А потом вспоминаешь, что ты — шестиглазый песочный паук, и для вашего вида это нормально. И нет у тебя никакой сигареты, да и балкона тоже нет, как и самого дома.

Название он своё целиком и полностью оправдывает. Во-первых, потому что у него шесть глаз

(удивительно!), в то время как у большинства родичей их восемь. Во-вторых, потому что он песочного цвета и живёт в песке (удивительно!). Причём цвет тушки зависит от цвета грунта в регионе обитания.