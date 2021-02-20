Правительство назначило новые выплаты. Кто их получит?

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СМИ пишут, что "часть россиян получит по 68 тысяч рублей".
Весь февраль вы могли видеть подобные заголовки СМИ про некую часть россиян, удостоенных новой выплаты (издания помельче не стесняясь писали "По 68 тысяч на каждого!"). Дело в том, что 1 февраля Путин подписал указ "О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан". Часть россиян, которой положены выплаты, невелика. Получат по 68 811 рублей врачи в погонах, служащие в Росгвардии, МВД, ФСИН и Государственной пожарной службы, которые работали с коронавирусными больными или перевозили коронавирусных больных и при этом заразились от них и переболели ковидом не раньше 1 марта 2021 года. Есть ещё одно ограничение - заболевание не должно было привести к инвалидности. Выплата единовременная.
Новость стали форсить накануне 23 февраля, вероятно, для того, чтобы мужики, увидев заголовок, подумали, что правительство решило сделать им подарок к празднику.
Новость стали форсить накануне 23 февраля, вероятно, для того, чтобы мужики, увидев заголовок, подумали, что правительство решило сделать им подарок к празднику.
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Не стоит думать, что эта выплата исключительно для росгвардейцев и ФСИНовцев. Указ от 1 февраля дополняет президентский указ от 6 мая 2020 года, где те же самые 68 811 назначены медицинским работникам, переболевшим коронавирусом, не получив при этом инвалидность. В случае утраты работоспособности, согласно тому указу, положены другие выплаты:
инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей;
инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей;
инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей.
инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей;
инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей;
инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей.
Назначить выплаты - это ещё полбеды, надо ещё их выплатить. Надбавки врачам, в том числе и военным врачам, назначенные в прошлом году, в ряде случаев выплатили только после долгих разбирательств.
Например, работникам нижегородского военного госпиталя за полгода задолжали 9 млн рублей. 17 декабря 2020 проблема была озвучена на пресс-конференции с Путиным. Только после этого Федеральная служба по труду и занятости устроила проверку и выявила нарушения. Наконец в январе медики получили выплаты.
Например, работникам нижегородского военного госпиталя за полгода задолжали 9 млн рублей. 17 декабря 2020 проблема была озвучена на пресс-конференции с Путиным. Только после этого Федеральная служба по труду и занятости устроила проверку и выявила нарушения. Наконец в январе медики получили выплаты.
Летом прошлого года выплатами и компенсациями обделили медиков МВД, лечивших коронавирусных больных, из Комсомольска-на-Амуре. А всё потому, что в постановлении о выплатах были указаны только медицинские организации, подведомственные органам местного самоуправления.
Эти комментарии как раз касаются страховой выплаты в размере 68 811 рублей, но не для военных медиков, а для обычных. Пользователи рассказали, что для получения выплаты надо преодолеть множество бюрократических преград.
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