FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Сообщество кладоискателей 33 поста • 27 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Сообщество кладоискателей 
Во время учений солдат нашел редкую монету возрастом 1800 лет

Во время учений солдат нашел редкую монету возрастом 1800 лет (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 09:13
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: в мире   видео   история   клад   монета   находка   солдат   фото   
403
4
1
Редкая монета с фигурой римского императора Антония Пия, жившего в 158-9 годах нашей эры, была найдена солдатом во время военных учений.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сообщество кладоискателей"
Метки: в мире   видео   история   клад   монета   находка   солдат   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−121
Володя Час назад
гешефт, даже небольшой не может не радовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
bobobo Володя 54 минуты назад
Ой, я Вас умоляю. Почётная грамота тот ещё гешефт. Да и судя по третьей фотке, он монетку не нашёл, а заработал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Игнатьев 57 минут назад
Вот так китайские "подлинники" и легализуют. Схема до Израиля докатилась. Или вернулась на родину ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Час назад
Только Гиват Парашим ;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Весенний фестиваль скидок на ПО Microsoft Весенний фестиваль скидок на ПО Microsoft Обнаружен редкий хрустальный кинжал возрастом 5000 лет Обнаружен редкий хрустальный кинжал возрастом 5000 лет Сотни гигантских пауков облюбовали угол в доме Сотни гигантских пауков облюбовали угол в доме Амурский тигр похрустел снегом возле фотоловушки Амурский тигр похрустел снегом возле фотоловушки Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить попугая-красавчика Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить попугая-красавчика
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1190620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения
6
103
25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения
20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей
6
99
20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка, постоянно путавшая право и лево, сделала на&nbsp;руках татуировки с подсказками
0
57
Девушка, постоянно путавшая право и лево, сделала на руках татуировки с подсказками
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
0
13
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#автомобили#подборка#дтп#прикольные#позитив#кино#навальный
#фото#факты#животные#Разное#Россия#смешно#истории#шоу бизнес#люди#на различный вкус
#интересное#интересно#автомир#приколы#аварии#авто аварии#новости#авария дня#смешные#собака

На что жалуетесь?

Вернуться