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В Сан-Франциско полиция решила вооружить роботов

В Сан-Франциско полиция решила вооружить роботов

Автор:
28 января 2023 09:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Оружие   Сан-Франциско   вооруженные роботы   полиция   робокоп   робот   
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Местная полиция еще в ноябре прошлого года озадачилась и решила воплотить идею фильма "Робокоп" в реальную жизнь. Общественность от такой инициативы опешила и долго возмущалась. Но хитрые полицейские нашли лазейку как можно и общественникам рот закрыть и идею свою реализовать.

В распоряжении полиции Сан-Франциско есть 17 роботов с дистанционным управлением. 12 из них еще работают. Обычно они используются для осмотра местности и обезвреживания всяких нехороших бомб. Но, согласитесь, гораздо интереснее не просто местность осматривать, а преступников гонять - дистанционно.

По словам официального представителя полиции Роберта Руэки, роботов нужно "использовать и во время задержания преступников, при решении критических инцидентов, неотложных обстоятельств, выполнение ордера или во время оценки подозрительных устройств. И, в крайних случаях, их можно использовать для убийства".


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Общественники, естественно, заявили, что это не нормально.

«Мы живем в антиутопическом будущем, где мы обсуждаем, может ли полиция использовать роботов для казни граждан без суда, присяжных или судьи», — Тифаней Мойер, старший адвокат в Комитете юристов по гражданским правам Сан-Франциско.


Поняв, что с формулировками полицейские погорячились, документ по роботам подчистили.

«Роботы будут использоваться только в качестве смертоносного варианта силы, когда риск гибели представителей общественности или офицеров неизбежен и перевешивает любой другой доступный вариант применения силы».

Официальный представитель полиции заверил общественность, что роботы никогда ни на кого не нападали. Они имеют дистанционное управление и обычно используются для исследования и обезвреживания потенциальных бомб или для наблюдения за областями, слишком неудобными или опасными для доступа офицеров.


В прочем, использование робота в качестве ликвидатора уже было в 2016 году. Полиция Далласа прикрепила пластиковую взрывчатку к роботу и использовала ее, чтобы взорвать снайпера, убившего пятерых офицеров, что стало первым случаем в США, когда полицейский робот убил подозреваемого.


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Метки: Оружие   Сан-Франциско   вооруженные роботы   полиция   робокоп   робот   
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40k
jonnyD 59 минут назад
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19
Pasha Panfilov 7 минут назад
Осталось дело за Скайнет ))
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43
Maikl 38 минут назад
Как не назови сие действие а решение "нажать на курок" будет принимать полицейский - оператор, с него и спрос, и ответственность вся на нём.
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