Как изменились актёры и актрисы, снимающиеся со школьных лет

Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов.



Родиться в семье, приближенной к кинопроизводству, телевидению или другой профессии, связанной с медиа, почти всегда означает попасть на экраны ещё в раннем (или очень раннем) возрасте. Ну или можно обойти других малолетних кандидатов на кастинге в какой-нибудь мощный проект, типа «Гарри Поттера». Как бы ребёнок ни попадал в мир кино, его милое невинное личико не гарантирует ему долгую и успешную карьеру.

Однако есть и те, кто в кино с самого детства, и это стало делом всей их жизни и единственной профессией. Мы решили вспомнить о таких персонах и сравнить, как они выглядели в своих самых известных «детских» фильмах и одних из последних картин.

Важное условие подборки: актёры, которые прославились ещё несовершеннолетними, должны быть востребованными и будучи взрослыми. Тут только звёзды экрана, проверенные временем!

Натали Портман (39 лет) 0 Источник: Леон (1994) / Голос люкс (2018).



А впереди у Натали несколько фильмов в киновселенной Марвел, в частности «Тор: Любовь и гром» (2022).

Сирша Ронан (26 лет) 0 Источник: Искупление (2007) / Аммонит (2020).

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Нил Патрик Харрис (47 лет) 0 Источник: Доктор Дуги Хаузер (1989-1993) / Лемони Сникет: 33 несчастья (2017-2019).



Больше всего актёр известен по сериалу «Как я встретил вашу маму» (2005-2014) и фильму «Исчезнувшая» (2014).

Кристиан Бэйл (47 лет) 0 Источник: Империя солнца (1987) / Ford против Ferrari (2019).

Джозеф Гордон-Левитт (40 лет) 0 Источник: Присяжная (фотосессия во время съёмок, 1996) / Суд над чикагской семёркой (2020).

Джоди Фостер (58 лет) 0 Источник: Таксист (1976) / Мавританец (2021).

Райан Рейнольдс 0 Источник: Обыкновенное волшебство (1993) / Главный герой (2021).

Хлоя Грейс Морец (24 года) 0 Источник: 500 дней лета (2009) / Том и Джерри (2021).

Эмма Уотсон (30 лет) 0 Источник: Гарри Поттер и философский камень (2001) / Маленькие женщины (2019).

Томас Сэнгстер (30 лет) 0 Источник: Реальная любовь (2003) / Ход королевы (2020).

Итан Хоук (50 лет) 0 Источник: Исследователи (1985) / Тесла (2020).

Скарлетт Йоханссон (36 лет) 0 Источник: Норт (1994) / Кролик Джоджо (2019).

Джейк Джилленхол (40 лет) 0 Источник: Городские пижоны (1991) / Человек-паук: Вдали от дома (2019).

Кристен Стюарт (30 лет) 0 Источник: Комната страха (2002) / Самый счастливый сезон (2020).