FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3825 постов • 942 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место

24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место (25 фото)

Автор:
12 апреля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   истории в картинках   неожиданно   познавательно   странные вещи   трудно поверить   удивительно   факты   
2527
25
Мы живем в удивительном мире, полном чудес, и сейчас вы в этом еще раз убедитесь!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересно   истории в картинках   неожиданно   познавательно   странные вещи   трудно поверить   удивительно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
rutt 55 минут назад
17 человек стрескали, а вы говорите без пищи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 19 минут назад
Но потом его поразила неизвестная болезнь, после которой его то и дело охватывали приступы неконтролируемой ярости и жестокости.
==================================================================
Это стопроцентно? Что за болезнь мы не знаем,но она была......
Может Калигула озверел от чего-то другого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
507
Лимонадный Джо 51 минуту назад
А вот мужику-донору большой респект! Не каждый сможет так поступить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−1
9k
Бабудай-Ага Час назад
При каких раскладах в Трафальгарской битве участвовали французы? Там же нагличане с испанцами рубились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Юрий Бабудай-Ага 51 минуту назад
Вообще то война изначально была французско-английская. А потом уже испанцы подключились, в качестве союзника Франции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бабудай-Ага Юрий 46 минут назад
От оно че, мерси, буду знать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Великие женщины-изобретательницы и их изобретения Великие женщины-изобретательницы и их изобретения Факты из жизни, которые вас поразят! Факты из жизни, которые вас поразят! Все, что вам нужно знать об американской армии Все, что вам нужно знать об американской армии 10 неожиданных фактов о клоунах 10 неожиданных фактов о клоунах 40 удивительных фактов о продуктах 40 удивительных фактов о продуктах
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

292797



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скончался муж Елизаветы II принц Филипп
1
290
Скончался муж Елизаветы II принц Филипп
20+ интересных отельных придумок, которые удивили постояльцев
5
13
20+ интересных отельных придумок, которые удивили постояльцев
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Маврикиевна и Никитична. Зачем два мужика в старух переодевались
0
6
Маврикиевна и Никитична. Зачем два мужика в старух переодевались
Мужчина украсил авто разными фигурками
0
33
Мужчина украсил авто разными фигурками
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Тщательно готовьтесь к интервью с работодателем!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#СССР#факты#люди#прикол#Фотографии.#сша#забавно#открытие#смешные картинки
#Юмор#фото#картинки#кино#приколы#животные#сарказм.#космос#смешно#на различный вкус
#история#Россия#комментарии#фотографии#прикольные#наука#мемы.#новости#смешные#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться