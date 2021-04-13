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Коллекционер почистил 23 тысячи молочных бутылок

Коллекционер почистил 23 тысячи молочных бутылок (6 фото)

Автор:
13 апреля 2021 08:50
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   история   коллекционер   коллекция   молочные бутылки   фото   
75
6
Коллекционер, у которого в наличие имеется 23 тысячи молочных бутылочек, одну за одной почистил их все.
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Метки: в мире   история   коллекционер   коллекция   молочные бутылки   фото   
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7  комментариев
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
вот это новость, вот это я понимаю!
ну а теперь давайте почитаем сколько раз за год он вытирал жопу
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185
робт Головасыр коричнештанник Час назад
некогда жопу вытирать
пока он домывает последние бутылки, первые уже снова засрались
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9k
Denissg 45 минут назад
Баба Дуся подоила корову. А теперь подробно об этой и других новостях.
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319
Палыч 48 минут назад
Бывает же у людей столько нахрен ненужного времени!
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4k
Михаил 52 минуты назад
достойный контент! ради этого я на фишки и захожу! спасибо
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Комментарий удален
−3
5k
ваня панкин 57 минут назад
как коллекционер я его понимаю, но больше вопросов, чем ответов...
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