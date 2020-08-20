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Почти тысяча мигрантов заселила вокзал российского города

Почти тысяча мигрантов заселила вокзал российского города (18 фото + 4 видео)

Автор:
20 августа 2020 20:54
Сообщество : Пандемия
Метки: Кинель   вокзал   граница   коронавирус   мигранты   поезд   узбекистан   
2459
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4
Граждане стран Средней Азии стекаются в Самарскую область сотнями: они добираются до райцентра Кинель и оседают на тамошней железнодорожной станции.

Источник:

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Метки: Кинель   вокзал   граница   коронавирус   мигранты   поезд   узбекистан   
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39  комментариев
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101
Nane First NameLast 2 часа назад
А где фотка с казаном и пловом - молодцы! Не хотят ролтон есть.
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10k
Анатолий Соколов Nane First NameLast Час назад
звучит может и глупо, но по факту сварить казан риса выходит дешевле, чем купить пачек лапши быстрого приготовления такого же объёма ...
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198
Krestyz 11 минут назад
передаю им песню дорожную группы Ленинград
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3k
Julia 14 минут назад
Бедные люди! А есть же там и с детьми.
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2k
Zamkadysh (точка)Net 16 минут назад
Лучше, как в х/ф "На Дерибасовской хорошая погода...." на органы продать. как там было?
- Так уже сделано Артист!
- Одна нога Казаряна тут, другая в Чикаго. А голова ваще в Филадельфии! ...
И нет проблемы и польза казне.
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4k
Bhaal 18 минут назад
Скатертью дорога
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234
im240 Полчаса назад
а где послы этих чуркистанов? почему они не занимаются своими гражданами?
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149
Алексей 49 минут назад
Так вот где все строители. А народ их ищет, чтобы дома и дачи достроить.
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4k
KonstantinK Час назад
Ещё в тех краях течёт река- Большой Кинель, я в ней купался в детстве.
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4k
KonstantinK Час назад
И писать надо в Кинеле, ударение на последнюю е
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9k
Taximaxi Час назад
В цистерне,в которой мы ехали,оказался цемент. Случайно.
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−19
VladmirK1979 Час назад
Знаете в чем прикол?
для обслуживания трубы (ну с чего кормятся власти РФ)
и текущих россиян много! как говорил Гбелес 2 миллиона хватит!
а тут еще из бывыших союзных республик едут...
под нож их!!!!!
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9k
Денис Трубочкин Час назад
Наконец-то они избавились от ненавистных русских оккупантов! Теперь вот благоденствуют!
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16k
turyst 2 часа назад
Почти тысяча мигрантов заселила вокзал российского города
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4k
Вася 2 часа назад
В СССР такого бардака не было
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28k
Азат Баширов 2 часа назад
Да уж, ещё год назад многие из них правдами и неправдами, прибыли в Россию, и теперь все наоборот
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−19
VladmirK1979 2 часа назад
ранее это были жители нашей страны Советского Союза
а теперь это мерзкие мигранты!!!! дустом их травите!!!!!!
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4k
Bhaal VladmirK1979 13 минут назад
Уже целые поколения выросли в ненависти и к союзу и к России. Сейчас там герои басмачи. Плюс исламизация. Пусть у себя сидят и Коран штудируют.
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692
Шурман 2 часа назад
Этим фоткам 2 года это Киргизы . Я только что в Брюссель прилетел не было такого . Автор ты или судак по /// или я не знаю кто ты . Что вам они сделали ? плохо дворы убирают ? а что сами в руки не чего не взяли ? .
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5k
albedo Nane First NameLast 59 минут назад
Та то тебе дурачек платный фотку скинул.
Нигредо, ты все еще выкабениваешься, платный?
-------------------
Хохлоскот - ты здесь на заработках что ли?
Тут у тебя коллег нет.
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101
Nane First NameLast albedo 51 минуту назад
Что ты вырываешь из контекста? Или у вас мастар-класс дают, как нужно чмыритьь обычных пользователей? Фу, не пиши мне больше! Пшел вон!
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219
пенс Вит Вит 15 минут назад
Назовите приемлемую цену для Тулы.
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62k
Вит Вит пенс 8 минут назад
Товарищ платил 30к+проживание+питание.
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219
пенс Вит Вит 3 минуты назад
Простой разнорабочий требует 3000 в день , грубо 60000 в месяц и это для Тулы ?
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