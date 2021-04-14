Как резиновые игрушки помогли ученым изучить Мировой океан

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Иногда в загрязнении морей можно найти пользу: тысячи игрушек, свалившихся с корабля в 1990-х годах, помогли специалистам в изучении течений Мирового океана.
До этого эксперты отправляли бутылки в море, тысячи за один раз, и практически безрезультатно. Но случайно потерянные игрушки несколько лет исправно служили науке.
Начало утиного плавания
В январе 1992 года один из грузовых лайнеров компании Evergreen Ever Laurel вышел из Гонконга в Вашингтон. Эта организация уже более полувека занимается грузоперевозками: она доставляет товары по морю в разные страны. Из Гонконга в Штаты на борту корабля везли миллионы различных товаров, и среди них были детские игрушки для ванны. Но 10 января судно попало в шторм, который был настолько сильным, что две колонны контейнеров, сложенных друг на друга, попросту рухнули в море. Достоверно известно, что один контейнер лопнул, и в нем были тысячи картонных коробок.
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В коробках лежали десятки пакетов с игрушками для игр в ванной. И каждый из них был стандартным: в нем был бобер красного цвета, лягушка, желтая уточка и синяя черепашка. Как и большинство упаковок детских игрушек, пакет был сверху запаян картоном: в общем, все было готово, чтобы попасть на рынок. Однако попасть туда черепашкам так и не удалось (по крайней мере в том виде, как планировал производитель) ― все оказалось на океанских просторах. Всего несколько дней потребовалось, чтобы морская вода растворила клей и картон, освободив этих маленьких водоплавающих из плена пакета. И вот тысячи небольших игрушек, предназначенных для водных игр, по воле стихии оказались включенными в бесконечно долгую игру в воде ― путешествие по океанским течениям.
Утки лучше бутылок
Судно потеряло контейнеры в Тихом океане примерно в 1500 километрах от японского острова Хоккайдо. В компании Evergreen Ever Laurel очень быстро оценили ущерб: в океане оказалось 29 тысяч игрушек. И этой потерей сразу же заинтересовались океанографы из Сиэтла Джеймс Ингрэм (James Ingraham) и Кертис Эббесмейер (Curtis Ebbesmeyer), ведь в ней они увидели отличную возможность изучить Мировой океан.
Дело в том, что до этой потери ученые изучали океанские течения следующим образом (тоже не слишком экологичным): они выпускали в океан за раз около тысячи бутылок, и сосуды, как поплавки, отправлялись в свое бесконечное плавание. Однако этот эксперимент был не особо точный, ведь фактически из тысячи бутылок находили в среднем лишь 20 штук, а остальные 980 так и продолжали плавать где-то в море. Так что эти 29 тысяч поплавков с Evergreen Ever Laurel стали самыми узнаваемыми вещами, которые когда-либо вообще выпускали в океан. Ингрэм и Эббесмейер не стали упускать такую возможность.
Бесконечное путешествие, которое можно предсказать
Оставалось дело за малым: отследить за этими, как их прозвали, friendly floatees, или дружелюбными поплавками. Для этого ученые привлекли экспертов и любителей в разных уголках планеты и попросили следить за побережьем.
И вот спустя десять месяцев первые уточки «вышли» на берег Аляски: они преодолели 3200 километров по воде от начала своего плавания. Еще спустя несколько месяцев весь берег на востоке Аляскинского залива был усеян маленькими игрушками. Но это было только начало плавания.
И вот спустя десять месяцев первые уточки «вышли» на берег Аляски: они преодолели 3200 километров по воде от начала своего плавания. Еще спустя несколько месяцев весь берег на востоке Аляскинского залива был усеян маленькими игрушками. Но это было только начало плавания.
Еще несколько лет уточки, черепашки, лягушки и бобры оказывались на берегах повсюду: от Шотландии до островов Канады, а также у берегов Австралии, Японии, Гавайев. Изучая маршрут путешествия своих «помощников», океанографы разработали схему течений Мирового океана и предсказали, где и когда ждать следующую партию игрушек.
И вот прошло почти три десятилетия, но эти маленькие водоплавающие все еще наворачивают круги по океану. Иногда они прибиваются к берегу, и тогда становятся по-настоящему ценной находкой: цена на игрушку с борта Evergreen Ever Laurel может доходить до тысячи долларов. При этом до сих пор океанская соль не повредила их целостность.
Единственное, что бобры и утки теперь белые, а вот лягушки и черепахи все еще сохранили цвет. И эти медленные темпы изменений игрушек уже говорят о другом: пластиковое загрязнение практически не поддается разрушению. А это значит, что весь пластик, который сбрасывает человечество в океан, будет плавать по волнам столетия.
Между прочим, потеря контейнеров ― это норма при транспортировке. Согласно исследованиям, каждый год на морском дне оказывается больше тысячи этих металлических емкостей.
Между прочим, потеря контейнеров ― это норма при транспортировке. Согласно исследованиям, каждый год на морском дне оказывается больше тысячи этих металлических емкостей.
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