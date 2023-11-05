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Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике

Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике

Автор:
05 ноября 2023 18:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Адам Кадыров   Видео   Назначение   должность   никита журавель   орден   рамзан кадыров   чеченская республика   чечня   
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С назначением его уже поздравил депутат Госдумы.

Недавно в СМИ активно обсуждали историю со сожжением Корана. Священную книгу спалил Никита Журавель, причём на фоне мечети, а в грозненском СИЗО с ним пообщался сын Рамзана Кадырова - Адам.

Проверка МВД показала, что Адаму 15 лет и в данном случае ответственности он не несёт.

И вот сегодня стало известно, что Адам Кадыров получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. С назначением его поздравил министр здравоохранения республики Адам Алханов:

Также Адама поздравили министр по внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и депутат Госдумы Адам Делимханов. Депутат добавил, что Адам в любом деле «выкладывается на сто процентов, показывая прекрасный пример для сверстников».

Ранее Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики, а также орденами Карачаево-Черкесской республики и Татарстана.

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Метки: Адам Кадыров   Видео   Назначение   должность   никита журавель   орден   рамзан кадыров   чеченская республика   чечня   
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43  комментария
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23
Топор плывёт Час назад
Должность высокую он занимать может, а ответственность нести - нет. Неплохо устроился.
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164
babai65 Секунду назад
Не успеете оглянуться и будет повторение 1994 года только на территории РФ.
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2k
Александр 7 минут назад
это реально уже цирк безнаказанности и безответственности. Достоинство звания Герой России такими делами попускается.
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18
Петр 9 минут назад
Ускоренными темпами ведут наследника на трон.
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41k
Бабай 10 минут назад
Я так понимаю, в школу ему ходить смысла нет. Или он её гениально закончил в 10 лет?
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272
zu4ara 12 минут назад
зачем старьё выкладывать?...
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156
Александра С 15 минут назад
Дайте мне Звезду России. Очень нужна.
Одна продала канцелярскую скрепку за квартиру - Дайте мне из этой уСраины выехать.
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24k
MrGod 19 минут назад
Мда, дно пробивается многократно и преднамеренно.
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3k
Роман 22 минуты назад
рука-лицо...
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23k
Кура́тор 23 минуты назад
(C) "Адам Кадыров получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, Адаму 15 лет и в данном случае ответственности он не несёт."

Источник: © Fishki.net
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1k
Darki 24 минуты назад
Как глубоко и Адам и Ахмед лизнули,прям наиглубочайще.
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75
Александр Полчаса назад
если ему 15 лет-то он еще школьник ? ))
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5k
Ал Ди Полчаса назад
В 15 лет нельзя быть таким толстым.
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344
deadDEVIL Ал Ди 24 минуты назад
Аллах дал массу))
Массушку и ускореньице по карьерной лесенке))
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15k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Фишкянин, прежде, чем написать гневный комментарий, подумай - не стоит ли предварительно впрок извиниться.

P.S. Что - то не припомню, чтобы кто-то возмущался, когда чиновничество в России ввело в обычай назначать на средненькие должности своих амант. ("Государство не просило вас рожать " - вроде так) Или это другое?
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
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63k
doker 38 минут назад
Почти сто лет прошло...
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9k
Дмитрий 39 минут назад
15 лет!!! Он там по 4 часа работать будет?
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18k
Shtoppi 47 минут назад
круто! значит в 15 лет он уже где-то успел набраться опыта для того, чтобы занимать ответственный гос. пост, за косяки на котором он не будет нести никакой ответственности, как и после избиения заключенного? или там уже за кем-то закреплены функции козла отпущения на случай если толстый малченка облажается?
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5k
Alex 56 минут назад
Свиней пасти будет?
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28k
AzuveR Час назад
Кадыркин,по ходу изданулся окончательно. С начало на свою личинку вешает медальки, а теперь и должность даёт. Какой мля опыт может быть у сосунка в 15 лет ? Не хочу дальше матом писать. Это ЦИРК УРОДОВ.
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6k
pinbalist Час назад
Шуты гороховые.
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