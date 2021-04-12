В 13 лет Джеймсу Харрисону сделали сложную операцию, в ходе которой ему перелили 13 литров крови. После этого онпоклялся себе стать донором, как только достигнет совершеннолетия. Очень скоро выяснилось: в крови Харрисона присутствуют редкие антитела, позволяющие спасать младенцев от инфекций, с которыми их организм не мог справиться. Узнав это, Харрисон стал сдавать кровь так часто, как толькомог. Он еженедельно сдавал кровь на протяжении 60 лет и спас 2,4 миллиона младенцев. На фото - Харрисон вовремя последней сдачи крови рядом с матерью спасенной им девочки.