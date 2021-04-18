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Нильский гусь: Птица, которая стала в Евросоюзе вне закона из-за своей наглости

Нильский гусь: Птица, которая стала в Евросоюзе вне закона из-за своей наглости (10 фото)

Автор:
18 апреля 2021 09:36
Метки: гуси   интересно   факты   
429
10

Хоть название птицы и звучит как новопридуманное ругательство от создателей сериала «Воронины», сквернословить мы не собираемся. Так что можете спокойно вернуть детишек к экрану, но осторожно, ибо сегодня мы поведаем о птице вне закона. С вами Книга Животных, и сегодня речь пойдёт о Египетском гусе.

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Метки: гуси   интересно   факты   
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5  комментариев
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Для полноты поста, в конце не хватает парочки рецептов.
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Сергей 5 минут назад
Статья - брехня. Вот - нильский гусь.
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8k
Фантом 2 часа назад
Они вообще вкусные?
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