Полиция США применила огнестрельное оружие против 13-летнего безоружного подростка

Дело всё в том, что 4 сентября в городе Солт-Лейк-Сити в полицию поступил звонок от матери 13-летнего подростка-аутиста. Она попросила выехать специальную группу кризисного реагирования (Crisis Intervention Team или CIT), которая специализируется на людях с психическими расстройствами.



По словам женщины, у её сына случился нервный срыв, после того, как она впервые за год вышла на работу. Женщина не могла самостоятельно успокоить подростка и попросила помощи у полиции в доставке сына в медицинское учреждение. Мать ребёнка также отметила, что её сын безоружен.



Однако приехавшие на вызов полицейские не придумали ничего лучше, как приказать аутисту опуститься на пол, а когда он этого не сделал – один из стражей порядка несколько раз выстрелил в мальчика.

Мать ребёнка рассказала, что напарник стрелявшего полицейского схватился за голову и начал кричать: "Что ты сделал? Он же всего лишь ребёнок!"



Подросток был госпитализирован с ранением плеча, лодыжки, кишечника и мочевого пузыря.