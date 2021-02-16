Как выглядят знаменитые пары из сериалов спустя десятилетия

Мы взяли только завершённые сериалы, которые стартовали в девяностых и нулевых, чтобы изменения были нагляднее.
Взаимоотношения персонажей — это ядро любого успешного сериала, и особенно зрителям запоминаются романтические линии. Один из самых популярных и высоко оценённых сериалов за всю историю телевидения «Друзья» построен вокруг любовных перипетий главных героев, за чьи отношения мы переживаем больше, чем за свои.
1. Джим и Пэм, «Офис» (2005-2013)
Актёры: Джон Красински (41 год) и Дженна Фишер (46 лет).
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3. Тэд и Робин, «Как я встретил вашу маму» (2005-2014)
Актёры: Джош Рэднор (46 лет) и Коби Смолдерс (38 лет) .
4. Джей Ди и Эллиот, «Клиника» (2001-2010)
Актёры: Зак Брафф (45 лет) и Сара Чок (44 года).
5. Моника и Чендлер, «Друзья» (1994-2004)
Актёры: Кортни Кокс (56 лет) и Мэттью Перри (51 год).
6. Росс и Рейчел, «Друзья» (1994-2004)
Актёры: Дэвид Швиммер (54 года) и Дженнифер Энистон (52 года).
12. Малдер и Скалли, «Секретные материалы» (1993-2018)
Актёры: Дэвид Духовны (60 лет) и Джиллиан Андерсон (52 года).
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