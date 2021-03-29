Гораций де Вир Коул - первый пранкер в истории

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Сегодня, в информационную эпоху, пранкеров винтернете развелось - плюнуть некуда. А вот в XIX - начале ХХ века, во временапромышленной революции, о пранкерах никто и не слышал. Однако именно в то время в Великобритании появился и громко заявил на себе первый пранкер в истории - ирландец Гораций де Вир Коул.
Гораций де Вир Коул происходил из богатой и знатной ирландской семьи. Когда ему пришло время получать образование, его отправили в пристижный Тринити-колледж Кембриджа. Тут-то Гораций и раскрыл свой талант - но не как студент, а как шутник-приколист, чьи шутки выходили далеко за пределы колледжа.
В начале 1905 года, будучи на втором курсе, Коул и его приятель Эдриан Стивен, брат знаменитой в будущем писательницы Вирджинии Вульф, узнали, что в Англию прибыл с визитом восьмой султан Занзибара Саид Али бин Хамуд Аль-Бусаид. Идея шутки родилась тут же. Сначала студенты хотели организовать визит поддельного султана в колледж - но быстро поняли, что, поскольк фотографии султана широко публиковались в газетах, вероятность разоблачения будет слишком высокой. Поэтому Коул решил предстать перед руководством колледжа в качестве дядюшки султана. Парни тут же отправили телеграмму мэру Кембриджа, попросив организовать торжественную встречу дяди султана и устроить для него экскурсию в Тринити-колледж. Затем парочка одолжила пышные халаты и тюрбаны у знакомого театрального костюмера Уилли Кларксона, оба намазали кожу темным гримом и отправились на поезде из Лондона в Кембридж. Прямо у перрона их ждал шикарный экипаж, который доставил их в ратушу на встречу с мэром. Им устроили экскурсию по городу и отвезлис визитом в их родной Тринити-колледж. Ребята так искусно загримировались, что встреченные по пути однокурсники не узнали их.
Спустя час он попросили доставить их на вокзал для возвращения в Лондон. Правда, вернуться в столицу они не могли, иначе им было не успеть вернуться в общежитие колледжа в определенное правилами время. Поэтому шктнки выскользнули со станции через черный ход, доехалидо кампуса на кэбе и оперативно переоделись. Все прошло настолько удачно, что никто ничего не заподозрил бы, если бы сам Коул не поведал репортерам о розыгрыше. Информация быстро дошла до мэра Кембриджа. Он был так зол, что хотел отправить наглых студиозусов за решетку, но общественности шутка показалась смешной, - и в итоге мэру пришлось проглотить обиду.
В начале 1905 года, будучи на втором курсе, Коул и его приятель Эдриан Стивен, брат знаменитой в будущем писательницы Вирджинии Вульф, узнали, что в Англию прибыл с визитом восьмой султан Занзибара Саид Али бин Хамуд Аль-Бусаид. Идея шутки родилась тут же. Сначала студенты хотели организовать визит поддельного султана в колледж - но быстро поняли, что, поскольк фотографии султана широко публиковались в газетах, вероятность разоблачения будет слишком высокой. Поэтому Коул решил предстать перед руководством колледжа в качестве дядюшки султана. Парни тут же отправили телеграмму мэру Кембриджа, попросив организовать торжественную встречу дяди султана и устроить для него экскурсию в Тринити-колледж. Затем парочка одолжила пышные халаты и тюрбаны у знакомого театрального костюмера Уилли Кларксона, оба намазали кожу темным гримом и отправились на поезде из Лондона в Кембридж. Прямо у перрона их ждал шикарный экипаж, который доставил их в ратушу на встречу с мэром. Им устроили экскурсию по городу и отвезлис визитом в их родной Тринити-колледж. Ребята так искусно загримировались, что встреченные по пути однокурсники не узнали их.
Спустя час он попросили доставить их на вокзал для возвращения в Лондон. Правда, вернуться в столицу они не могли, иначе им было не успеть вернуться в общежитие колледжа в определенное правилами время. Поэтому шктнки выскользнули со станции через черный ход, доехалидо кампуса на кэбе и оперативно переоделись. Все прошло настолько удачно, что никто ничего не заподозрил бы, если бы сам Коул не поведал репортерам о розыгрыше. Информация быстро дошла до мэра Кембриджа. Он был так зол, что хотел отправить наглых студиозусов за решетку, но общественности шутка показалась смешной, - и в итоге мэру пришлось проглотить обиду.
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С этого момента Коул устраивал розыгрыши, не переставая. Их объектами становиись политики, бизнесмены, военные. Однажды, воспользовавшись своим внешним сходством с тогдашним премьер-министром Великобритании Рэмси Макдональдом, представителем лейбористской партии, он произнес публичнуюречь, полную нападок на лейбористов, чем породил смятение в умах избирателей. В другой раз он подговорил приятелей переодеться рабочими, а сам в образе мастера руководил ими - и они выкопали глубокую траншею поперек площади Пикадилли, парализовав движение. Он жестоко подшутил над старым школьным приятелем, парламентарем Оливером Локер-Лэмпсоном: подкинув ему в карман свой золотой Rolex,он подговорил приятеля вместе пробежаться по улице, а когда тот рвангул с места, погнался заним с криком: "Держите вора!" Находившийся поблизости полисмен успел арестовать парламентария прежде, чем подошедший Коулпризнался в розыгрыше. Громким скандалом закончилась еще одна шутка: Коул бесплатно раздал билеты в театр нескольким лысым мужчинам, взамен написав у каждого на лысине большую черную букву. Их места, как выяснилось позже, располагались таким образом, что из лож на их головах ясно читалось непристойное слово, обозначающее мужские тестикулы. Еще в одном случае Коул устроил у себя на квартире парадный ужин, пригласив толпу людей - но лишь тех, у которых в фамилии присутствовало слово "зад". Иногда он выходил на прогулку, засунув в брюки коровье вымя, с одним из сосков, выглядывающим из ширинки: достаточно скандализировав публику, он доставал из кармана ножницы и преспокойно обрезал торчавшую деталь. А 1 апреля 1919 года, когда Коул с молодой женой проводил медовый месяц в Венеции, он тайно разбросал конский навоз по площади Сан-Марко. Поскольку она расположена на острове, где лошадей отродясь не бывало, венецианцы долго судачили о таинственном происшествии.
Самым известным розыгрышем Коула стал пранк на линкоре "Дредноут". В организации шутки ему помогали пятеро друзей, включая пару двоюродных братьев адмирала британского флота Уилли Фишера: Эдриан Стивен, его сестра Вирджиния, будущая Вирджиния Вульф, Гай Ридли, Энтони Бакстон и художник Данкан Грант. Коул послал на линкор телеграмму, в которой говорилось: "Принц Абиссинии Макален со свитой сегодня в 4.20 прибывает в Веймут и желает осмотреть линкор "Дредноут" и просит встретить его по прибытии. Пятерка надела халаты и тюрбаны, одолженные у старого приятеля Коула Уилли Кларксона, нацепила фальшивые бороды и затемнила лица гримом. Теперь человеку несведущему было трудно отличть их от членов королевской семьи Абиссинии. Эдриан Стивен выступил в роли переводчика. Явившись с товарищами на лондонский вокзал Паддингтон, Коул представился чиновником Министеерства иностранных дел Гербертом Колмондли и потребовал предоставить "абиссинской королевской семье" специальный поезд до Веймута. Впечатлившийся начальник станции выдал им пятерым целый вагон. "Принца со свитой" встречал почетный караул, исполнивший гимн Занзибара и стоявший под флагом страны. Им провели подробную экскурсию по кораблю,на которой они переговаривались исключительно на древнегреческом и латыни, поскольку не представляли,на каком языке говорят на Занзибаре. Стивен переводил их бессмыслицу, как мог. Экскурсию вел лично адмирал Фишер, двоюродный брат Эдриана и Вирджинии, но даже он не опознал шутников!
Под конец визита группа сфотографировалась с командующим и капитаном "Дредноута". Этот снимок Коул на следующий же день разослал в газеты. История с "султаном Занзибара" повторилась практически в точности: над флотскими все потешались, а командующий флотом требовал отправить шутников в каталажку. Но формально пранкеры не нарушили ни одного закона, так что они остались на свободе. Пострадал лишь истинный абиссинский принц, который действительно прибыл с визитом в Англию, но когда он попросил провести для него экскурсию на "Дредноут", то получил категорический отказ.
Колу еще долгие годы славился как мастер розыгрышей, но финал его жизни оказался совсем не смешным. Он разорился на необдуманных бизнес-проектах и умер в нищете в Париже в возрасте 54 лет.
Колу еще долгие годы славился как мастер розыгрышей, но финал его жизни оказался совсем не смешным. Он разорился на необдуманных бизнес-проектах и умер в нищете в Париже в возрасте 54 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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