Фермер нашел под своим полем пещеру

О необычной находке Шульц рассказал на Facebook и опубликовал ее снимки. Чуть позже он добавил, что пещера наверняка более «молодая», чем он думал раньше, но от этого не менее интересная. Специалисты решили «заморозить» объект на время сельскохозяйственных работ, чтобы не мешать владельцу фермы. А осенью, после сбора урожая, они вернутся и проведут детальное изучение таинственной пещеры.