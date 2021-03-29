Гораций де Вир Коул происходил из богатой и знатной ирландской семьи. Когда ему пришло время получать образование, его отправили в пристижный Тринити-колледж Кембриджа. Тут-то Гораций и раскрыл свой талант - но не как студент, а как шутник-приколист, чьи шутки выходили далеко за пределы колледжа.

В начале 1905 года, будучи на втором курсе, Коул и его приятель Эдриан Стивен, брат знаменитой в будущем писательницы Вирджинии Вульф, узнали, что в Англию прибыл с визитом восьмой султан Занзибара Саид Али бин Хамуд Аль-Бусаид. Идея шутки родилась тут же. Сначала студенты хотели организовать визит поддельного султана в колледж - но быстро поняли, что, поскольк фотографии султана широко публиковались в газетах, вероятность разоблачения будет слишком высокой. Поэтому Коул решил предстать перед руководством колледжа в качестве дядюшки султана. Парни тут же отправили телеграмму мэру Кембриджа, попросив организовать торжественную встречу дяди султана и устроить для него экскурсию в Тринити-колледж. Затем парочка одолжила пышные халаты и тюрбаны у знакомого театрального костюмера Уилли Кларксона, оба намазали кожу темным гримом и отправились на поезде из Лондона в Кембридж. Прямо у перрона их ждал шикарный экипаж, который доставил их в ратушу на встречу с мэром. Им устроили экскурсию по городу и отвезлис визитом в их родной Тринити-колледж. Ребята так искусно загримировались, что встреченные по пути однокурсники не узнали их.

Спустя час он попросили доставить их на вокзал для возвращения в Лондон. Правда, вернуться в столицу они не могли, иначе им было не успеть вернуться в общежитие колледжа в определенное правилами время. Поэтому шктнки выскользнули со станции через черный ход, доехалидо кампуса на кэбе и оперативно переоделись. Все прошло настолько удачно, что никто ничего не заподозрил бы, если бы сам Коул не поведал репортерам о розыгрыше. Информация быстро дошла до мэра Кембриджа. Он был так зол, что хотел отправить наглых студиозусов за решетку, но общественности шутка показалась смешной, - и в итоге мэру пришлось проглотить обиду.