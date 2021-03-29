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Гораций де Вир Коул - первый пранкер в истории

Гораций де Вир Коул - первый пранкер в истории (5 фото)

Автор:
29 марта 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: prank   Гораций де Вир Коул   интересно   история   пранкер   события   факты   шутники   
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Сегодня, в информационную эпоху, пранкеров винтернете развелось - плюнуть некуда. А вот в XIX - начале ХХ века, во временапромышленной революции, о пранкерах никто и не слышал. Однако именно в то время в Великобритании появился и громко заявил на себе первый пранкер в истории - ирландец Гораций де Вир Коул.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: prank   Гораций де Вир Коул   интересно   история   пранкер   события   факты   шутники   
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Taxi007 20 минут назад
В те года и слова то такого не знали...
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