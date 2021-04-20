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Колумбийский грабитель отнимал телефоны у туристов, но пользовался при этом дорогостоящим оружием

Колумбийский грабитель отнимал телефоны у туристов, но пользовался при этом дорогостоящим оружием (2 фото)

Автор:
20 апреля 2021 11:48
Сообщество : Криминал
Метки: Люгер   грабитель   колумбия   оружие   парабеллум   полиция   
1048
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21-летний Алекс Йесид Альварес Перес был арестован полицией за попытку ограбления женщины. При себе молодой человек имел коллекционное оружие, которое могло обеспечить ему безбедную жизнь.

Источник:

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Метки: Люгер   грабитель   колумбия   оружие   парабеллум   полиция   
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10  комментариев
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2k
foggen2 53 минуты назад
Сказочный мозгопуст.......
Это как рак разбить молотком яйцо Фаберже,надеясь что это копилка и внутри мелочи хватит на пол литра))
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5k
Александр Иванов 2 минуты назад
Мне такой парабеллум достался в наследство от деда (наградной). На руки не выдают, только пострелять в тире МО. Так он, по оценке спецов, стоит всего-ничего, около 1000 долларов!
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10k
net 17 минут назад
Почему быть грабителем глупо? Потому что прос.рать десяток лет жизни за несколько кошельков и старых мобильников это тем ещё дураком надо быть.
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TirAn Полчаса назад
Воронение ободрано
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367
Алексей TirAn 3 минуты назад
Восстановить на раз.
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5k
Александр Иванов Князь Курбский Минуту назад
А мне мой не выдают, только в тире МО.
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79
manul74 49 минут назад
Что то не договорили. Люгер да является коллекционным. Но не настолько. Я сам занимался коллекционированием. Обычный люгер деактивированный стоит около 1200-1300$. Рабочий может в 2000$. Есть модификация артелирист. Стоит около 3000-4000$. Что особенного в его люгере? По второму фото он хромирован. Значит есть какая либо индивидуальность. Возможно кому то принадлежал. Известной личности. Почему такой дорогой. Не сказано.
Тема не раскрыта. Больше интересует что за люгер такой чудный чем обычный грабитель латинос.
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6k
Pillin Alex 50 минут назад
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