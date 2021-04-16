Представь: приходишь ты домой весь такой уставший. К тебе подходит любимая, пытается тебя приласкать, притереться. И вот, когда дело подходит к тому самому моменту, ты замечаешь, что всё её тело покрыто волосами, да так густо, что там аж комки песка застряли! Ты с отвращением отстраняешь её и выходишь на балкон покурить и подумать: как же тебя угораздило ужиться с такой?
А потом вспоминаешь, что ты — шестиглазый песочный паук, и для вашего вида это нормально. И нет у тебя никакой сигареты, да и балкона тоже нет, как и самого дома.
Название он своё целиком и полностью оправдывает. Во-первых, потому что у него шесть глаз
(удивительно!), в то время как у большинства родичей их восемь. Во-вторых, потому что он песочного цвета и живёт в песке (удивительно!). Причём цвет тушки зависит от цвета грунта в регионе обитания.
Наш друг обитает в Африканских пустынях. Но его родственнички из семейства Sicariidae умудрились доползти аж до Америки! За такой разорванный ареал скажем спасибо движению тектонических плит: скорее всего, животинка сформировалась ещё во времена единого суперконтинента под названием Гондвана. Но 100 миллионов лет назад ареал развалился на 4 континента (Африку, Австралию, Америку и Антарктиду).
По месту обитания назвать бы его кораблём пустыни, но по размерам он даже на катамаран не тянет: тельце паука всего от 1.5 до 5 сантиметров. Но размеры — не главное. Паукан резво охотится на жуков, сверчков и даже скорпионов!
Всё благодаря охотничьей стратегии. Пока одни восьминогие плетут сети, другие — берут силой, наш герой прокачал невидимость и доводит жертву до состояния «смэрть» ядовитым укусом из засады. Засада, кстати, абсолютно импровизированная — это не паутина или нора — его убежищем служит вся пустыня! Паук сливается с местным ландшафтом всего за пару секунд, бодренько закапывая себя в песок по самые глазки.
Смешаться с окружающей средой помогает и повышенная волосатость, о которой мы говорили в начале. В ворсинках на лапках и брюшке застревает куча песка, что добавляет шестиглазому + 100 к скрытности. А потом приходится ждать. Долго ждать, порой, по полгода! А что вы хотели? Пустыни буйством жизни не отличаются.
Это приводит к двум вещам: во-первых, паукан полжизни проводит в полу спящем состоянии, чтобы не тратить свой аккумулятор жизненной энергии попусту. Благодаря полуголодной диете членистоногий живёт до 15 лет, что в 5 раз дольше среднестатистического паука!
Во-вторых, наш герой забацал термоядерный яд, чтобы завалить жертву с первого раза. Его токсин превращает потенциальную еду в готовый обед всего за несколько секунд. Секрет не только в концентрации отравы, но и в составе: входящие в него белки разрушают стенки кровеносных сосудов, а организм жертвы молниеносно превращается в супчик.
Даже человека он укокошит играючи, а ведь противоядия так и не придумали! На наше счастье, за всю историю наблюдений известно лишь о двух смертях, потому как животина — глубокий интроверт и встречи с лысыми обезьянами избегает. В компании он желает быть только с себе подобными, и то лишь в период размножения.
Исполнив супружеский долг, мужик спешно покидает свою голодную партнёршу, чтобы не стать её обедом. Самка откладывает яйца, вплетая их в мешок из паутины с вкраплениями песка. Бережно закопав хабар из деток, мать-одиночка бросает их на произвол судьбы и уходит в пески. Детишки развиваются долго, но на свет появляются уже боеспособными ассасинами, готовыми тиранить и без того немногочисленную живность пустыни.
Засадная тактика, мощнейший яд и способность не есть почти год позволяют пауку быть одним из самых успешных хищников современности. Но асоциальность, отсутствие постоянного партнёра и токсичность препятствуют его личностному росту и погубят каждого, кто встанет на этот путь. И речь не только о пауках.
Источник:
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ПОТОМУ ЧТО ЗИМОЙ НЕТУ ПАУКОВ!!!!