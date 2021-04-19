Но и это ещё не всё, вырывающаяся из лапки вода создаёт кавитационный пузырь, давление в котором достигает 80 килопаскалей. Через 1 миллисекунду пузырёк схлопывается, высвобождая накопленную в нём мощь в короткой вспышке с температурой в 7700 градусов Цельсия. Для примера: температура на поверхности Солнца обычно не превышает 8000 градусов. Так что вооружён наш герой не паршивеньким револьвером, а чёртовой плазмо-пушкой!