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Правительство назначило новые выплаты. Кто их получит?

Правительство назначило новые выплаты. Кто их получит? (7 фото)

Автор:
20 февраля 2021 17:43
Сообщество : Жить в России
Метки: выплаты   заголовки   коронавирус   президент   сми   указ   часть россиян   
1705
7
СМИ пишут, что "часть россиян получит по 68 тысяч рублей".
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Источник:

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Метки: выплаты   заголовки   коронавирус   президент   сми   указ   часть россиян   
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8  комментариев
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4k
Пепелац 4 минуты назад
А должно быть, как обещали..
Ссылка coub.com
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2k
* You All 13 минут назад
так ладно,врачам понятно,а остальные из перичисленных пуст идут [мат],особо [мат] с дубинками
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10k
Иван Васильевич 46 минут назад
Да-да! Медикам, работавшим в режиме т.н. "пандемии" уже, видимо, выплатили обещанные надбавки! На очереди следующие обещания!


Ссылка www.youtube.com
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552
zeros68 Час назад
Кто крайний?
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Мошенники очень обрадовались данной новости.
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26k
АнтонПолднев 2 часа назад
Я не понял, а это какая-то уникальная ситуация для России? По моему в стране, где у полковника находится 9млрд наличными, и это не единичный случай, это нормально.
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0
Кот 1.0 2 часа назад
О, опять ментам и гвардейцам деньжат на бедность подкинули
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12k
Совранский Кот 1.0 2 часа назад
Да иди ты в дупу! Что за манера язвить на чужих проблемах?!
Сделай хоть что то полезного в этой жизни!
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