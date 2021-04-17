Первым делом подойдите к зеркалу и внимательно посмотрите в глаза. Не ради самолюбования, хотя сделать себе комплимент для поднятия настроения не помешает. Обратите внимание, есть ли краснота: лопнувшие сосуды могут сигнализировать о давлении или усталости. Аллергии, простуды, синдром сухого глаза (особенно актуально для тех, кто носит линзы) или герпес - обо всех этих заболеваниях говорят красные белки. Желтый же цвет белков предупреждает о проблемах с печенью. Помните, что для глаз вредно еще и чрезмерное воздействие ультрафиолета, носите солнцезащитные очки. Если краснота или желтизна не уходят в течение нескольких дней после домашнего осмотра, стоит обратиться к врачу!