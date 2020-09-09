Полиция США применила огнестрельное оружие против 13-летнего безоружного подростка

Американские полицейские снова отличились. Но на этот раз они действительно "накосячили" по полной.
Дело всё в том, что 4 сентября в городе Солт-Лейк-Сити в полицию поступил звонок от матери 13-летнего подростка-аутиста. Она попросила выехать специальную группу кризисного реагирования (Crisis Intervention Team или CIT), которая специализируется на людях с психическими расстройствами.
По словам женщины, у её сына случился нервный срыв, после того, как она впервые за год вышла на работу. Женщина не могла самостоятельно успокоить подростка и попросила помощи у полиции в доставке сына в медицинское учреждение. Мать ребёнка также отметила, что её сын безоружен.
Однако приехавшие на вызов полицейские не придумали ничего лучше, как приказать аутисту опуститься на пол, а когда он этого не сделал – один из стражей порядка несколько раз выстрелил в мальчика.
Мать ребёнка рассказала, что напарник стрелявшего полицейского схватился за голову и начал кричать: "Что ты сделал? Он же всего лишь ребёнок!"
Подросток был госпитализирован с ранением плеча, лодыжки, кишечника и мочевого пузыря.
По словам женщины, у её сына случился нервный срыв, после того, как она впервые за год вышла на работу. Женщина не могла самостоятельно успокоить подростка и попросила помощи у полиции в доставке сына в медицинское учреждение. Мать ребёнка также отметила, что её сын безоружен.
Однако приехавшие на вызов полицейские не придумали ничего лучше, как приказать аутисту опуститься на пол, а когда он этого не сделал – один из стражей порядка несколько раз выстрелил в мальчика.
Мать ребёнка рассказала, что напарник стрелявшего полицейского схватился за голову и начал кричать: "Что ты сделал? Он же всего лишь ребёнок!"
Подросток был госпитализирован с ранением плеча, лодыжки, кишечника и мочевого пузыря.
В полицейском отчёте было сказано, что у подростка не нашли оружия. Теперь специальные службы проведут независимое расследование действий полицейских. Опубликовать видео с камер полицейский департамент планирует 21 сентября.
Об этом инциденте специалисты говорят, что хоть иногда полиции и необходимо применять огнестрельное оружие, но это явно не тот случай. Ведь два полицейских могли справиться с подростком и другими способами: разговором, силовым захватом или при помощи электрошокера.
Об этом инциденте специалисты говорят, что хоть иногда полиции и необходимо применять огнестрельное оружие, но это явно не тот случай. Ведь два полицейских могли справиться с подростком и другими способами: разговором, силовым захватом или при помощи электрошокера.
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