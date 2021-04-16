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Шестиглазый песочный паук: Может кушать 1 раз в полгода, а токсин растворяет жертву за минуту

Шестиглазый песочный паук: Может кушать 1 раз в полгода, а токсин растворяет жертву за минуту (8 фото + 1 гиф)

Автор:
16 апреля 2021 20:19
Метки: интересно   пауки   факты   
518
9

Представь: приходишь ты домой весь такой уставший. К тебе подходит любимая, пытается тебя приласкать, притереться. И вот, когда дело подходит к тому самому моменту, ты замечаешь, что всё её тело покрыто волосами, да так густо, что там аж комки песка застряли! Ты с отвращением отстраняешь её и выходишь на балкон покурить и подумать: как же тебя угораздило ужиться с такой?

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Метки: интересно   пауки   факты   
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Караганда 2 часа назад
это пост про инет.знакомства-всё верно.
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Vovan Час назад
Я очень люблю лето, но мне лучше зимой
ПОТОМУ ЧТО ЗИМОЙ НЕТУ ПАУКОВ!!!!
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Bill 2 часа назад
"противоядия так и не придумали"... интересно, интересно. Так а где этих паучков можно встретить? Ну, знаете, чтоб случайно не наступить.
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