В Сан-Франциско полиция решила вооружить роботов

В распоряжении полиции Сан-Франциско есть 17 роботов с дистанционным управлением. 12 из них еще работают. Обычно они используются для осмотра местности и обезвреживания всяких нехороших бомб. Но, согласитесь, гораздо интереснее не просто местность осматривать, а преступников гонять - дистанционно.

По словам официального представителя полиции Роберта Руэки, роботов нужно "использовать и во время задержания преступников, при решении критических инцидентов, неотложных обстоятельств, выполнение ордера или во время оценки подозрительных устройств. И, в крайних случаях, их можно использовать для убийства".