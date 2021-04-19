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Креветка-пистолет: Превратил клешню в «плазменную пушку». Создаёт температуру 7700 градусов, крошит породу и оглушает рыб (9 фото + 1 гиф)

Автор:
19 апреля 2021 15:34
Метки: животные   интересно   факты   
1732
10

Жизнь на рифе тяжела и полна опасностей. Рэкет, войны за территорию, отравления, подлые удары из-за угла. Здесь не выжить без врождённой осторожности, крепких клыков и острых шипов. Или можно просто вооружиться плазменным пистолетом, как это сделала креветка-пистолет.

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Метки: животные   интересно   факты   
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7  комментариев
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7k
Алеksей 5 часов назад
эта креветка не в тему, это Красный кристалл, пресноводная селекционная и безобидная.
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315
Андрей Полчаса назад
Познавательно!
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4k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
А на вкус они как обычные?
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−23
_________ 5 часов назад
Как я мечтал о таком оружии, когда меня остановили четверо в темном переулке...
Благо шел с тренировки, весь такой прокачаный, и как дал....деру!
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57k
Александр Ломовицкий _________ 4 часа назад
как они негра в темном переулке нашли ?
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976
Вадим 6 часов назад
Интересно, почему она не самоуничтожается после каждого такого "выстрела"
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543
Шурман Вадим 5 часов назад
Не может потому что я вчера их уничтожил :)
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