Фермер нашел под своим полем пещеру

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Фермер Адам Брычек из города Красник обходил свое поле и нашел вход в подземную пещеру площадью несколько десятков квадратных метров.
Решив узнать побольше о ее обитателе, он самостоятельно начал исследовать дыру в грунте, но быстро понял, что перед ним не нора, а самая настоящая пещера высотой около 140 сантиметров и площадью в несколько десятков квадратных метров.
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Брычек сообщил о своей находке Доминику Шульцу, хранителю памятников Красницкого повята. Вместе с коллегами тот спустился в пещеру и детально ее осмотрел. По мнению специалиста, то, что фермер принял за нору, может быть карстовой пещерой, а ее возраст может достигать тысячи лет, сообщает Radio Eska.
Как рассказали спелеологи, подземное пространство, скорее всего, возникло естественным путем, но люди его усовершенствовали — на стенах пещеры они нашли следы механической работы, оставленных какими-то инструментами. Скорее всего, в этой пещере могли добывать камень.
О необычной находке Шульц рассказал на Facebook и опубликовал ее снимки. Чуть позже он добавил, что пещера наверняка более «молодая», чем он думал раньше, но от этого не менее интересная. Специалисты решили «заморозить» объект на время сельскохозяйственных работ, чтобы не мешать владельцу фермы. А осенью, после сбора урожая, они вернутся и проведут детальное изучение таинственной пещеры.
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