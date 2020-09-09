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Сообщество Жизнь в США 427 постов • 189 подписчиков подписаться
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Полиция США применила огнестрельное оружие против 13-летнего безоружного подростка

Полиция США применила огнестрельное оружие против 13-летнего безоружного подростка (3 фото)

Автор:
09 сентября 2020 11:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: аутист   выстрелы   оружие   подросток   полиция   солт-лейк-сити   сша   
1258
3
Американские полицейские снова отличились. Но на этот раз они действительно "накосячили" по полной.

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Метки: аутист   выстрелы   оружие   подросток   полиция   солт-лейк-сити   сша   
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11  комментариев
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4k
zulluz 42 минуты назад
он белый, сойдет с рук
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840
Радик Зевакин 6 минут назад
Я не пойму, они в Америке с ума посходили?! Такое впечатление, что кто-то хочет социальный взрыв устроить, или на фоне разгула погромов, закрутить гайки!
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333
nickolaus 8 минут назад
В США полиция просто уроды
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22k
Григорий 12 минут назад
Просто в стране свободная продажа оружия, а копы свою жизнь любят.
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4k
Дмитрий 19 минут назад
Фигасе там копы уже на взводе... Палят во все что шевелица.
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86
wr1 Полчаса назад
1) мать - дура 2) полицейский - ублюдок
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−1
Вжопу 41 минуту назад
А [мат] такие нужны?
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24k
labuda.blog 41 минуту назад
ООН уже ввела санкции против тирана Трампа?
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2k
Слава Андреев 49 минут назад
дааааа. а кто полицейский ? белый или афро? дадо теперь белым вставать и крушить на улицах))))))))))))))
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788
maloy Слава Андреев 43 минуты назад
Простите сЭр, но команды не поступало. Разрешение ещё необходимо согласовать.
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663
Kariya 49 минут назад
Белые снова в тренде?
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