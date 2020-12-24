15 хитрых зверюг, которые умеют прятаться лучше любого шпиона

Все животные, даже домашние, являются экспертами по умению маскироваться под окружающую среду. Одни прячутся, для того, чтобы отдохнуть, другие - чтобы поохотиться. И делают они это так мастерски, что жертва только в последний момент видит нападающего. Потренируйте свою наблюдательность! Как быстро вы сможете разглядеть животных на фото...
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А на этом фото - собаку
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