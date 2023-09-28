Сын Кадырова опубликовал первый пост после скандала с избиением поджигателя Корана

И извинений или раскаяния в нём нет.
Сын главы Чечни Адам Кадыров спустя два дня после публикации скандального видеоролика с избиением поджигателя Корана Никиты Журавеля, разместил в Instagram* пост, в котором в стиле цитат из "Пацанских пабликов" обратился ко всем, кто осуждает его поступок. Никакого намёка на извинения и раскаяние в тексте не наблюдается.
"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться", — подписал своё "крутое" фото 15-летний Адам.
Добавим, что никаких конкретных действий со стороны правовой системы РФ, которой, по мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, бросили вызов, так и не последовало.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вчерашней пресс-конференции заявил, что не хочет комментировать видео с Адамом Кадыровым. И его примеру последовали практически все федеральные политики.
Однако оценка поступка как Рамзана Кадырова, который опубликовал видео и заявил, что гордится своим сыном, так и Адама, в обществе однозначная. Даже среди чеченцев.
Источник:
- «Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля
- Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство отлучившейся на охоту львицы
- Пошло или красиво? Пользователи соцсетей разделились на два лагеря
- Черепаха не на шутку напугала коня и пса
- В Чечне увеличили размер калыма за невесту, но запретили дорогие свадебные подарки
А за что ему извиняться или раскаиваться? Он сделал то что считал нужным и правильным... Не убил, не покалечил, не навредил родственникам... А пи*дюлей тот чувачок реально заслужил...что за тупость - публично сжигать священную для кого то книгу, умышленно оскорблять религиозные чувства?
У любой диктатуры закон для холопов, высшая каста над законом.
Продолжайте бороться с внешними врагами и слушаться царя с его опричниками
Все дети шишек наглые и разбалованные уроды. На 99%
Весь в папашу.
Теперь и хозяин коричневые линии рисует и холопы побитые только соплями могут булькать. Низшая каста на высшую хлебало не открывай