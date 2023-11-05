Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике

Проверка МВД показала, что Адаму 15 лет и в данном случае ответственности он не несёт.

И вот сегодня стало известно, что Адам Кадыров получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. С назначением его поздравил министр здравоохранения республики Адам Алханов: