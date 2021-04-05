FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3816 постов • 938 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж

Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж (10 фото)

Автор:
05 апреля 2021 20:05
Сообщество : Факты
Метки: девушки   древняя русь   интересное   история   обычаи   правила   традиции   факты   
1648
10
Сейчас нередко можно услышать, что от обилия фильтров на фото непонятно, кого ты увидишь при личной встрече. Однако, эта тенденция появилась не только сейчас. Женихи на Руси, порой, в первую брачную ночь видели совсем не тех, кого им сосватали.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: девушки   древняя русь   интересное   история   обычаи   правила   традиции   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
zloykoyot 42 минуты назад
До современных возможностей подделок предкам было очень далеко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Robin Hood 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
minimalism Автор поста Alex Полчаса назад
сколько раз уже это было пересмотрено и все равно ору дико)))))))) сериалы России - за чтооо?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Сергей 36 минут назад
так вот от куда у перекупов столько идей....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото) Как большой бюст может помочь в быту (6 фото) 50 интересных фактов о Стране восходящего солнца 50 интересных фактов о Стране восходящего солнца Как менялись стандарты женской красоты Как менялись стандарты женской красоты Что тунисцу хорошо, то русскому не понять Что тунисцу хорошо, то русскому не понять Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х 15 фактов об удивительном и странном Китае 15 фактов об удивительном и странном Китае
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Счастливый" обладатель стеклянной двери
0
27
"Счастливый" обладатель стеклянной двери
Пожилую овчарку привязали к камню и бросили в реке на верную смерть
0
60
Пожилую овчарку привязали к камню и бросили в реке на верную смерть
Набирающие популярность в сообществах
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
1
71
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
Овца. Резьба бензопилой
0
7
Овца. Резьба бензопилой
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Пришелец из прошлого
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#подборка#кино#искусство#смешные#настроение#технологии#Фотографии.
#фото#СССР#факты#Россия#прикольные#картинки#на различный вкус#ретро#фотографии#в мире
#интересно#прикол#люди#интересное#приколы#позитив#знаменитости#сша#шоу бизнес#смех

На что жалуетесь?

Вернуться