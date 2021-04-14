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Как резиновые игрушки помогли ученым изучить Мировой океан

Как резиновые игрушки помогли ученым изучить Мировой океан (6 фото)

Автор:
14 апреля 2021 09:19
Сообщество : Наука
Метки: интересно   мировой океан   наука   резиновые игрушки   уточки   факты   фото   
216
6
Иногда в загрязнении морей можно найти пользу: тысячи игрушек, свалившихся с корабля в 1990-х годах, помогли специалистам в изучении течений Мирового океана.
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Метки: интересно   мировой океан   наука   резиновые игрушки   уточки   факты   фото   
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4  комментария
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4k
insaider Час назад
Опять Evergreen,исследование это им позволило совершить,а потом Суэцкий канал случайно перегородили. Бывают же совпадения!
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495
Шурман 9 минут назад
Недавно рыбачу с берега , заброс примерно 120 метров и вот тебе поклевка :) а не хрена , на всех 3х крючках пакетики и одна маска , исследователи хреновы . Своего сибарса я дождался
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Комментарий удален
−1
13k
Corvus Corax Час назад
"потеря контейнеров это норма при транспортировке. Согласно исследованиям, каждый год на морском дне оказывается больше тысячи этих металлических емкостей."

Просто доставка заказанных товаров подводной цивилизации Пасифиды качественно работает...
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