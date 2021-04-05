Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж

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Сейчас нередко можно услышать, что от обилия фильтров на фото непонятно, кого ты увидишь при личной встрече. Однако, эта тенденция появилась не только сейчас. Женихи на Руси, порой, в первую брачную ночь видели совсем не тех, кого им сосватали.
Конечно, если у девушки было богатое приданое, да еще и красивая внешность, выйти замуж было достаточно легко. Но что же было делать бедным и не очень симпатичным? Свахи шли на самые разные ухищрения, чтобы помочь девицам обрести желанного мужа.
Подделывали даже приданое
Красота была важна, но приданое имело такой же вес. Если рядом с невестой стоял здоровенный сундук, набитый вещами, то ее привлекательность вырастала в разы. Приданое показывало, что девушка умеет прясть, шить, ведь его готовила каждая девица себе сама. Но ведь были и те, кто ну не совершенно не умел этого делать. Таланта не было или не успевали научиться.
Сваха и тут не терялась и наказывала родителям купить приданое на ярмарке. Тогда жених будет доволен, а уж после свадьбы поздно будет - смотреть внимательнее надо было.
А ведь жена могла со временем всему научиться - и вязать, и шить и украшать рушники красивой вышивкой. Ведь девочек выдавали замуж совсем юными, а для отработки каких-то навыков просто требовалось больше времени.
Сваха и тут не терялась и наказывала родителям купить приданое на ярмарке. Тогда жених будет доволен, а уж после свадьбы поздно будет - смотреть внимательнее надо было.
А ведь жена могла со временем всему научиться - и вязать, и шить и украшать рушники красивой вышивкой. Ведь девочек выдавали замуж совсем юными, а для отработки каких-то навыков просто требовалось больше времени.
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Худых делали толще с помощью одежды
Чрезмерно стройным девушкам не очень-то везло. Признаком здоровья и плодовитости была дородная фигура, а про худую могли подумать, что она больна или недоедает, а это значит, что семья бедная. Ну кому такая нужна, рассуждали в те времена... Находчивые свахи и тут могли помочь. Худышек наряжали в большое количество одежды: вниз несколько сорочек, потом сарафан на несколько размеров больше и две-три юбки, а завершали гардероб душегрейкой, да пообъемнее. Но если и это не спасало, то в район бедер и груди подкладывали тряпочные накладки, набитые сеном. Вот и упитанная здоровая девица на выданье.
Некрасивую невесту подменяли во время смотрин
Да-да, вместо нее выходила к жениху другая женщина. Сестра или другая родственница, в целом - неважно, главное, чтобы хорошенькая. Порой, обман вскрывался сразу же после венчания. И тут уже все зависело от степени некрасивости девушки и какие у нее еще были недостатки (если были). Женихи, бывало, закрывали на такой обман глаза, вспоминая известное выражение "стерпится-слюбится".
Но если обман был слишком уж вызывающим, то родители несчастного жениха могли подать обращение к властям. После этого проводилось расследование и если находились неопровержимые доказательства свершившегося обмана, то лжецов подвергали порке. Муж, кстати, имел право в будущем бить жену или даже вынудить ее уйти в монастырь. Разводы ведь почти не практиковались (а зря).
"Старые" невесты - головная боль
Но не только женихи были избирательны. Некоторые девицы тоже могли долго отказывать женихам и к ним переставали свататься. А ведь уже в 20 лет девушка становилась перестаркой и сватов засылать к ней уже было неприлично. Свахи помогали и при таких ситуациях. Обычно невесте просто занижали возраст. Обман вскрывался, когда заносили данные в метрические книги. Женихи в таком случае нечасто устраивали скандал, ведь невеста все равно была очень даже хороша, даже если и старше на пять лет.
Некрасивых сажали против света
Девиц с серьезными физическими недостатками было практически невозможно пристроить. Глухие, косящие, хромые девушки могли ввек не выйти замуж. А некоторые женихи были капризны, могли невесте отказать даже из-за обычной родинки или внезапной простуды.
Поэтому сваха частенько перед смотринами переезжала в дом невесты, чтобы смотреть за ней вместе с родителями. Никакого тяжелого труда, чтобы не порезалась или не покалечилась, строжайшая диета (чтобы не было несварения желудка). Все ушибы и царапины скрывались под одеждой, а родинки замазывались мелом или мукой.
Поэтому сваха частенько перед смотринами переезжала в дом невесты, чтобы смотреть за ней вместе с родителями. Никакого тяжелого труда, чтобы не порезалась или не покалечилась, строжайшая диета (чтобы не было несварения желудка). Все ушибы и царапины скрывались под одеждой, а родинки замазывались мелом или мукой.
Были недостатки которые мукой и сурьмой не замажешь и тут свахи проявляли такую изобретательность, что Гудини позавидует. Главное условие было такое: жених до венчания не приближался к невесте слишком близко. Если же он настаивал на просмотре, то назначался он где-то в людном месте, вроде церкви, а там пристально на девушку долго не посмотришь. А если смотрины проходили в доме, то ее могли посадить около окна, против света и жених ее толком разглядеть не мог.
Использование косметики
Когда проходили смотрины, то всегда обращали внимание на волосы потенциальной невесты. Ведь хорошие волосы - это был на Руси признаком женской привлекательности. Но ведь не у всех была коса в руку толщиной. И что тогда? Тогда применялись народные хитрости, вроде отваров трав, или магия, вроде стояния под дождем или веревки под подушкой. Логично предположить, что такие методы мало того, что не срабатывали, так еще и требовали времени, а женихи-то ждать не будут.
И вот, до смотрин осталось несколько дней, а волосы все еще жидковаты. И девушки вплетали в косу конские волосы, подбирая подходящие по оттенку. А еще, вместо нескольких прядей, использовали широкую ленту, что создавало иллюзию толщины.
И вот, до смотрин осталось несколько дней, а волосы все еще жидковаты. И девушки вплетали в косу конские волосы, подбирая подходящие по оттенку. А еще, вместо нескольких прядей, использовали широкую ленту, что создавало иллюзию толщины.
Помимо хитростей с волосами девушки использовали косметику: брови сгущали с помощью сурьмы и масла, лицо мазали свинцовыми белилами, а щеки румянили киноварью (ну просто Марфушечка-душечка). Жених даже узнать иногда свою суженую не мог, когда она умывалась. В основном смирялись, конечно, особенно если девушка отличалась другими достоинствами - хозяйственностью, мягким характером и нежно относилась к мужу.
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