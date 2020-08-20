Почти тысяча мигрантов заселила вокзал российского города

Еще в мае на участок российско-казахстанскую границы в Самарскую область стали прибывать мигранты, поверившие информации в соцсетях о том, что через Казахстан их пропустят домой. Тогда в районе села Большая Черниговка даже разбили палаточный городок на тысячу человек, которых обеспечивали водой и питанием. И действительно, потом организовали вывоз узбекских гражданам на родину - через территорию Казахстана.