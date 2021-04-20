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21-летний Алекс Йесид Альварес Перес был арестован полицией за попытку ограбления женщины. При себе молодой человек имел коллекционное оружие, которое могло обеспечить ему безбедную жизнь.
Колумбийцу было предъявлено обвинение в грабеже, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчина промышлял в туристическом районе и под дулом пистолета грабил людей.
Его оружием для совершения преступлений оказался Luger P08 Parabellum, разработанный австрийцем Георгом Люгером в начале XX века. В данный момент эта модель является коллекционной.
Его оружием для совершения преступлений оказался Luger P08 Parabellum, разработанный австрийцем Георгом Люгером в начале XX века. В данный момент эта модель является коллекционной.
Пистолет, который изъяли у Алекса Переса, находится в идеальном состоянии, несмотря на почтенный возраст. Его оценили в 100 млн песо (2,1 млн рублей). Для Колумбии это огромная сумма.
Сам мужчина не признался, откуда у него раритет. Поэтому полиция предполагает, что Перес украл оружие у кого-то ещё.
Сам мужчина не признался, откуда у него раритет. Поэтому полиция предполагает, что Перес украл оружие у кого-то ещё.
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Это как рак разбить молотком яйцо Фаберже,надеясь что это копилка и внутри мелочи хватит на пол литра))
Тема не раскрыта. Больше интересует что за люгер такой чудный чем обычный грабитель латинос.