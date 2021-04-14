Как резиновые игрушки помогли ученым изучить Мировой океан

В коробках лежали десятки пакетов с игрушками для игр в ванной. И каждый из них был стандартным: в нем был бобер красного цвета, лягушка, желтая уточка и синяя черепашка. Как и большинство упаковок детских игрушек, пакет был сверху запаян картоном: в общем, все было готово, чтобы попасть на рынок. Однако попасть туда черепашкам так и не удалось (по крайней мере в том виде, как планировал производитель) ― все оказалось на океанских просторах. Всего несколько дней потребовалось, чтобы морская вода растворила клей и картон, освободив этих маленьких водоплавающих из плена пакета. И вот тысячи небольших игрушек, предназначенных для водных игр, по воле стихии оказались включенными в бесконечно долгую игру в воде ― путешествие по океанским течениям.