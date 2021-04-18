Как сложилась судьба "Жеглова и Шарапова" в реальной жизни

Почему Арапов был необычным полковником? Прежде всего, он нестандартно мыслил, что удается далеко не всем. В чем это выражалось? В конце 40-х Арапов был ещё молодым сотрудником, и ему сначала поручали всякую мелочевку: бытовуху, мелкие кражи. В одной из школ на востоке Москвы начали пропадать из гардероба детские вещи. Детей в школу приводили, в основном, мамы. Чтобы не выделяться среди них, Арапов переоделся женщиной, и через некоторое время поймал воровку прямо на месте преступления. Ей оказалась учительница музыки в фабричной школе.



В 1951 году Арапова взяли на работу в МУР. А вскоре милиционер сыграл решающую роль в поимке банды Ивана Митина, наводившей ужас на всю Москву. Во время налета бандитов на сберкассу в Мытищах, одна из сотрудниц успела нажать тревожную кнопку. Раздался звонок из отделения милиции, дежурный спросил: "Это сберкасса?" Трубку взял один из уголовников, и ответил, что это не сберкасса, а стадион. И Арапов вновь включил свое нестандартное мышление. Почему бандит ответил "стадион" - первое, что пришло ему на ум? А может, преступники любят спорт, или живут около стадиона, или сами спортсмены? Владимир Арапов начал следить за тем, что происходит рядом со стадионами, и вскоре вышел на след банды.