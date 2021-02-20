Правительство назначило новые выплаты. Кто их получит?

Весь февраль вы могли видеть подобные заголовки СМИ про некую часть россиян, удостоенных новой выплаты (издания помельче не стесняясь писали "По 68 тысяч на каждого!"). Дело в том, что 1 февраля Путин подписал указ "О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан". Часть россиян, которой положены выплаты, невелика. Получат по 68 811 рублей врачи в погонах, служащие в Росгвардии, МВД, ФСИН и Государственной пожарной службы, которые работали с коронавирусными больными или перевозили коронавирусных больных и при этом заразились от них и переболели ковидом не раньше 1 марта 2021 года. Есть ещё одно ограничение - заболевание не должно было привести к инвалидности. Выплата единовременная.

Новость стали форсить накануне 23 февраля, вероятно, для того, чтобы мужики, увидев заголовок, подумали, что правительство решило сделать им подарок к празднику.