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Фермер нашел под своим полем пещеру

Фермер нашел под своим полем пещеру (16 фото)

Автор:
01 апреля 2021 08:40
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   история   люди   находка   пещера   фермер   фото   
2387
16
Фермер Адам Брычек из города Красник обходил свое поле и нашел вход в подземную пещеру площадью несколько десятков квадратных метров.
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Метки: в мире   история   люди   находка   пещера   фермер   фото   
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33k
AGM Полчаса назад
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331
Александр 18 минут назад
Для карстовой пещеры должна быть вода, хотя бы сезонная. На фото пещера сухая. Скорее всего действительно что то добывали, а вот это уже интереснее, конечно золото-алмазы отпадают, но и другие варианты могут быть интересными. Добыча камня, едва ли как его вытаскивать через такой лаз. Что то более ценное ...
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5k
Дмитрий Горчилин 19 минут назад
А где скелеты и сокровища? Непонятно, странная пещера.
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6k
dikijjim 20 минут назад
не пещера а пустоты.
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1k
lekha-fil Час назад
Пещера ледникового периода? Окстись, ты срешь.
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