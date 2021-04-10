Мужчина из Индии нашел клад с драгоценностями на своем участке

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Горшок с золотыми и серебряными украшениями был найден во время подготовки земли к строительству.
В индийской деревне Пембарти, в штате Телингана на юге страны, местный бизнесмен по фамилии Нарасимха неожиданно нашел клад с золотыми, серебряными и рубиновыми украшениями. Медный горшок с драгоценностями выкопали строители, которые рыли землю на участке для подготовки к строительству.
Владелец участка тут же сообщил о находке в полицию, и стражи правопорядка прибыли на место вместе с археологами.
Сообщается, что горшок с сокровищами был зарыт на глубине около полуметра. В нем находились 22 золотые сережки, 51 золотая бусина, 11 золотых ожерелий, 26 серебряных палочек, 5 серебряных цепочек и другие украшения.
В общей сложности в медном горшке было 189,8 грамма золотых украшений, 1,7 килограмма серебряных украшений и 6,5 грамма рубинов. По словам экспертов, ценности могут принадлежать периоду династии Какатия.
Все драгоценности были изъяты для дальнейшего изучения, а бизнесмена, который нашел клад, попросили на время приостановить строительные работы. Ученые полагают, что в этом районе могут быть и другие важные ценности, а потому следует провести здесь археологические раскопки.
Все драгоценности были изъяты для дальнейшего изучения, а бизнесмена, который нашел клад, попросили на время приостановить строительные работы. Ученые полагают, что в этом районе могут быть и другие важные ценности, а потому следует провести здесь археологические раскопки.
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PS: Сам закопал и сам нашел)
Я свой участок каждый год перекапываю в доль и поперёк , но ... кроме ржавых гвоздей ,, ничего