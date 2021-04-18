Но с великой силой приходит и великая ответственность. Увы, с нею наш герой не справился. Нильский гусь направил свою мощь на тёмные делишки и стал у человека вне закона. Сначала врагом народа его обвини на родине — в Египте. Дело в том, что гусь соблюдает правильное питание из травы, молодых листьев кустарников, семечек и... культурных растений. Причём злаки птиц поедает так лихо, что по уровню ущерба его аппетиты сравнимы разве что с саранчой!