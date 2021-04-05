Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж

Красота была важна, но приданое имело такой же вес. Если рядом с невестой стоял здоровенный сундук, набитый вещами, то ее привлекательность вырастала в разы. Приданое показывало, что девушка умеет прясть, шить, ведь его готовила каждая девица себе сама. Но ведь были и те, кто ну не совершенно не умел этого делать. Таланта не было или не успевали научиться.

Сваха и тут не терялась и наказывала родителям купить приданое на ярмарке. Тогда жених будет доволен, а уж после свадьбы поздно будет - смотреть внимательнее надо было.

А ведь жена могла со временем всему научиться - и вязать, и шить и украшать рушники красивой вышивкой. Ведь девочек выдавали замуж совсем юными, а для отработки каких-то навыков просто требовалось больше времени.