Почти тысяча мигрантов заселила вокзал российского города

Граждане стран Средней Азии стекаются в Самарскую область сотнями: они добираются до райцентра Кинель и оседают на тамошней железнодорожной станции.
Число обосновавшихся на вокзале товарищей растет с каждым днем: пару назад их было 400 человек, теперь уже за 900. В Кинель добираются мигранты Москвы и Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежской, Московской, Ростовской, Тульской, Тверской, Рязанской областей, а также из Республики Мордовия.
Все они надеются попасть в скором времени на родину, границы с которой закрыты по причине пандемии коронавируса. Оставшиеся без работы и средств к существованию граждане бывших республик СССР ждут тут поезда, который через все кордоны отвезет их наконец-то домой.
Еще в мае на участок российско-казахстанскую границы в Самарскую область стали прибывать мигранты, поверившие информации в соцсетях о том, что через Казахстан их пропустят домой. Тогда в районе села Большая Черниговка даже разбили палаточный городок на тысячу человек, которых обеспечивали водой и питанием. И действительно, потом организовали вывоз узбекских гражданам на родину - через территорию Казахстана.
А в начале августа в Самарской области мигранты штурмовали границу
Сотни людей пытались перейти границу с Казахстаном, атакуя пограничников камнями.
Ситуация повторилась еще несколько раз летом: в июне 350 граждан Узбекистана переправили через границу с Казахстаном, откуда специальными автобусами вывезли на родину.
В июле и августе на станцию Кинель подогнали три пассажирских состава Железных дорог Узбекистана и вывезли полторы тысячи человек, еще тысячу забрали в начале августа.
В июле и августе на станцию Кинель подогнали три пассажирских состава Железных дорог Узбекистана и вывезли полторы тысячи человек, еще тысячу забрали в начале августа.
И вот вокзал города Кинель снова оккупирован сотнями мечтающих выбраться на родину людей. Рассказывают, что свои же сограждане обещали многим из них организовать посадку на поезд, за что брали приличные суммы, до 20 000 рублей, довозили до Самарской области - и просто тут оставляли.
Те, у кого была возможность, поставили на платформе палатки.
Кто-то просто накрывается полиэтиленом.
Многие плохо говорят по-русски, но люди сумели самоорганизоваться, и выделить "старших" для общения с властями. Узбекская диаспора помогает им с питанием.
Кто-то пустил слух, что 17 августа отсюда пойдет поезд в Ташкент, поэтому сотни узбеков и приехали на станцию.
Люди сидят тут без денег, обустраиваются как могут в здании вокзала и снаружи и ждут поезда. Наземные границы между Россией, Казахстаном и Узбекистаном закрыты, и «РЖД» никаких поездов на Ташкент пока не обещает.
Билет на самолет стоит от 26 тысяч рублей - и это большинству уже не по карману, летят в ближайшее время человек 40, не больше. Еще несколько человек приняли предложение и устроились на работу тут же, в Самарской области.
Глава региональной общественной организации "Узбекский национальный культурный центр "Алишер Навои" Исраил Нурматов рассказал , что граждане Узбекистана прибывают на станцию Кинель уже вторую неделю:
"Сначала там было тридцать человек, потом пятьдесят. Вчера собралось 600 мигрантов, а сегодня уже 900. Среди них есть беременные женщины, дети и инвалиды. Люди живут прямо на железнодорожном перроне в антисанитарных условиях: в туалет очередь, помыться негде, продукты покупают на соседнем рынке, спят на улице".
"Сначала там было тридцать человек, потом пятьдесят. Вчера собралось 600 мигрантов, а сегодня уже 900. Среди них есть беременные женщины, дети и инвалиды. Люди живут прямо на железнодорожном перроне в антисанитарных условиях: в туалет очередь, помыться негде, продукты покупают на соседнем рынке, спят на улице".
Представители железной дороги отметили, что поскольку трудовые мигранты расположились на платформе с целью временного проживания по собственной инициативе, им пока не препятствуют, но и условий создавать не собираются. На ближайшие дни пассажирские поезда по направлению Кинель — Ташкент не запланированы.
По словам Нурматова, Генеральное консульство Республики Узбекистан в курсе ситуации, и вчера вокзал посетили сотрудники полиции и администрации Кинеля. Но информации о том, когд и будет ли вообще организован поезд в Узбекистан, пока нет.
И сколько еще трудовых мигрантов хотели бы покинуть Россию, но им не дают такой возможности?
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И нет проблемы и польза казне.
для обслуживания трубы (ну с чего кормятся власти РФ)
и текущих россиян много! как говорил Гбелес 2 миллиона хватит!
а тут еще из бывыших союзных республик едут...
под нож их!!!!!
а теперь это мерзкие мигранты!!!! дустом их травите!!!!!!
Нигредо, ты все еще выкабениваешься, платный?
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Хохлоскот - ты здесь на заработках что ли?
Тут у тебя коллег нет.