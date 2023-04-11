Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов

Как правило, это драки, кражи, покушения на жизнь и половую неприкосновенность. Экономических преступлений практически нет.

Согласно данным МВД, в 2022 году мигранты совершили 40,2 тыс. преступлений разной степени тяжести. На 10,3% больше, чем в 2021 году.