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Сыну Рамзана Кадырова присудили очень спорную победу в боксерском поединке

Сыну Рамзана Кадырова присудили очень спорную победу в боксерском поединке (9 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 13:20
Сообщество : Спорт
Метки: Адам Кадыров   бокс   видео   нокдаун   рефери   сомнительная победа   турнир   чечня   
3850
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Отпрыск главы Чечни настолько талантливый боец, что вопреки всем правилам бокса оформляет "стоячие нокдауны". Перед таким гением дар речи потеряли даже комментаторы.

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Метки: Адам Кадыров   бокс   видео   нокдаун   рефери   сомнительная победа   турнир   чечня   
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3k
Юрий Злой 2 часа назад
как то вспомнилось

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10k
Чингачгук 6 минут назад
Достойный представитель своего народа: наглый, подлый, лживый.
Глядишь, лет через 30 в прЭзиденты подастся.
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55
denpunk13 8 минут назад
Аслану срочно извинятся........или вырежут всю семью.
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7k
antonium 9 минут назад
Вот так у нас во всем. Связи и мохнатые лапы. Самим сынкам как осознавать, что они полные нули без пап, мам, дядь, жен и т.д.?
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8k
Shep 10 минут назад
Извините меня, я не сильно силен в боксе, но мне кажется, что у спортсменов разные весовые категории. Один раза в полтора тяжелее.
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4k
Странник 12 минут назад
Не западло так побеждать?
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25
Mgn74 13 минут назад
Совсем недавно или здесь или на Пикабу было интервью беглой чеченки, которая рассказала, что в республике все на показ. Одни понты и ничего за ними не стоит.
И я понимаю именно поэтому, когда кто-то из Чечни жалуется на власть, то к нему сразу приезжают головорезы Кадырова (ибо негоже сор из избы выносить, пусть все думают, что у нас все идеально).
И так же в спорте, не хватает духа играть и выигрывать/проигрывать по правилам и совести.
Если Кадыров человек чести, то он ОБЯЗАН наказать судью за такое судейство и публично признать позорность ситуации с возможностью матча-реванша между этими же бойцами.
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−73
Andrey Andrey 14 минут назад
неужели самому сынку не стыдно,наполучал в пятак и сам ни разу не попал.такой возраст уже,понимание должно быть какое-то....
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1k
Эрик 21 минуту назад
Спортсмен и его тренера из Кабардино-Балкарии правильно всё восприняли и сделали.
Всякое бывает.
Например - в Туркменистане 14-летнего дзюдоиста Сулеймана Турсунбаева забили до смерти после отказа проиграть курсанту высшего учебного заведения МВД Туркменистана на соревнованиях. Об этом стало известно Turkmen.news
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7k
trak 21 минуту назад
Это позор !!!
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18k
Luc72 23 минуты назад
А не ошибся парниша видом спорта? Ему энто... не в сумо надо было? Зачатки есть.
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11k
Artem Luc72 3 минуты назад
С кем договорились - там и победил )
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4k
Бу 23 минуты назад
Да уж
((((
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19k
мистер Конвей Твитти 24 минуты назад
А представители сказочной власти по другому побеждать и не умеют.Что в спорте,что в политике...
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26k
Aqueronte Полчаса назад
Показуха и понты.
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10k
Ледовый 36 минут назад
дайте ему титул чемпиона и отправьте на пенсию
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73
Племянник Путина 37 минут назад
жирному надо перестать по ночам жрать свинину... боксёр мля...
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779
4EPMET Племянник Путина 22 минуты назад
Он супертяжеловесом мечтает быть

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73
Племянник Путина 4EPMET 12 минут назад
первый чеченец сумоист
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3k
Нескучный сад 38 минут назад
Парень-боксёр (не тот, который пельмень) молодцом! Наверняка ему тренер намекал, родичи подсказывали, но он вышел боксировать, а не разыгрывать спектакль. Хотя вообще-то, в феодальной республике это чревато... Недавно в какой-то средне азиатской республике до смерти забили дзюдоиста лет 14, который там уделал чьего-то сынулю. Но тут по-восточному мудрый тренер не дал случиться страшному, предотвратил неудобный конфуз
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5k
Серега 44 минуты назад
Парень в синем, прям показывает - что он вообще не понимает чего ему отчитывают, и что делать.
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76
manul74 45 минут назад
Позор на всю чечню.
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1k
Гур 48 минут назад
Ну это нормально...Я знаю одного одаренного хоккеиста, который после 60-ти встал на коньки и по 8 шайб за матч забрасывает бывшим звёздам НХЛ...
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17k
Anna 50 минут назад
прям как дочь Алсу
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