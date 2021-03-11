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Как изменились актёры и актрисы, снимающиеся со школьных лет

Как изменились актёры и актрисы, снимающиеся со школьных лет (15 фото)

Автор:
11 марта 2021 08:27
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   было стало   кино   подборка   роль   тогда и сейчас   фильм   
2306
15
Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов.

Родиться в семье, приближенной к кинопроизводству, телевидению или другой профессии, связанной с медиа, почти всегда означает попасть на экраны ещё в раннем (или очень раннем) возрасте. Ну или можно обойти других малолетних кандидатов на кастинге в какой-нибудь мощный проект, типа «Гарри Поттера». Как бы ребёнок ни попадал в мир кино, его милое невинное личико не гарантирует ему долгую и успешную карьеру.
Однако есть и те, кто в кино с самого детства, и это стало делом всей их жизни и единственной профессией. Мы решили вспомнить о таких персонах и сравнить, как они выглядели в своих самых известных «детских» фильмах и одних из последних картин.
Важное условие подборки: актёры, которые прославились ещё несовершеннолетними, должны быть востребованными и будучи взрослыми. Тут только звёзды экрана, проверенные временем!
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Метки: актер   актриса   было стало   кино   подборка   роль   тогда и сейчас   фильм   
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812
bigkoss Час назад
Сэнгстер вообще не изменился )
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16k
Злобный Члегр Минуту назад
Бля! Я теперь не смогу спать! Какой кошмар! Люди, сука, стареют!!! ААААА!!!!
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16k
nobody® 2 минуты назад
С Ди Каприо там другой фильм, который показывали в фильме "Однажды в... Голливуде"
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625
Алксандр Шевченко 18 минут назад
Хлоя интересный типаж, чем то цепляет. Врезается лицо.
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17k
Andrey 46 минут назад
У Ди Каприо даже выражение лица то же самое...
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16k
Злобный Члегр Andrey 11 секунд назад
Да, дебилистое у него выражение лица.
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