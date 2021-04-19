Жизнь на рифе тяжела и полна опасностей. Рэкет, войны за территорию, отравления, подлые удары из-за угла. Здесь не выжить без врождённой осторожности, крепких клыков и острых шипов. Или можно просто вооружиться плазменным пистолетом, как это сделала креветка-пистолет.
Креветка-пистолет не противостоит криминальным авторитетам Тихого Океана. Она их возглавляет. Самые злачные районы рифов, самые тёмные зоны мангровых зарослей находятся под крышей ракообразного.
Как креветка длиной с палец умудряется держать в страхе рифы? У неё нет ни быстрых ног, ни крепкой брони, ни мощных челюстей. Зато у неё есть огнестрел! Им животина способна разбить стеклянную посуду на расстоянии в 10 сантиметров!
Как это работает? На самом деле, всё довольно просто. Внутри мега-руки есть полость. Раскрывая клешню, креветка набирает туда воду — то бишь заряжается. Как только на горизонте замаячит нечто, напоминающее врага или добычу, рак с силой сжимает свою лапку. А дальше в дело вступает физика.
Клешня выбрасывает воду с такой силой, что создаёт акустическую волну мощностью в 190 децибел. Такая звуковая атака легко глушит рыбок в 2-3 раза больше самой креветки. И в этом нет ничего удивительного — щелчок превосходит своей громкостью рёв реактивного двигателя.
Но и это ещё не всё, вырывающаяся из лапки вода создаёт кавитационный пузырь, давление в котором достигает 80 килопаскалей. Через 1 миллисекунду пузырёк схлопывается, высвобождая накопленную в нём мощь в короткой вспышке с температурой в 7700 градусов Цельсия. Для примера: температура на поверхности Солнца обычно не превышает 8000 градусов. Так что вооружён наш герой не паршивеньким револьвером, а чёртовой плазмо-пушкой!
К величайшему сожалению морского жителя, плазма, что формируется при схлопывании пузырька, полностью бесполезна для убийств — она образуется слишком близко к клешне. Зато этот эффект неплохо помогает при строительстве логова: креветки пистолеты пробивают себе нору в минерализованных остатках кораллов.
Но не только для войны и строительства креветки используют свою конечность. Громкими щелчками они переговариваются друг с другом. Зачем? Чтобы кто попало не лез в твой район, ибо животины эти крайне территориальны. В некоторых местах плотность раков достигает такого уровня, что издаваемые ими звуки нарушают работу сонаров подводных лодок и проплывающих мимо кораблей!
Лишь в одном случае креветка способна терпеть на своей территории другого представителя своего вида: если это его/её вторая половинка. Очередная уникальная фишка этих раков: строгая моногамность. Ещё будучи юными несмышлёнышами, самец и самка сходятся и больше не расстаются до конца жизни.
Компанию парочке составляет семейная пара креветочных бычков. Эти рыбки арендуют уголок в норе пистолетных креветок. Но платят они не купюрами и не натурой, а своими глазами. Зрение бычков куда острее креветочного, потому рыбы перманентно стоят на шухере. В случае опасности они предупреждают своих членистоногих друзей, и соседи дружной компанией уплывают в коммунальную норку.
Эти маленькие создания из хитина и мяса умудрились обуздать такие энергии, от которых становится жутковато даже мне, представителю самого развитого (не факт) вида на Земле.
Источник:
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Благо шел с тренировки, весь такой прокачаный, и как дал....деру!