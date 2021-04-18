Как сложилась судьба "Жеглова и Шарапова" в реальной жизни

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История необычного полковника Владимира Арапова
"Место встречи изменить нельзя" - один из культовых советских фильмов, многие фразы и даже сцены из которого мы знаем наизусть. Удивительно, но у главных героев Глеба Жеглова и Володи Шарапова - общий прототип. Впрочем, у Жеглова был еще один "прообраз", но об этом как-нибудь в другой раз.
Владимир Арапов родился в Москве в июне 1926 года. В 1941-м он окончил школу, и поступил в машиностроительный техникум. Началась война, много мужчин ушло на фронт, и стране остро не хватало рабочих рук. Арапов устроился работать на завод "Динамо". Кадров недосчитывались не только заводы, но и милиция: бороться с преступниками часто просто было некому. Поэтому, Арапов вступил в Общество содействия милиции (Осодмил). Он хорошо себя зарекомендовал, и после войны Владимира пригласили на работу в 37-е отделение московской милиции. В стране, по понятным причинам, было голодно, а работа в милиции означала стабильный заработок, продуктовые карточки, вещевое довольствие. Арапов немного подумал, он не был уверен, что хочет всю жизнь ловить преступников. Но потом все-таки решил согласиться.
Владимир Арапов родился в Москве в июне 1926 года. В 1941-м он окончил школу, и поступил в машиностроительный техникум. Началась война, много мужчин ушло на фронт, и стране остро не хватало рабочих рук. Арапов устроился работать на завод "Динамо". Кадров недосчитывались не только заводы, но и милиция: бороться с преступниками часто просто было некому. Поэтому, Арапов вступил в Общество содействия милиции (Осодмил). Он хорошо себя зарекомендовал, и после войны Владимира пригласили на работу в 37-е отделение московской милиции. В стране, по понятным причинам, было голодно, а работа в милиции означала стабильный заработок, продуктовые карточки, вещевое довольствие. Арапов немного подумал, он не был уверен, что хочет всю жизнь ловить преступников. Но потом все-таки решил согласиться.
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Почему Арапов был необычным полковником? Прежде всего, он нестандартно мыслил, что удается далеко не всем. В чем это выражалось? В конце 40-х Арапов был ещё молодым сотрудником, и ему сначала поручали всякую мелочевку: бытовуху, мелкие кражи. В одной из школ на востоке Москвы начали пропадать из гардероба детские вещи. Детей в школу приводили, в основном, мамы. Чтобы не выделяться среди них, Арапов переоделся женщиной, и через некоторое время поймал воровку прямо на месте преступления. Ей оказалась учительница музыки в фабричной школе.
В 1951 году Арапова взяли на работу в МУР. А вскоре милиционер сыграл решающую роль в поимке банды Ивана Митина, наводившей ужас на всю Москву. Во время налета бандитов на сберкассу в Мытищах, одна из сотрудниц успела нажать тревожную кнопку. Раздался звонок из отделения милиции, дежурный спросил: "Это сберкасса?" Трубку взял один из уголовников, и ответил, что это не сберкасса, а стадион. И Арапов вновь включил свое нестандартное мышление. Почему бандит ответил "стадион" - первое, что пришло ему на ум? А может, преступники любят спорт, или живут около стадиона, или сами спортсмены? Владимир Арапов начал следить за тем, что происходит рядом со стадионами, и вскоре вышел на след банды.
В 1951 году Арапова взяли на работу в МУР. А вскоре милиционер сыграл решающую роль в поимке банды Ивана Митина, наводившей ужас на всю Москву. Во время налета бандитов на сберкассу в Мытищах, одна из сотрудниц успела нажать тревожную кнопку. Раздался звонок из отделения милиции, дежурный спросил: "Это сберкасса?" Трубку взял один из уголовников, и ответил, что это не сберкасса, а стадион. И Арапов вновь включил свое нестандартное мышление. Почему бандит ответил "стадион" - первое, что пришло ему на ум? А может, преступники любят спорт, или живут около стадиона, или сами спортсмены? Владимир Арапов начал следить за тем, что происходит рядом со стадионами, и вскоре вышел на след банды.
В 1963 году Арапова назначили руководителем отдела по раскрытию грабежей, разбоев и убийств. За ним закрепилось прозвище "Черный полковник". Это еще раз подчеркивает необычность Владимира Арапова. Иногда он мог даже ударить нерадивого сотрудника. Зато добросовестным милиционерам выбивал поощрения, премии и даже квартиры.
Сослуживцем Арапова в МУРе несколько лет был Аркадий Вайнер. Аркадий восхищался умом, мужеством, энергией Арапова, который нравственно превосходил своих противников - преступников. Собственно, поэтому полковник и стал одним из прототипов Жеглова и Шарапова. Хотя по характеру он был все-таки ближе к Жеглову. А внешне - к Шарапову, потому что был невысоким и худым, никак не походившим на грозного муровца.
Сослуживцем Арапова в МУРе несколько лет был Аркадий Вайнер. Аркадий восхищался умом, мужеством, энергией Арапова, который нравственно превосходил своих противников - преступников. Собственно, поэтому полковник и стал одним из прототипов Жеглова и Шарапова. Хотя по характеру он был все-таки ближе к Жеглову. А внешне - к Шарапову, потому что был невысоким и худым, никак не походившим на грозного муровца.
Еще одно громкое дело в карьере полковника - поимка жестокого маньяка по кличке "Мосгаз", который представлялся сотрудником газовой службы, проникал в квартиру и совершал убийства, попутно захватив с собой какую-то мелочь. Штаб по поиску преступника возглавил Владимир Арапов. Выйдя на след преступника, Арапов придумал хитрую комбинацию. Оперативники нашли квартиру "Мосгаза", но там была только его любовница Дмитриева. Арапов убедил ее дать телеграмму своему возлюбленному в Казань, и назначить встречу. На встречу пришла сотрудница МУРа, которую... загримировали под Дмитриеву! Маньяк не заметил подмены, и тут же был задержан.
Следствие и суд уложились всего за две недели. "Мосгаз" был приговорен к высшей мере наказания. Стоит отметить, что Арапов полностью отдавал себя работе: жена и дети редко видели его дома. Но терпеливо ждали, понимая, какую важную и нужную службу несет их муж и отец.
Следствие и суд уложились всего за две недели. "Мосгаз" был приговорен к высшей мере наказания. Стоит отметить, что Арапов полностью отдавал себя работе: жена и дети редко видели его дома. Но терпеливо ждали, понимая, какую важную и нужную службу несет их муж и отец.
В начале 1970-х Арапов вышел на пенсию в звании генерал-майора милиции. Некоторое время он занимался преподавательской работой. Любопытно, что трое сыновей Арапова (Виктор, Павел и Владимир) тоже стали милиционерами, и все три - со временем полковниками. Виктора уже нет в живых, а Павел и Владимир на пенсии и воспитывают внуков. Родная сестра Арапова и ее муж тоже работали в милиции.
В 2013 году Владимир Арапов умер, но его образ был увековечен в бессмертном шедевре отечественного кино - фильме "Место встречи изменить нельзя".
В 2013 году Владимир Арапов умер, но его образ был увековечен в бессмертном шедевре отечественного кино - фильме "Место встречи изменить нельзя".
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