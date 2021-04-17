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Иногда на визит к специалисту нет времени. Предлагаем пройти быстрый тест в домашних условиях, чтобы определить состояние здоровья. Он не заменит поход к врачу, однако если у вас есть описанные в статье признаки, они могут сигнализировать о наличии заболеваний!
1. Посмотрите себе в глаза
Первым делом подойдите к зеркалу и внимательно посмотрите в глаза. Не ради самолюбования, хотя сделать себе комплимент для поднятия настроения не помешает. Обратите внимание, есть ли краснота: лопнувшие сосуды могут сигнализировать о давлении или усталости. Аллергии, простуды, синдром сухого глаза (особенно актуально для тех, кто носит линзы) или герпес - обо всех этих заболеваниях говорят красные белки. Желтый же цвет белков предупреждает о проблемах с печенью. Помните, что для глаз вредно еще и чрезмерное воздействие ультрафиолета, носите солнцезащитные очки. Если краснота или желтизна не уходят в течение нескольких дней после домашнего осмотра, стоит обратиться к врачу!
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2. Исследуйте ногти
Девушкам, которые регулярно делают маникюр с покрытием, будет сложно узнать результат прямо сейчас. Однако во время очередного снятия материала можно оценить качество ногтевой пластины. В процессе осмотра, как и с глазами, надо обратить внимание на цвет. Белые полосы, которые проходят вдоль ногтя, самый серьезный звоночек. Они могут свидетельствовать о раке кожи. Коричневые пятна говорят о грибке, а темные следы ближе к концу ногтя - о болезнях почек. Причиной изменения цвета также является дисбаланс в организме: недостаток микроэлементов и витаминов, анемия, проблемы со щитовидной железой, гормональный дисбаланс и прочее.
3. Осмотрите зубную нить или щетку
Если вы правильно используете зубную нить, подобрали подходящую щетку, то в процессе умывания не должно быть дискомфорта. Наличие крови в момент чистки говорит о проблемах с деснами. Перым делом нужно обратиться к стоматологу, чтобы исключить гингивит. Хроническое воспалении десен - это не шутка. Оно может привести к проблемам с сердцем в будущем. Бактерии, которые разрушают зубы и десны, также могут распространиться и оказать негативное воздействие на наш моторчик в груди.
4. Проверьте кожу
Проверить состояние кожи довольно просто: проведите ногтем по руке, если останется след или появится шелушение, значит, кожа сухая. Осмотрите и другие кожные покровы: лицо, руки, ноги, спину. От обычной сухости спасет увлажняющий лосьон, однако проблема заключается в недостатке влаги. Пейте больше воды, убедитесь, что в помещение, в котором вы находитесь большую часть дня, достаточно воздуха. Сухая кожа может говорить о дефиците питательных элементов и нарушениях в работе щитовидной железы или почек.
5. Обследуйте расческу
Каждый день у людей выпадают волосы. Около 100, это нормально. Однако если вы заметили, что выпадать они стали чаще, шевелюра редеет, а после сна волосы замечаете на подушке, это говорит о недостатке цинка, железа или биотина. Осталась половина волос на расческе? Срочно запишитесь на обследование! Выпадение волос сигнализирует о проблемах с щитовидной железой, изменении гормонального фона, недостатке витаминов и минералов, сильном стрессе.
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Метки: интересно тесты здоровье факты фото
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