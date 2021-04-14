Актеры, над которыми как следует поработал компьютер

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Компьютеры все чаще приходят на помощь кинематографистам. С помощью компьютерной графики режиссеры рисуют опасные трюки, фантастические пейзажи и сказочных существ. Но иногда компьютерная графика используется и для того, чтобы изменить живых и самых что ни на есть настоящих актеров - причем в самых неожиданных ситуациях.
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Уэсли Снайпс - "Блэйд: Троица"
Съемки третьего фильма в серии об убийце вампиров Блэйде проходили под аккомпанемент постоянных ссор между исполнителем главной роли Уэсли Снайпсом и редиссером Дэвидом Гойером. Дело доходило до драк, а однажды, по слухам, Снайпс даже попытался придушить Гойера. В итоге, Снайпс стал общаться с режиссером и остальной съемочной группой посредством записок, а Гойер старался по максимуму обойтись без присутствия звезды на съемочной площадке, задействуя в съемках дублеров. Однако в сценах, где без него было не обойтись, Снайпс демонстративно саботировал указания режиссера. Так, когда на съемках кульминационной сцены Гойер попросил Снайпса пошире раскрыть глаза, тот наотрез отказался это делать. Гойер, уставший от звездных капризов, не стал спорить, а просто попросил специалистов по спецэффектам подправить выражение глаз актера в нужной сцене.
Дакота Джонсон - "Пятьдесят оттенков серого"
Дакота Джонсон, получившая главную роль в эротическом блокбастере, оказалась очень целомудренной девушкой, наотрез отказавшейся раздеваться в откровенных сценах. Это создало немало забавных моменов на съемках: к примеру, оператор Шеймус Макгарви со смехом вспоминал процесс отбора дублерши,которая должна была обнажать в кадре ягодицы вместо Джонсон. Во всех эротических сценах - а на них, собственно, и построен фильм, - Дакота Джонсон выходила в кадр в специальном телесном нижнем белье, имитирующем наготу. Кульминацией стал момент, когда девушка должна была показаться в кадре целиком, при этом полностью обнаженной: чтобы сцена выглядела натуралистично, в ходе постпродакшена компьютерщики "сняли" с Джонсон телесное белье и нарисовали ей вполне натуралистичные лобковые волосы.
Николас Кейдж - "Призрачный гонщик"
Кейдж - большой фанат комиксов: он назвал сына в честь Супермена, взял псевдоним в честь Люка Кейджа и дажесделал наплече татуировку с любимым персонажем - Призрачным гонщиком. Когда ему самому пришлось исполнить роль гонщика, тату стало проблемой: не может же герой щеголять наколкой с собственным портретом? Пришлось компьютерщикам прийти на помощь актеру и убрать тату с его плеча в тех немногих сценах, где он был в майке или без нее. Кстати, злые языки поговаривали, что заодно ему пририсовали и кубики пресса, но коллеги по съемочной площадке уверяют, что это не так: Николас и вправду крепкий парень.
Кристиан Нэрн - "Игра престолов"
Одна из самых запомнившихся поклонникам сцен - та, где герой Нэрна, Ходор, раздевается догола, демонстрируя невероятно внушительное мужское достоинство. По рассказам Нэрна, для съемок сцены был использован 40-сантиметровый протез члена телесного цвета, который гримеры приклеивали к паху актера. При этом его собственное мужское естество было скрыто за мини-плавками телесного цвета. Чтобы вся конструкция на экране смотрелась естественно, проблемную зону перед выпуском фильма пришлось тщательно обработать на компьютере. После этого актера не раз спрашивали, действительно ли он обладает столь внушительной мужской силой? "К счастью, нет", - неизменно отвечает Нэрн.
Пол Рубенс - "Дом игрушек Пи-Ви"
Впервые Пол Рубенс появился на экранах в роли Пи-Вив 1985 году. Поэтому, когда в 2016-м было решено снять еще один фильм про Пи-Ви, главной проблемой стало - как вернуть Рубенсу молодость? Ведь, посценарию, его герой недолжен был постареть. Задачу решали комплексно: на Рубенса накладывали грим, скрывающий морщины, тщательно выставляли свет и даже стягивали лицо актера скотчем, разгляживая его. Неизбежные огрехи после съемок скрыли специалисты по спецэффектам. Кстати, к чести Рубенса, он не пытался хвастаться своим юным видом, честно и с юмором рассказывая обо всем, что ему пришлось пережить ради экранной молодости.
Билли Крудап - "Хранители"
Доктора Манхэттена в фильме "Хранители", можно сказать, сыграли два человека: актер Билли Крудап и фитнес-модель Грег Плитт. По словам Крудапа, в основном, в фильме снимали его тело, однако, по мнению режиссера, физическая форма персонажадолжна была быть безупречной - так что в дело пошло тело Плитта. Злые языки поговаривают, что даже его физическое совершенство показалось режиссеру недостаточным и было слегка подправлено компьютером.
"Хор"
В популярном сериале, как водится, в роли старшеклассников выступали взрослые актеры. Несмотря на то, что они выглядели весьма юными, для того, чтобы играть подростков, им кое-чего не хватало. А менно - прыщей! Создатели фильма решили, что ни один подросток не поверит жалобам персонажа,который жалуется на свое уродство, и при этом имеет идеальную кожу, поэтому лица артистам пришлось подпортить с помощью компьютерных технологий.
Генри Кавилл - "Лига справедливости"
Создатели фильма "Лига справедливости" потратили сотни тысяч долларов, чтобы с помощью компьютерной программы убрать усы с лица Кавилла в каждом кадре картины. Эту проблему легко решила бы копеечная бритва - но, увы, Кавилл не имел права бриться в соответствии с контрактом, подписанным им на съемку в фильме "Миссия невыполнима".
Скарлетт Йохансон - "Призрак в доспехах"
В оригинальном сценарии героиня, сыгранная Скарлетт, - Мотоко Кусанаги, - была японкой. И хотя фанаты аниме, ставшего основой картины, и сами мультипликаторы ничего не имели против актрисы-европейки, авторы фильма решили придать Йохансон больше "японскости" с помощью компьютерной графики.
Джессика Альба - "Мачете"
Джессика Альба много раз говорила в интервью, что ее католическое воспитание не позволяет ей сниматься обнаженной. Зная об этом, поклонники актрисы были поражены, увидев ее голой в сцене в душе в фильме "Мачете". Но, как оказалось, Альба соблюла католическую девичью скромность: она снималась в одежде, которую "сняли", заменив человеческой кожей, с помощью компьютерной графики.
Клэр Дейнс - "Родина"
Если актриса, играющая одну из ведущих ролей в сериале, беременеет, продюсеры обычно зовут на помощь сценаристов, чтобы те вписали беременность в сюжетную канву. Однако когда в 2012 году Клэр Дейнс, снимавшаяся в сериале "Родина", заявила о том, что ждет первого ребенка, продюсеры оказались в тупике: исходя из общей канвы событий, ее героиня ни в коем случае не могла оказаться беременной, по крайней мере, до конца второго сезона. В итоге, Клэр работала на съемочной площадке до последнего месяца беременности, а выпирающий живот ее героине убирали на компьютерах в ходе постпродакшена.
Крис Эванс - "Капитан Америка: Первый мститель"
Контраст между худым и нескладным Стивом Роджерсом и его мощным альтер эго - капитаном Америка - кажется разительным. Этому превращению зрители всецело обязаны компьютерным технологиям. Лишь в 15% кадров создатели фильма сумели использовать тело дублера, приставив к нему голову Эванса. В остальных кадрах мастера спецэффектов скрупулезно уменьшали мощную фигуру актера и делали более худым его лицо. Работа была архитрудной, но, как можно убедиться, справились с ней достойно.
Гай Генри и Ингвильд Дейла - "Изгой-один"
В ходе съемок создатели фильма о вселенной "Звездных войн" столкнулись с необходимостью ввести в картину принцессу Лею, которую в оригинальном фильме играла Керри Фишер, и Уилхаффа Таркина, сыгранного Питером Кушингом. Увы, Кушинг умер в 1994 году, а Керри Фишер, хоть и была вполне жива, но ничуть не напоминала себя в молодости. На помощь пришли компьютерные технологии.Таркина сыграл актер Гай Генри, которого обвешали датчиками захвата движения, впоследствии нарисовав из него Таркина, сыгранного Кушингом. А Керри Фишер успешно изобразила очень похожая на нее в молодости норвежская актриса Ингвильд Дейла: съемки соспины и на дальних планах не пришлось даже исправлять, хотя ближние планы и крупные съемки лица, конечно, пришлось полностью перерисовывать.
Орландо Блум - "Хоббит"
Когда Питер Джексон задумал трилогию "Хоббит" роль лесного эльфа Леголаса, конечно же, досталась Орландо Блуму, сыгравшему его во "Властелине колец". Но за годы, прошедшие между съемками, Блум стал выглядеть старше - а ведь эльфы вечно молоды и не меняются с годами! Чтобы вернуть актеру его юный облик, пришлось предпринять кое-какие меры: специальный гель изменил цвет его глаз на небесно-голубой, гримеры обеспечили сияющей аурой - а специалисты по спецэффектам освежили цвет лица и стерли лишние морщины.
Патрик Стюарт и Йен Маккеллен - "Люди Икс: Последняя битва"
Фильм "Люди Икс: Последняя битва" открывается сценой, в которой Профессор (Патрик Стюарт) и Магнетто (Йен Маккеллен) пытаются пригласить Джин Грей в школу мутантов. Действое этой сцены происходит на 25 лет раньше основного фильма, так что герои Стюарта и Маккеллена должны выглядеть заметно моложе. Создатели картины решили не мучить актеров сложным гримом, использовав вместо этого технологию "цифрового омоложения кожи": специалисты по спецэффектам сделали все необходимые разглаживания и подтяжки прямо в кадре, ориентируясь на старые фотографии артистов.
Майкл Дуглас - "Человек-муравей"
Картина открывается флэшбеком из 1989 года, где Майкл Дуглас должен выглядеть молодым мужчиной в полном расцвете сил. Сделать актера на 30 лет моложе поручили той же студии Lola Visual Effects, которая занималась фильмами "Капитан Америка: Зимний солдат" и "Люди Икс: Последняя битва". Цифровое омоложение лица и в этом случае прошло удачно.
Курт Рассел - "Стражи галактики, Часть 2"
О том, как сложно было омолодить Курта Рассела для "Стражей Галактики", рассказал режиссер и сценарист Джеймс Ганн: "Сначала мы сняли все сцены с Куртом. Молодой актер Аарон Шварц в это время наблюдал за всем, что делал Рассел. Затем мы отсняли те же сцены со Шварцем, повторявшим каждый жест Курта. После этого мы взяли съемки Рассела и на компьютере наложили на его лицо и тело кожу Аарона. Это был долгий и скрупулезный процесс, который занял много месяцев".
Роберт Дауни - младший - "Капитан Америка: Гражданская война"
Съемка сцен, в которых Тони Старк вспоминает о своей юности, потребовала "омоложения" для Роберта Дауни-младшего - примерно эдак на четверть века. Эта работа оказалась одной из самых сложных для специалистов из Lola Visual Effects, поскольку сцена была снята как единый эпизод, изобиловала движением и крупными планами. Чтобы изменить лицо Дауни-младшего, специалистам по спецэффектам пришлось пересмотреть множество фильмов 1980-х годов с участием актера, а главным материалом для работы стала картина "Меньше чем ноль" 1987 года, откуда и была взята основа образа Тони Старка для его воспоминаний.
Оливер Рид - "Гладиатор"
Съемки фильма "Гладиатор" подходили к концу, когда Оливер Рид, исполнитель роли владельца гладиаторской школы Проксимо, скоропостижно скончался от сердечного приступа. Чтобы отснять несколько последних сцен с участием Рида, продюсерам пришлось прибегнуть к помощи специалистов по спецэффектам. В сценах сняли дублера, потом компьютерщики создали по старым карам и фотографиям 3D-модель головы Рида и приставили ее к телу дублера. Таким образом удалось успешно воплотить в жизнь даже крупные планы.
Арнольд Шварцнеггер: Терминатор: Генезис"
В фильме "Терминатор: Генезис" Анрольд Шварцнеггер, терминатор Т-800, встречается в бою с молодой версией самого себя. Битву молодого и пожилого Шварцнеггеров пришлось, разумеется, снимать с помощью специалистов по спецэффектам. Роль молодого терминатора сыграл бодибилдер Бретт Азар. На его движущееся тело в ходе постпродакшена наложили цифровой образ молодого Арнольда, сгенерированный на материалах фотоархивов и кадрах из документального фильма 1977 года "Качая железо".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Правы были *звездные порноактрисы*, раскритиковавшие эту экранизацию за ненатуральность эротических постельных сцен и рейтинговую цензуру.
И к стати херово замазали за такие бабки((((