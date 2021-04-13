Коллекционер почистил 23 тысячи молочных бутылок

Стив является членом «Dull Men’s Club» («Клуба скучающих мужчин»), в котором состоят около 5 тысяч англичан — в том числе специалист по крышкам канализационных люков, коллекционер кирпичей и даже человек, увлекающийся телеграфными столбами.



Бывший бизнесмен говорит, что никогда не расстанется со своей коллекцией, которая приблизительно весит около 16 тонн и хранится в его 36-метровом сарае.



«Моя жена жалуется, что я трачу больше времени на уход за бутылками, чем на неё», — рассказывает мужчина.