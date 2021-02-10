Во время учений солдат нашел редкую монету возрастом 1800 лет

Редкая монета с фигурой римского императора Антония Пия, жившего в 158-9 годах нашей эры, была найдена солдатом во время военных учений.
На аверсе монеты изображена голова римского императора Антонина Пия, правившего в 138−161 годах, а на реверсе — сирийский бог луны.
Во время учений израильский солдат Идо Гарди нашел редкую монету 158−159 годов нашей эры и отдал ее ученым. За правильное обращение с национальным достоянием молодого человека наградили грамотой.
Такие монеты чеканили в городе Гева Филиппы на севере Израиля. На аверсе монеты изображена голова римского императора Антонина Пия, правившего в 138−161 годах, а на реверсе — сирийский бог луны. Ценность находки в том, что в этом регионе было обнаружено всего 11 таких монет, сообщает Управление древностей Израиля. Новый экземпляр нашли ближе всех к месту чеканки.
Такие монеты чеканили в городе Гева Филиппы на севере Израиля. На аверсе монеты изображена голова римского императора Антонина Пия, правившего в 138−161 годах, а на реверсе — сирийский бог луны. Ценность находки в том, что в этом регионе было обнаружено всего 11 таких монет, сообщает Управление древностей Израиля. Новый экземпляр нашли ближе всех к месту чеканки.
Это одна из первых монет, отчеканенных в Геве после того, как римские власти расширили местное самоуправление и разрешили городам чеканить собственные монеты.
Город Гева Филиппы был известен тем, что здесь дислоцировалась кавалерия Ирода (отсюда израильское название города Гева Парашим, или Город всадников). Здесь же размещались римские войска, которые подавляли мятежников во время Первой Иудейской войны в 66—73 годах нашей эры. Ученые предполагают, что Гева находилась недалеко от кибуца Мишмар ха-Эмек. Во время раскопок летом прошлого года здесь обнаружили остатки древних укреплений и других построек.
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