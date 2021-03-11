Как изменились актёры и актрисы, снимающиеся со школьных лет

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Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов.
Родиться в семье, приближенной к кинопроизводству, телевидению или другой профессии, связанной с медиа, почти всегда означает попасть на экраны ещё в раннем (или очень раннем) возрасте. Ну или можно обойти других малолетних кандидатов на кастинге в какой-нибудь мощный проект, типа «Гарри Поттера». Как бы ребёнок ни попадал в мир кино, его милое невинное личико не гарантирует ему долгую и успешную карьеру.
Однако есть и те, кто в кино с самого детства, и это стало делом всей их жизни и единственной профессией. Мы решили вспомнить о таких персонах и сравнить, как они выглядели в своих самых известных «детских» фильмах и одних из последних картин.
Важное условие подборки: актёры, которые прославились ещё несовершеннолетними, должны быть востребованными и будучи взрослыми. Тут только звёзды экрана, проверенные временем!
Родиться в семье, приближенной к кинопроизводству, телевидению или другой профессии, связанной с медиа, почти всегда означает попасть на экраны ещё в раннем (или очень раннем) возрасте. Ну или можно обойти других малолетних кандидатов на кастинге в какой-нибудь мощный проект, типа «Гарри Поттера». Как бы ребёнок ни попадал в мир кино, его милое невинное личико не гарантирует ему долгую и успешную карьеру.
Однако есть и те, кто в кино с самого детства, и это стало делом всей их жизни и единственной профессией. Мы решили вспомнить о таких персонах и сравнить, как они выглядели в своих самых известных «детских» фильмах и одних из последних картин.
Важное условие подборки: актёры, которые прославились ещё несовершеннолетними, должны быть востребованными и будучи взрослыми. Тут только звёзды экрана, проверенные временем!
Натали Портман (39 лет)
Леон (1994) / Голос люкс (2018).
А впереди у Натали несколько фильмов в киновселенной Марвел, в частности «Тор: Любовь и гром» (2022).
А впереди у Натали несколько фильмов в киновселенной Марвел, в частности «Тор: Любовь и гром» (2022).
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Нил Патрик Харрис (47 лет)
Доктор Дуги Хаузер (1989-1993) / Лемони Сникет: 33 несчастья (2017-2019).
Больше всего актёр известен по сериалу «Как я встретил вашу маму» (2005-2014) и фильму «Исчезнувшая» (2014).
Больше всего актёр известен по сериалу «Как я встретил вашу маму» (2005-2014) и фильму «Исчезнувшая» (2014).
Джозеф Гордон-Левитт (40 лет)
Присяжная (фотосессия во время съёмок, 1996) / Суд над чикагской семёркой (2020).
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