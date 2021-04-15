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Семья убрала старый ковер и нашла под ним игру «Монополия»

Семья убрала старый ковер и нашла под ним игру «Монополия» (3 фото)

Автор:
15 апреля 2021 08:46
Сообщество : Истории
Метки: Ковер   в мире   игра   история   монополия   находка   фото   
83
3
Пара была удивлена после того, как стащив старый ковёр в своем доме, они обнаружили на полу огромное поле для игры в «Монополию».

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Метки: Ковер   в мире   игра   история   монополия   находка   фото   
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1  комментарий
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Max Lu 13 минут назад
мне как-то всё равно что они сделают с полом

и монополи скучная игра
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