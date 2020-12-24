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15 хитрых зверюг, которые умеют прятаться лучше любого шпиона

15 хитрых зверюг, которые умеют прятаться лучше любого шпиона (16 фото)

Автор:
24 декабря 2020 21:55
Сообщество : Животные
Метки: Зверюги   Разглядеть   прятаться   фото   хитрый   шпионы   эксперты   
942
16

Все животные, даже домашние, являются экспертами по умению маскироваться под окружающую среду. Одни прячутся, для того, чтобы отдохнуть, другие - чтобы поохотиться. И делают они это так мастерски, что жертва только в последний момент видит нападающего. Потренируйте свою наблюдательность! Как быстро вы сможете разглядеть животных на фото...

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Метки: Зверюги   Разглядеть   прятаться   фото   хитрый   шпионы   эксперты   
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turyst 4 минуты назад
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