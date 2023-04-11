Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов

Он считает, что сумма должна быть весомой - это смотивирует работодателей нанимать россиян.
Александр Бастрыкин полагает, что вопрос с иностранной рабочей силой нужно решать через увеличение налогов. И замещать мигрантов россиянами. Примерная схема: нанимаешь российских граждан - платишь меньше налогов, берёшь на работу мигрантов - платишь больше. Точная сумма пока неизвестна.
На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы.
Он отметил, что это необходимо для снижения социальной напряжённости. Также нужно привлекать российских граждан и к вахтовой работе - предлагая переезд из экономически депрессивных регионов. При этом обеспечить достойной зарплатой и социально-трудовыми гарантиями.
Отдельно подчеркнул важность контроля за трудовыми мигрантами:
Как уже мной ранее отмечалось, следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, данные о которой, помимо прочих, отражать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации.
Ранее Александр Бастрыкин высказался и о преступности среди мигрантов. По его мнению:
Большинство преступлений совершаются мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода, которые в основной своей массе не имеют профессионального образования, зачастую практически не владеют русским языком.
Как правило, это драки, кражи, покушения на жизнь и половую неприкосновенность. Экономических преступлений практически нет.
Согласно данным МВД, в 2022 году мигранты совершили 40,2 тыс. преступлений разной степени тяжести. На 10,3% больше, чем в 2021 году.
Это очень много, — заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. — На данный момент в колониях находятся 26 тыс. иностранцев.
Источник:
- В Дании решили ограничить процент мигрантов в жилых районах на ближайшие 10 лет
- Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу
- Фискальные выдумщики. Часть первая: самые дикие налоги
- МВД России пригрозило закрыть границы, если страны СНГ не заберут нелегальных мигрантов
- Мигранты животного мира
Думаю, что поработать в большом городе найдутся многие желающие из нашей страны. Но они будут людьми нашей культуры, имеющими начальное образование. А не дикари из родо-племенного общества Средней Азии, которые всегда останутся здесь дикарями. Они не стремятся к ассимиляции, живут своим укладом создавая параллельные сообщества привычного им мира.
Нахер они не нужны со своими ножами, наркотиками и другой религией.