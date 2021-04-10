Мужчина из Индии нашел клад с драгоценностями на своем участке

В общей сложности в медном горшке было 189,8 грамма золотых украшений, 1,7 килограмма серебряных украшений и 6,5 грамма рубинов. По словам экспертов, ценности могут принадлежать периоду династии Какатия.



Все драгоценности были изъяты для дальнейшего изучения, а бизнесмена, который нашел клад, попросили на время приостановить строительные работы. Ученые полагают, что в этом районе могут быть и другие важные ценности, а потому следует провести здесь археологические раскопки.