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Некоторым персонажам вовсе не нужно часами мельтешить перед лицом у зрителя, чтобы запомниться надолго.
В по-настоящему хорошем фильме даже супер-второстепенные, задвинутые на самый задний план герои со считанным количеством минут в кадре, оставляют свой след в душе аудитории.
Вы наверняка вспомните свои примеры, а мы перечислим самые явные и общепризнанные случаи, когда маленькая роль какого-то персонажа не равнялась незначительности. Даже наоборот — такие герои оказывали важное влияние на атмосферу (хоть и не всегда на сюжет) фильма и сцены с ними становились одной из самых ярких частей картины.
Вы наверняка вспомните свои примеры, а мы перечислим самые явные и общепризнанные случаи, когда маленькая роль какого-то персонажа не равнялась незначительности. Даже наоборот — такие герои оказывали важное влияние на атмосферу (хоть и не всегда на сюжет) фильма и сцены с ними становились одной из самых ярких частей картины.
1. Птичница («Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», 1992)
Исполнительница роли: Бренда Фрикер.
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6. Мистер Диткович («Человек-паук 2» и «Человек-паук 3: Враг в отражении», 2004/2007)
Исполнитель роли: Илья Баскин.
14. Родители Олив («Отличница лёгкого поведения», 2010)
Исполнители роли: Стенли Туччи и Патриша Кларксон.
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