Министерство внутренних дел России потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые находятся в стране нелегально.





Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на Межпарламентской ассамблее стран СНГ заявил, что в противном случае Москва примет жесткие меры, вплоть до закрытия границ.





«Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», - заявил Горовой.