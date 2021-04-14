Актеры, над которыми как следует поработал компьютер

Съемки третьего фильма в серии об убийце вампиров Блэйде проходили под аккомпанемент постоянных ссор между исполнителем главной роли Уэсли Снайпсом и редиссером Дэвидом Гойером. Дело доходило до драк, а однажды, по слухам, Снайпс даже попытался придушить Гойера. В итоге, Снайпс стал общаться с режиссером и остальной съемочной группой посредством записок, а Гойер старался по максимуму обойтись без присутствия звезды на съемочной площадке, задействуя в съемках дублеров. Однако в сценах, где без него было не обойтись, Снайпс демонстративно саботировал указания режиссера. Так, когда на съемках кульминационной сцены Гойер попросил Снайпса пошире раскрыть глаза, тот наотрез отказался это делать. Гойер, уставший от звездных капризов, не стал спорить, а просто попросил специалистов по спецэффектам подправить выражение глаз актера в нужной сцене.