Коллекционер почистил 23 тысячи молочных бутылок

75
6
Коллекционер, у которого в наличие имеется 23 тысячи молочных бутылочек, одну за одной почистил их все.
72-летний Стив Уиллер (Steve Wheeler) из Британии собирал стеклянную тару из разных уголков мира более 40 лет.
Он провёл 5 недель, протирая каждую свою бутылочку — в среднем 657 полосканий в день со скоростью 82 бутылки в час, работая 8-часовую смену.
«Мне просто стало скучно и я подумал, что это хорошая возможность их почистить», — рассказал Стив.
«Мне просто стало скучно и я подумал, что это хорошая возможность их почистить», — рассказал Стив.
×
«Я вымыл каждую в миске с водой, отложил в сторону, чтобы они стекли, а после выставил их все назад на место.»
«Теперь они все сверкают.»
«Теперь они все сверкают.»
Стив является членом «Dull Men’s Club» («Клуба скучающих мужчин»), в котором состоят около 5 тысяч англичан — в том числе специалист по крышкам канализационных люков, коллекционер кирпичей и даже человек, увлекающийся телеграфными столбами.
Бывший бизнесмен говорит, что никогда не расстанется со своей коллекцией, которая приблизительно весит около 16 тонн и хранится в его 36-метровом сарае.
«Моя жена жалуется, что я трачу больше времени на уход за бутылками, чем на неё», — рассказывает мужчина.
Бывший бизнесмен говорит, что никогда не расстанется со своей коллекцией, которая приблизительно весит около 16 тонн и хранится в его 36-метровом сарае.
«Моя жена жалуется, что я трачу больше времени на уход за бутылками, чем на неё», — рассказывает мужчина.
Как ни странно, но сам Стив не очень любит молоко.
«От него у меня крутит в животе. Сама только мысль о питье этого вещества, отвратительна», — говорит он.
«От него у меня крутит в животе. Сама только мысль о питье этого вещества, отвратительна», — говорит он.
Источник:
Еще крутые истории!
- Совпадения - это один из способов, с помощью которых Бог сохраняет свою анонимность
- Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных
- Печальные судьбы "королев красоты": убийства и преследования
- Маврикиевна и Никитична. Зачем два мужика в старух переодевались
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
ну а теперь давайте почитаем сколько раз за год он вытирал жопу