Хоть название птицы и звучит как новопридуманное ругательство от создателей сериала «Воронины», сквернословить мы не собираемся. Так что можете спокойно вернуть детишек к экрану, но осторожно, ибо сегодня мы поведаем о птице вне закона. С вами Книга Животных, и сегодня речь пойдёт о Египетском гусе.
Египетского гуся ещё называют нильским, но, с точки зрения места обитания, это не вся правда. Птах решил, что нужно выйти из зоны комфорта, иначе ничего в жизни не добиться. На чёрном континенте его ареал занимает 2/3 территории, исключая лишь ту, что севернее Сахары.
Габаритами птах схож с обычным деревенским гусём: 70 сантиметров от кончика до кончика, размах крыльев до 1.5 метра. Но в отличие от одомашненных пернатых наш герой ведёт активный образ жизни: он регулярно качается на мелководье рек, кутит на песчаных пляжах. Только гляньте на его длинные стройные лапки — молодчик явно не пропускал день ног! Результат даёт о себе знать: нильский гусь весит меньше домашнего аж в 2 раза — всего до 4 кило.
Но с великой силой приходит и великая ответственность. Увы, с нею наш герой не справился. Нильский гусь направил свою мощь на тёмные делишки и стал у человека вне закона. Сначала врагом народа его обвини на родине — в Египте. Дело в том, что гусь соблюдает правильное питание из травы, молодых листьев кустарников, семечек и... культурных растений. Причём злаки птиц поедает так лихо, что по уровню ущерба его аппетиты сравнимы разве что с саранчой!
Вообще, человеки сами в этом виноваты. Нильского гуся давным-давно одомашнили древние египтяне. В благодарность за мясо и яйца птиц канонизировали и даже на стенах высекали. И была бы у пернатого с людьми дружба-мир-мясо-яйца, если бы последние не изучили упражнение на спину, которое назвали «земледелие».
С падением древнеегипетского царства секрет одомашнивания гусей потеряли. Птах быстро одичал, но вот к домашнему зерновому протеину страсть осталась. С тех пор наши герои связались с плохой компанией и считаются сельхозвредителями.
Но это ещё цветочки — ягодки разрослись в Европе! В XVII-XVIII белые люди завезли египетского гуся для частных коллекций. Но за клеткой вольную душу качка не удержишь — часть птиц сбежала на волю и положила начало нескольким изолированным популяциям в Великобритании, Дании, Голландии, Бельгии, Франции и Италии.
Свой личностный состав птицы пополняют резво. В 2 годика спортсМЭН выбирает себе фитоняшку и остаётся с нею единственной на всю жизнь. С июля по декабрь его тянет не только на жим лёжа, но и к своей ненаглядной.
После ЭТОГО гусыня откладывает 7-10 яиц. Спустя месяц на свет вылупятся новые ударники физической культуры. За 10 недель родители обучат птенцов спортивным и жизненным премудростям. Но за пару месяцев египетские гуси успевают достать всех окружающих — за своих птенцов они пойдут в рукопашный бой даже на человека.
Очень скоро несколько десятков особей сформировали целую преступную группировку на территории Европы. Накачанная шпана начала отжимать семки у местных птичек, разрушая экосистемы. Но людишек это ничему не научило! В ХХ веке птаху завезли во Флориду, Сирию, ОАЭ и даже Новую Зеландию. Лишь в 2017 году отмороженную ОПГ «египетский гусь» признали инвазивным видом, а её деятельность запретили на территории Евросоюза.
Чему нас может научить история нильского гуся? Наверное, тому, что постоянные занятия спортом укрепят тело и дух. Даже в чужом районе ты сможешь показать, кто тут папочка. Но не стоит совершать низкие поступки, иначе какая-нибудь лысая обезьяна поставит тебя в статус «вне закона» просто по факту существования.
Источник:
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