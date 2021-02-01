Дорожные рабочие помогли ребёнку, которого родители отправили в школу в два часа ночи

Мужчина подписал, что когда его коллега привёл домой школьника, то родители очень удивились. Оказалось, что у них сбились часы. А рабочий, убедившись, что родители адекватные и трезвые, отдал им ребёнка.



"У ребенка даже телефона нет при себе. Случиться могло всякое: упал, сломал что-то, про педофилов тоже, наверное, наслышаны", – возмущены дорожные рабочие.