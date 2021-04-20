Пистолет, который изъяли у Алекса Переса, находится в идеальном состоянии, несмотря на почтенный возраст. Его оценили в 100 млн песо (2,1 млн рублей). Для Колумбии это огромная сумма.



Сам мужчина не признался, откуда у него раритет. Поэтому полиция предполагает, что Перес украл оружие у кого-то ещё.