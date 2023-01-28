В Сан-Франциско полиция решила вооружить роботов

Местная полиция еще в ноябре прошлого года озадачилась и решила воплотить идею фильма "Робокоп" в реальную жизнь. Общественность от такой инициативы опешила и долго возмущалась. Но хитрые полицейские нашли лазейку как можно и общественникам рот закрыть и идею свою реализовать.
В распоряжении полиции Сан-Франциско есть 17 роботов с дистанционным управлением. 12 из них еще работают. Обычно они используются для осмотра местности и обезвреживания всяких нехороших бомб. Но, согласитесь, гораздо интереснее не просто местность осматривать, а преступников гонять - дистанционно.
По словам официального представителя полиции Роберта Руэки, роботов нужно "использовать и во время задержания преступников, при решении критических инцидентов, неотложных обстоятельств, выполнение ордера или во время оценки подозрительных устройств. И, в крайних случаях, их можно использовать для убийства".
Общественники, естественно, заявили, что это не нормально.
«Мы живем в антиутопическом будущем, где мы обсуждаем, может ли полиция использовать роботов для казни граждан без суда, присяжных или судьи», — Тифаней Мойер, старший адвокат в Комитете юристов по гражданским правам Сан-Франциско.
Поняв, что с формулировками полицейские погорячились, документ по роботам подчистили.
«Роботы будут использоваться только в качестве смертоносного варианта силы, когда риск гибели представителей общественности или офицеров неизбежен и перевешивает любой другой доступный вариант применения силы».
Официальный представитель полиции заверил общественность, что роботы никогда ни на кого не нападали. Они имеют дистанционное управление и обычно используются для исследования и обезвреживания потенциальных бомб или для наблюдения за областями, слишком неудобными или опасными для доступа офицеров.
В прочем, использование робота в качестве ликвидатора уже было в 2016 году. Полиция Далласа прикрепила пластиковую взрывчатку к роботу и использовала ее, чтобы взорвать снайпера, убившего пятерых офицеров, что стало первым случаем в США, когда полицейский робот убил подозреваемого.
Источник:
- Негритянка накинулась с пистолетом на полицейского и поплатилась самым ценным
- Колумбийский грабитель отнимал телефоны у туристов, но пользовался при этом дорогостоящим оружием
- В Новосибирске родственница случайно обнаружила у 80-летней старушки целый арсенал оружия
- Россиянина осудили за изготовление бумажного оружия и дымовых шашек
- Покупатель решил устроить хоррор в ответ на обычную просьбу