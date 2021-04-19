Отпрыск главы Чечни настолько талантливый боец, что вопреки всем правилам бокса оформляет "стоячие нокдауны". Перед таким гением дар речи потеряли даже комментаторы.
В начале апреля в Грозном прошел боксерский турнир «Время Легенд 6: Спецоперация», где помимо профессиональных поединков состоялись и любительские. Украшением последних стал выход на ринг 13-летнего сына президента Чечни Адама Кадырова.
Во втором раунде против спортсмена из Кабардино-Балкарии Адам показал чудеса техники, отправив соперника в нокдаун, хотя тот даже не падал (по правилам бокса, рефери отсчитывает нокдаун в случае, если боец соприкасается с канвасом рукой или коленом).
Но очевидно, этот поединок проходил по каким-то другим, неписанным правилам - арбитр посчитал до десяти, а из угла соперника Адама Кадырова внезапно выбросили полотенце. Таким образом, прирожденный боксер завоевал победу техническим нокаутом.
Такое судейство вызвало вопросы даже у комментаторов:
После поединка Адама поздравил чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев.
А до того, как видео просочилось в Сеть местная газета "Грозный информ" написала, что Адам не оставил сопернику ни единого шанса. Как считаете, была ли победа Адама заслуженной - может, в любительских поединках какие-то другие правила?
Вот еще про "победы" сыновей Кадырова. Не пойму, как им самим не стыдно участвовать в таких позорных спектаклях? pic.twitter.com/lTXp4FJwJU— Рустем Адагамов (@adagamov) April 18, 2021
Парню возможно вообще бокс не нравится. Тут другое, с детства учат, что играя честно, мало чего добьёшься.— andersen jigan (@zhig75) April 18, 2021
Источник:
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Глядишь, лет через 30 в прЭзиденты подастся.
И я понимаю именно поэтому, когда кто-то из Чечни жалуется на власть, то к нему сразу приезжают головорезы Кадырова (ибо негоже сор из избы выносить, пусть все думают, что у нас все идеально).
И так же в спорте, не хватает духа играть и выигрывать/проигрывать по правилам и совести.
Если Кадыров человек чести, то он ОБЯЗАН наказать судью за такое судейство и публично признать позорность ситуации с возможностью матча-реванша между этими же бойцами.
Всякое бывает.
Например - в Туркменистане 14-летнего дзюдоиста Сулеймана Турсунбаева забили до смерти после отказа проиграть курсанту высшего учебного заведения МВД Туркменистана на соревнованиях. Об этом стало известно Turkmen.news
((((