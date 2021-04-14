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Актеры, над которыми как следует поработал компьютер

Актеры, над которыми как следует поработал компьютер (22 фото)

Автор:
14 апреля 2021 12:55
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   интересно   кино   компьютерная графика   съемки   факты   фильмы   чудесные превращения   
2307
22
Компьютеры все чаще приходят на помощь кинематографистам. С помощью компьютерной графики режиссеры рисуют опасные трюки, фантастические пейзажи и сказочных существ. Но иногда компьютерная графика используется и для того, чтобы изменить живых и самых что ни на есть настоящих актеров - причем в самых неожиданных ситуациях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   интересно   кино   компьютерная графика   съемки   факты   фильмы   чудесные превращения   
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8  комментариев
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2k
Aleksandr Varich 42 минуты назад
Фильм конечно - такое себе зрелище... но подобного обмана я никак не ожидал !!!

Правы были *звездные порноактрисы*, раскритиковавшие эту экранизацию за ненатуральность эротических постельных сцен и рейтинговую цензуру.

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4k
Arts Sitnikov 13 минут назад
...Создатели фильма "Лига справедливости" потратили сотни тысяч долларов, чтобы с помощью компьютерной программы убрать усы с лица Кавилла...
И к стати херово замазали за такие бабки((((
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9k
Валерий Arts Sitnikov 11 минут назад
А это не измененный Уилл Смит?
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9k
Валерий 9 минут назад
Вот еще один...
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211
Сергей Ляхов 21 минуту назад
В каком эпизоде Ходору хер приделали? Я смотрел все сезоны - не помню.
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266k
Booharik 22 минуты назад
Можно было включить отечественный фильм "СуперБобровы. Народные мстители", где в финальных кадрах при помощи компьютера на лицо дублёра нарисовали лицо умершего до окончания съёмок Владимира Толоконникова.
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−10
Лохматые Усишки 52 минуты назад
Интересно, что это за гель, меняющий цвет глаз? )))
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21k
SerGProS 2 часа назад
Заменять реальное голое тело созданной компьютерной графикой это все равно, что на женскую грудь "пририсовывать" мужские соски и говорить, что это такой способ цензуры.
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