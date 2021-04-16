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МВД России пригрозило закрыть границы, если страны СНГ не заберут нелегальных мигрантов

МВД России пригрозило закрыть границы, если страны СНГ не заберут нелегальных мигрантов (4 фото)

Автор:
16 апреля 2021 15:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: выдворение   границы   коронавирус   мвд   мигранты   указ   
1656
4

Только по официальным данным, их более миллиона человек.

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Метки: выдворение   границы   коронавирус   мвд   мигранты   указ   
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34  комментария
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13k
Booka1a 2 часа назад
иными словами, ментам настолько лениво патрулировать улицы и проверять документы, что они просят нелегалов уехать самим...

пятерочка за смекалочку
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4k
Димыч 6 минут назад
Какие "более миллиона"?! В 2017-м только киргизов(по официальным данным) приехали 1 млн. 440 000 тысяч человек. В квартирах по несколько тысяч прописывают...
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6k
Сгусток позитива 15 минут назад
давно пора!
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2k
Frank Borman 17 минут назад
Последнее китайское предупреждение из Кремля: если не заберете взад своих нелегалов, мы завалим вас кредитами! Взвоете, сколько миллионов баксов потекут в вашу сторону!
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1k
Алексей Заг 22 минуты назад
Ага, так они и призвали. Эти гастеры домой везут много денег, с которых их страны и живут.
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2k
Mellivora Полчаса назад
МВД России пригрозило закрыть границы, если страны СНГ не заберут нелегальных мигрантов
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Как в анекдоте про грузинского Буратино "вах,баюс,баюс,баюс..."
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365
Nane First NameLast Полчаса назад
Ну так засучи рукава и начни выдворять. Исполняй свои служебные обязанности, ёпта. Привыкли только на других свою работу спихивать.
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2k
* You All 36 минут назад
путя не даст,экономике не выгодно ведь
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353
Алексей Попов 36 минут назад
Сразу видно -высокоинтеллектуальный чиновник от МВД. И это ещё жертвы ЕГЭ наверх не добрались :-)
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3k
Свирепый Бамбр 37 минут назад
Давно пора! А кого отловят после 15-го числа - на корм свиньям!
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14k
vikklu 37 минут назад
Очередной пердёж в лужу. Прям сплю и вижу, как " страны СНГ " бегают и собирают своих блудных сыновей и дочерей в родные пенаты. Сами бардак развели а потом громкие заявления делают.
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267k
Booharik 44 минуты назад
Ну, ЁМАЁ!!! Раздать/продать охотникам лицензии на отстрел (грачей) нелегалов и правопорядок будет поддерживаться некоторое время, до распространения следующей серии лицензий на отстрел нелегалов.
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6k
B0n 45 минут назад
На редкость популярное решение. Только не миллион, а гораздо больше.
Проблема ещё в том, что в исполнительных структурах они тоже сидят, вплоть до налоговой. Он ни слова не понимает и посылает на телефон, "э тама звони телефонама стоит". Он в погонах, в форме! Их "казачки" даже в УФМС посты занимают. В поликлинику начинаешь записываться - одни фаятгули и артемоны-оглы.
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3k
Петрович 47 минут назад
А говно выгребать будут "гвардейцы кардинала"? Нуачо, норм, натянут на себя свои пластмасски, метлу в руки и вперёд, от забора до обеда.
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521
Алксандр Шевченко 53 минуты назад
Чет как то маловато, х 10 и будет реальнее
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−25
Andrey Yermakov Час назад
начните с армян в Краснодарском и Ставропольском крае,а то потом там второй арцах будет...
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2k
mtonaka Andrey Yermakov Час назад
Они граждане России!
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6k
Pillin Alex mtonaka 48 минут назад
Ара, ну как тебя не узнать!
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3k
Юра Гагарин mtonaka 47 минут назад
отобрать нах паспорта купленные
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5k
SuperTroll Час назад
Баул, вокзал, аул.
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7k
Кенвуд Час назад
Всех приезжих нужно разделить на людей и зверей. Людям разрешить проживание в России, зверей сраной метлой вымести. А так как все кавказцы, мусульмане, азерботы и т.д. и т.п. - это зверье, то всех за борт. Нам Русским, такие сожители нах не нужны
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58k
Опиум для народа Кенвуд 47 минут назад
Через полмесяца не забудь ленту нацепить и тост п"здануть как вы "победили" нацизм.)))
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147
olegga Час назад
МВД не в курсе, что граница и так закрыта под предлогом пандемии? :)
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−6
Винтовка рождает власть Час назад
ЦСКА
Наследство в баре пропиваю. 19 год как
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201k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ага!
Сейчас ломанутся.... по домам.
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