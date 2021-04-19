В начале апреля в Грозном прошел боксерский турнир «Время Легенд 6: Спецоперация», где помимо профессиональных поединков состоялись и любительские. Украшением последних стал выход на ринг 13-летнего сына президента Чечни Адама Кадырова.





Во втором раунде против спортсмена из Кабардино-Балкарии Адам показал чудеса техники, отправив соперника в нокдаун, хотя тот даже не падал (по правилам бокса, рефери отсчитывает нокдаун в случае, если боец соприкасается с канвасом рукой или коленом).





Но очевидно, этот поединок проходил по каким-то другим, неписанным правилам - арбитр посчитал до десяти, а из угла соперника Адама Кадырова внезапно выбросили полотенце. Таким образом, прирожденный боксер завоевал победу техническим нокаутом.