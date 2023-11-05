Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике

С назначением его уже поздравил депутат Госдумы.
Недавно в СМИ активно обсуждали историю со сожжением Корана. Священную книгу спалил Никита Журавель, причём на фоне мечети, а в грозненском СИЗО с ним пообщался сын Рамзана Кадырова - Адам.
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Проверка МВД показала, что Адаму 15 лет и в данном случае ответственности он не несёт.
И вот сегодня стало известно, что Адам Кадыров получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. С назначением его поздравил министр здравоохранения республики Адам Алханов:
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Также Адама поздравили министр по внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и депутат Госдумы Адам Делимханов. Депутат добавил, что Адам в любом деле «выкладывается на сто процентов, показывая прекрасный пример для сверстников».
Ранее Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики, а также орденами Карачаево-Черкесской республики и Татарстана.
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Одна продала канцелярскую скрепку за квартиру - Дайте мне из этой уСраины выехать.
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Массушку и ускореньице по карьерной лесенке))
P.S. Что - то не припомню, чтобы кто-то возмущался, когда чиновничество в России ввело в обычай назначать на средненькие должности своих амант. ("Государство не просило вас рожать " - вроде так) Или это другое?
Вон, ниже потомственный холоп робт уже отписался...