дорожные рабочие.
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Минимум два сотовых телефона. Оба телефона сбились? Компьютер-ноутбук, микроволновка, плюс я помню детей собирал в школу и включал фоном телевизор на одном из развлекательный каналов, в одно и тоже время были примерно одинаковые передачи. В конце концов, в домах напротив погасшие окна. Где-то кто-то звездит.
Ситуация вполне возможная.
Сложно представить, почему родители так завтыкали, но видимо, затмения головного мозга у всех происходят. Бывает, чО.
В общем временной скачок в голове бывает. Так, чтобы убедить в нем всю семью? Пес знает.