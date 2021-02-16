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Как выглядят знаменитые пары из сериалов спустя десятилетия

Как выглядят знаменитые пары из сериалов спустя десятилетия (23 фото)

Автор:
16 февраля 2021 09:31
Сообщество : Кино
Метки: актер   было стало   кино   роль   тогда и сейчас   фильм   фото   
2549
23
Мы взяли только завершённые сериалы, которые стартовали в девяностых и нулевых, чтобы изменения были нагляднее.
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Метки: актер   было стало   кино   роль   тогда и сейчас   фильм   фото   
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3  комментария
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7k
Maddy8 38 минут назад
В общем если мужик может держать себя в форме, не качок ,а просто не жирный, то вроде и с годами норм, а вот женщинам уже тяжелее.
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30k
Alex 6 минут назад
Да, Скалли уже не та.
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11k
Андрей Дядя Час назад
13. Анджела и Джордан

и Джаред Лето
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