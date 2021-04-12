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Мы живем в удивительном мире, полном чудес, и сейчас вы в этом еще раз убедитесь!
Сверху - фотография парадной лестницы "Титаника", тщательно воспроизведенной в одноименном фильме. Снизу - фото этой лестницы сейчас
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В 1972 году в Андах потерпел крушение самолет с 45 пассажирами. При крушении выжили 33 человека. Их искали 72 дня, за это время в живых остались 16 - они сумели продержаться, несмотря на мороз, отсутствие пищи и надежного укрытия
Облака на Марсе, снятые марсоходом Curiosity
Clouds in the sky, gently passing overhead.— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 20, 2021
On Mars, Friday, March 19, 2021. pic.twitter.com/jJpemPefIV
На фотографиях марсоход Curiosity кажется маленьким - однако на самом деле он выглядит вот так
Роберт Смолз за 32 года превратился из раба в конгрессмена
Роберт Смоллз родился работм. Во время Гражданской войны он освободил себя и своих товарищей, угнав к северянам канонерку, на которой служил рулевым. Он воевал в армии Севера, дослужившись до капитана канонерки, а после войны стал политиком, членом Конгресса и уважаемым бизнесменом.
У сов на перьях нет смазки, вотличие от остальных птиц. Это позволяет им летать бесшумно, но из-за этого их перья не отталкивают влагу и быстро намокают, поэтому совы не летают в дождь
Американский крейсер "Джонстон", затопленный во время Второй мировой, был недавно обнаружен на глубине 6400 метров у берегов Филиппин. Это самый глубоководный затонувший корабль в мире
Капитан "Джонстона" Эрнст Эванс в 1944 году отвлекал на себя внимание неприятеля, позволив совершить высадку армии на острова. За храдрость он посмертно награжден Медалью почета, став первым индейцем, получившим эту награду
От "Истории игрушек" до "Истории игрушек - 4" качество антимации во франшизе разительно изменилось
Магнолии - одни из древнейших деревьев, они существуют более 60 миллионов лет. Их опыляют жуки, поскольку, когда они появились, на планете еще не было ни пчел, ни бабочек
Последний на планете самец белого носорога по кличке Судан умер в 2018 году. Сейчас на Земле осталось лишь две особи этого вида, но они обе - самки, и когда они умрут, вид перестанет существовать
Ха'а Киулана - королева серфинга, дочь серфера Брайана Киуланы и внучка серфера Баффало Киуланы, гавайской легенды. Вот так она тренируется задерживать дыхание в больших волнах
Это орел-гарпия - один из самых сильных крылатых хищников на планете. Его когти по силе сравнимы с медвежьими, он может срывать ими ленивцев с деревьев и поднимать в небо молодых оленей
Так выглядит фотопортрет рядового армии Севера во время гражданской войны США, сделанный 162 года назад, реставрированный мастером фотореставрации Адамом Кэнноном
Джеймс Харрисон - донор-чемпион
В 13 лет Джеймсу Харрисону сделали сложную операцию, в ходе которой ему перелили 13 литров крови. После этого онпоклялся себе стать донором, как только достигнет совершеннолетия. Очень скоро выяснилось: в крови Харрисона присутствуют редкие антитела, позволяющие спасать младенцев от инфекций, с которыми их организм не мог справиться. Узнав это, Харрисон стал сдавать кровь так часто, как толькомог. Он еженедельно сдавал кровь на протяжении 60 лет и спас 2,4 миллиона младенцев. На фото - Харрисон вовремя последней сдачи крови рядом с матерью спасенной им девочки.
Эта гусеница отпугивает хищников двумя рядами белых точек между глаз, которые выглядят как крупные зубы
Калигула стал жестоким из-за болезни
Римский император Калигула в первые полгода своего правления славился доброжелательностью и мягким нравом. Но потом его поразила неизвестная болезнь, после которой его то и дело охватывали приступы неконтролируемой ярости и жестокости. Это его и погубило: не выдержав зверств правителя, граждане Рима убили его.
Флаг одного из испанских кораблей, участвовавших в Трафальгарской битве на стороне Франции
Недавно начавшееся извержение вулкана Гелдингадалир в Исландии может продлиться несколько лет, утверждают ученые
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это стопроцентно? Что за болезнь мы не знаем,но она была......
Может Калигула озверел от чего-то другого?