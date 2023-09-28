Сын Кадырова опубликовал первый пост после скандала с избиением поджигателя Корана

Добавим, что никаких конкретных действий со стороны правовой системы РФ, которой, по мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, бросили вызов, так и не последовало.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вчерашней пресс-конференции заявил, что не хочет комментировать видео с Адамом Кадыровым. И его примеру последовали практически все федеральные политики.



