Во время учений солдат нашел редкую монету возрастом 1800 лет

Во время учений израильский солдат Идо Гарди нашел редкую монету 158−159 годов нашей эры и отдал ее ученым. За правильное обращение с национальным достоянием молодого человека наградили грамотой.



Такие монеты чеканили в городе Гева Филиппы на севере Израиля. На аверсе монеты изображена голова римского императора Антонина Пия, правившего в 138−161 годах, а на реверсе — сирийский бог луны. Ценность находки в том, что в этом регионе было обнаружено всего 11 таких монет, сообщает Управление древностей Израиля. Новый экземпляр нашли ближе всех к месту чеканки.