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Сын Кадырова опубликовал первый пост после скандала с избиением поджигателя Корана

Сын Кадырова опубликовал первый пост после скандала с избиением поджигателя Корана

Автор:
28 сентября 2023 12:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Адам Кадыров   Реакция   избиение   никита журавель   пост   сизо   чечня   
2946
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И извинений или раскаяния в нём нет.

Сын главы Чечни Адам Кадыров спустя два дня после публикации скандального видеоролика с избиением поджигателя Корана Никиты Журавеля, разместил в Instagram* пост, в котором в стиле цитат из "Пацанских пабликов" обратился ко всем, кто осуждает его поступок. Никакого намёка на извинения и раскаяние в тексте не наблюдается.


"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться", — подписал своё "крутое" фото 15-летний Адам.

Добавим, что никаких конкретных действий со стороны правовой системы РФ, которой, по мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, бросили вызов, так и не последовало.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вчерашней пресс-конференции заявил, что не хочет комментировать видео с Адамом Кадыровым. И его примеру последовали практически все федеральные политики.


Однако оценка поступка как Рамзана Кадырова, который опубликовал видео и заявил, что гордится своим сыном, так и Адама, в обществе однозначная. Даже среди чеченцев.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Адам Кадыров   Реакция   избиение   никита журавель   пост   сизо   чечня   
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36  комментариев
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56k
dima423 2 часа назад
И извинений или раскаяния в нём нет. (с)

А за что ему извиняться или раскаиваться? Он сделал то что считал нужным и правильным... Не убил, не покалечил, не навредил родственникам... А пи*дюлей тот чувачок реально заслужил...что за тупость - публично сжигать священную для кого то книгу, умышленно оскорблять религиозные чувства?
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0
karma_moskovii Минуту назад
Прикольно наблюдать со стороны, как под ширмой - враги снаружи, все хотят на россию напасть, диктатура проявляет себя во всей красе.
У любой диктатуры закон для холопов, высшая каста над законом.
Продолжайте бороться с внешними врагами и слушаться царя с его опричниками
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4k
Alex 8 минут назад
Тупое, ссыкливое чмо
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16k
Андрей 13 минут назад
Если в государстве нет закона, то нет и государства! Этот сопляк считает что ему все можно и я не буду ему улыбаться при встрече! А его папа сделал сразу две глупости взрастил ублюдка и при этом поддержал его незаконные действия.
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32
Ли Харви Освальд Полчаса назад
При встрече ты сделаешь мне две в сырном
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14k
kotovski Полчаса назад
все прихвостни пу творят только то что им разрешили...
Ссылка youtu.be
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2k
Yapon_otez 36 минут назад
Сынок Кадыра без папаши ничто. И если кадыр сдуется, сдуется и сынок.
Все дети шишек наглые и разбалованные уроды. На 99%
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2k
Vergüenza Ajena 42 минуты назад
Дебил малолетний.
Весь в папашу.
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3k
Pioner76 53 минуты назад
Самое плохое в этом не то, что избил, но то, что ему за это ничего не будет.
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291
Александр Шевченко sedoisever Полчаса назад
А кто его туда послал ?
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15k
Kucher 56 минут назад
Дура лекс, сет лекс. Тот балбес нарушил Закон и наказание должен нести согласно Закона. А избиение задержанных - это тоже нарушение Закона. Но у нас Закон не для всех. Для Кадыровых например он не обязателен.
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3k
jnkbxybr 57 минут назад
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219
Андрей Граф 57 минут назад
жирный мерзкий ублюдок, получишь еще люлей чурка
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37k
russger Час назад
Ха, первый раз его фото увидел. Сопливый пухляшь ))
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3k
Артур Котовой Час назад
Да его любой житель РФ убил бы, повезло что ладошками по губам похлопали, хумер онанист
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Повторюсь, зае...ли эти дикари - чуркабесы.
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219
Андрей Граф Дмитрий ! 55 минут назад
чурки вонючие просто за...ли
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0
karma_moskovii Дмитрий ! 36 минут назад
А вам сколько раз говорили, что ваши главные враги вами правят. Но спесь имперская - она такая, что холоп готов в гамне валяться, но знать, что его хозяин другим по голове даёт.
Теперь и хозяин коричневые линии рисует и холопы побитые только соплями могут булькать. Низшая каста на высшую хлебало не открывай
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