Только по официальным данным, их более миллиона человек.
Министерство внутренних дел России потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые находятся в стране нелегально.
Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на Межпарламентской ассамблее стран СНГ заявил, что в противном случае Москва примет жесткие меры, вплоть до закрытия границ.
«Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», - заявил Горовой.
Согласно статистике МВД, в настоящий момент в России на нелегальной основе "трудятся" более 332 тысячи мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч - из Таджикистана, 152 тысячи - с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана.
Однако пока в МВД решили применить "мягкую силу". Горовой обратился к представителям стран Содружества и попросил, чтобы эти государства посредством СМИ и блогеров сагитировали нелегалов вернуться домой.
Указ, на который ссылался высокопоставленный силовик, был подписан Владимиром Путиным в середине декабря. Согласно документу, сроки проживания мигрантов в России в связи с пандемией коронавируса были продлены до 15 июня 2021 года.
Источник:
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пятерочка за смекалочку
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Как в анекдоте про грузинского Буратино "вах,баюс,баюс,баюс..."
Проблема ещё в том, что в исполнительных структурах они тоже сидят, вплоть до налоговой. Он ни слова не понимает и посылает на телефон, "э тама звони телефонама стоит". Он в погонах, в форме! Их "казачки" даже в УФМС посты занимают. В поликлинику начинаешь записываться - одни фаятгули и артемоны-оглы.
Наследство в баре пропиваю. 19 год как
Сейчас ломанутся.... по домам.