В по-настоящему хорошем фильме даже супер-второстепенные, задвинутые на самый задний план герои со считанным количеством минут в кадре, оставляют свой след в душе аудитории.



Вы наверняка вспомните свои примеры, а мы перечислим самые явные и общепризнанные случаи, когда маленькая роль какого-то персонажа не равнялась незначительности. Даже наоборот — такие герои оказывали важное влияние на атмосферу (хоть и не всегда на сюжет) фильма и сцены с ними становились одной из самых ярких частей картины.