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Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов

Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов

Автор:
11 апреля 2023 15:38
Сообщество : Жить в России
Метки: александр бастрыкин   вадим коженв   мвд   мигранты   налоги   председатель   преступления   следственный комитет   
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Он считает, что сумма должна быть весомой - это смотивирует работодателей нанимать россиян.

Александр Бастрыкин полагает, что вопрос с иностранной рабочей силой нужно решать через увеличение налогов. И замещать мигрантов россиянами. Примерная схема: нанимаешь российских граждан - платишь меньше налогов, берёшь на работу мигрантов - платишь больше. Точная сумма пока неизвестна.

На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы.

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Он отметил, что это необходимо для снижения социальной напряжённости. Также нужно привлекать российских граждан и к вахтовой работе - предлагая переезд из экономически депрессивных регионов. При этом обеспечить достойной зарплатой и социально-трудовыми гарантиями.

Отдельно подчеркнул важность контроля за трудовыми мигрантами:

Как уже мной ранее отмечалось, следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, данные о которой, помимо прочих, отражать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации.

Ранее Александр Бастрыкин высказался и о преступности среди мигрантов. По его мнению:

Большинство преступлений совершаются мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода, которые в основной своей массе не имеют профессионального образования, зачастую практически не владеют русским языком.

Как правило, это драки, кражи, покушения на жизнь и половую неприкосновенность. Экономических преступлений практически нет.

Согласно данным МВД, в 2022 году мигранты совершили 40,2 тыс. преступлений разной степени тяжести. На 10,3% больше, чем в 2021 году.

Это очень много, — заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. — На данный момент в колониях находятся 26 тыс. иностранцев.

Источник:

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Метки: александр бастрыкин   вадим коженв   мвд   мигранты   налоги   председатель   преступления   следственный комитет   
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22  комментария
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5k
alex Час назад
Всех мигрантов домой
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30k
koleos72 3 минуты назад
В японии давно так сделали. Там неохотно берут мигрантов
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1k
Seryi_spb 15 минут назад
Трудовой мигрант, русским не владеет, в драке участвовал.
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8k
Борис Карабанов 16 минут назад
А Роскомтруд и ФНС предложили полностью реорганизовать следственную работу с подозреваемыми в уголовных преступлениях? Чудеса в решете!
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10k
Бритва Полчаса назад
а, что, если не пускать мигрантов без среднего образования?
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19k
Дмитрий К. Полчаса назад
Давно уже надо порядок в этой сфере наводить.
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
А как же? Этот налог будет включен в себестоимость товаров и услуг. Который и оплатят все граждане РФ.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
еще нужно ввести налог на сдаваемое им жилье, причем подушный.
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7k
Николай 41 минуту назад
Так делать категорически нельзя... для начала, можно только для мигрантов увеличить налог, но не для граждан понизить одновременно... этот способ в виде уменьшения для граждан это уже после когда 60 % мест будет замещено, иначе можно навернуться конгда ни того ни другого не будет, за отсутствием просто необходимого кол-ва
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2k
andy 43 минуты назад
товарищ начальник скрупулезно изучил вопрос....
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11k
Артем 53 минуты назад
А где он интересно собрался взять столько Россиян на те работы, которые выполняют мигранты? А это обычно низкооплачиваемые работы и я чет среди молодежи не вижу желания после института идти и мести улицы, крутить лаваши и роллы, работать на стройках. Может для контроля мигрантов нужно брать со всех отпечатки пальцев, образцы ДНК, ввести жесточайшей контроль перемещения и в случае ЛЮБЫХ правонарушений выписывать волчий билет?
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29k
Ego sum qui sum Час назад
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