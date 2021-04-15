Семья убрала старый ковер и нашла под ним игру «Монополия»

Его пост собрал более 8 200 голосов и 1300 комментариев.



Оказывается, подобные напольные игры были популярны несколько десятилетий назад.



Так, один пользователь Reddit написал:



«Раньше подобным образом стилизовали игровые комнаты.»



«Показал это моей жене, и она напомнила мне, что рядом с нами есть целый квартал, построенный в середине 50-х годов, в подвалах которых имеются нарисованные или выложенные плиткой игровые доски. Похоже, это был аргумент в пользу продажи или что-то в этом роде», — сказал другой.



«Я никогда не забуду, как всегда хотел одну из них, когда был моложе», — написал третий.

Многие люди отметили, что пара непременно должна попытаться сохранить это игровое поле, при этом зять признался, что уже разговаривал на эту тему со своими родственниками.



«Надеюсь, они его сохранят!», — написал пользователь.

«Пытаюсь убедить их вскрыть это эпоксидной смолой, а остальную часть пола сделать так, как они изначально хотели», — ответил зять.