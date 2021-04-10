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Мужчина из Индии нашел клад с драгоценностями на своем участке

Мужчина из Индии нашел клад с драгоценностями на своем участке (4 фото)

Автор:
10 апреля 2021 09:13
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: в мире   везение   золото   индия   клад   находка   украшение   фото   
570
4
Горшок с золотыми и серебряными украшениями был найден во время подготовки земли к строительству.

Источник:

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Метки: в мире   везение   золото   индия   клад   находка   украшение   фото   
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14  комментариев
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27k
Fat Lynx Час назад
не все англо-саксы вывезли...
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2k
Aristarx 2 минуты назад
Наизотерил.
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34
Vir 20 минут назад
чИёт побЭри))
PS: Сам закопал и сам нашел)
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4k
Жирный Тони Полчаса назад
По совету друзей он решил купить автомобиль "Москвич" новой модели.
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10k
Василий Сургайло 40 минут назад
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1k
Sergei Ogarkov 45 минут назад
Просто интересно, в цивилизованных странах тоже найденные ценности сразу отбирают?
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36k
Андрей 50 минут назад
Подозреваю, что спустит на какую-нибудь хрень.
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60k
Viktor 53 минуты назад
Когда изъяли драгоценности?

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9k
ГородДомов Час назад
Ну почему кому то везёт, так везёт ..
Я свой участок каждый год перекапываю в доль и поперёк , но ... кроме ржавых гвоздей ,, ничего
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7k
diman02 ГородДомов Час назад
Пробуйте копать глубже .
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36k
Андрей ГородДомов 51 минуту назад
Вы таки полагаете, что между годовыми перекопками своего участка кто-то должен пробраться на ваш участок и зарыть там клад? Мне кажется, что такой сюжет маловероятен.
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3k
ezhik diman02 39 минут назад
или у соседей
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